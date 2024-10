Дебатът, който не се състоя – защо Тръмп отказва да се изправи срещу Харис

Н адпреварата за Белия дом навлиза в своята решителна фаза. По-малко от месец остава до изборите, които ще дадат отговор на въпроса кой ще бъде следващият президент на САЩ. Двамата претенденти за поста – Камала Харис и Доналд Тръмп, се изправиха един срещу друг по време на дебат, състоял се на 10 септември. Събитието привлече голямо внимание, а изказванията и поведението на участниците в него бяха подложени на задълбочени анализи. Социологическите проучвания показват, че според повечето американци, Харис се е представила значително по-добре от своя опонент. Въпреки това, републиканецът на няколко пъти отбеляза, че е провел своя „най-добър дебат“ и няма никакво намерение да се изправи отново срещу кандидата на Демократическата партия. Защо Тръмп не иска реванш? И дали това решение ще помогне или навреди на кампанията му?

Former President Donald Trump claimed the Harris campaign sought a second debate in a post on his Truth Social platform shortly after Tuesday night’s vice presidential debate—a purported offer he turned down once again. https://t.co/N4jRrcvCsS — Forbes (@Forbes) October 2, 2024

Обясненията на Тръмп

„Искам да се изправя срещу Тръмп отново. Мисля, че такъв дебат трябва да се състои. Американците заслужават да чуят какви са мненията ни по някои от най-важните теми. Аз съм напълно готова“. Това заяви преди броени дни Харис пред около 7500 свои привърженици по време на предизборно събитие в Лас Вегас. Фактът, че тя не спира да призовава за провеждането на нов дебат, изобщо не е изненадващ. Силното ѝ представяне по време на първия и засега единствен сблъсък с Тръмп беше приветствано от демократите, според които кандидатът на републиканците отлично осъзнава, че е претърпял поражение и затова избягва да се изправи отново срещу Харис. Любопитна подробност е, че някои от съпартийците на Тръмп също го призовават да приеме поканата за дебат, но позицията му към настоящия момент изглежда категорична.

Според скорошно социологическо изследване, резултатите от които бяха цитирани от редица медии в САЩ, около 60 на сто от американците се надяват двамата кандидати да „премерят сили“ поне още един път. Това е добре дошло за Демократическата партия, която се възползва от ситуацията и започна кампания, представяща Тръмп като „страхливец“, ужасяващ се от идеята да се изправи отново срещу Харис. Републиканецът, разбира се, е на друго мнение. Той твърди, че се е представил много по-добре от опонентката си и именно по тази причина тя настоява за реванш. Освен това, Тръмп непрекъснато повтаря, че модераторите на дебата – Дейвид Мюър и Линзи Дейвис от ABC News, не са били безпристрастни, тъй като симпатизират на Харис. „Не смятам, че може да се проведе открит и честен диалог. Просто няма модератори, които са способни на нещо подобно“, заяви наскоро един от синовете на републиканския кандидат – Доналд Тръмп-младши.

Trump rejects Harris call for second debate, saying ‘it’s too late’ https://t.co/rQ36tybBR7 — Guardian news (@guardiannews) September 21, 2024

Не бива да се забравя и още една важна подробност – дебатът на 10 септември на практика беше втори за Тръмп, тъй като през юни той се изправи и срещу настоящия държавен глава Джо Байдън. Повечето анализатори са единодушни, че катастрофалното представяне на президента е основната причина за оттеглянето му от надпреварата за Белия дом и смяната му с Харис. Тръмп използва това, подчертавайки, че е постигнал убедителни победи и в двата дебата, поради което няма защо да участва отново в подобно събитие. Републиканецът също така твърди, че е твърде късно за провеждането на нов дебат, тъй като до изборите остава по-малко от месец. Това обяснение звучи особено неправдоподобно, особено като се има предвид, че през 2020 г. последният дебат между Тръмп и Байдън се състоя в края на октомври.

Сблъсъкът между Ванс и Уолц

Отказът на републиканеца да се изправи за втори път срещу Харис увеличи интереса към състоялия се на 1 октомври дебат между кандидатите за вицепрезидент – Джей Ди Ванс и Тим Уолц. В дните преди въпросното събитие, повечето анализатори прогнозираха, че двамата отлично осъзнават колко важен е настоящият момент и сблъсъкът помежду им ще бъде ожесточен. Това, обаче, така и не се случи. Въпросите, на които те трябваше да отговарят, засегнаха различни теми – от ситуацията в Близкия изток до климатичните промени и предизвикателствата пред американската икономика. Дебатът, обаче, премина в доброжелателен тон, като двамата отправяха нападки предимно към кандидатите за президент, а не един към друг. Напрежението се покачи, когато Уолц попита Ванс дали смята, че Тръмп е загубил изборите през 2020 г. Кандидатът за вицепрезидент на републиканците избегна да даде отговор и вместо това заяви, че трябва да се гледа към бъдещето.

Here's why the debate between Sen. JD Vance and Gov. Tim Walz could make a difference in the tight race for president, according to a presidential historian. https://t.co/GRWfzXHeya — ABC News (@ABC) October 3, 2024

Анализаторите в САЩ отбелязват, че дебатът между Ванс и Уолц не е оказал съществено влияние върху нагласите на избирателите. Фактът, че те се изправиха един срещу друг, по-скоро даде шанс на американците да ги опознаят малко по-добре и да разберат какви са възгледите им по различни теми – макар че двамата не предприеха изненадващи ходове и на практика повториха тезите, представени по-рано от Тръмп и Харис. Повечето експерти смятаха, че за да даде импулс на кампанията на републиканците, Ванс ще бъде далеч по-агресивен и ще се опита да постигне убедителна победа над своя опонент. Вместо това, той заложи на умерени изказвания и не влезе в остра размяна на реплики с Ванс – нещо, което изненада мнозина.

Социологическите проучвания сочат, че Харис все още има преднина пред Тръмп. Подкрепата за нея е около 48 процента, докато рейтингът на републиканеца е с два пункта по-нисък. Това, разбира се, не означава, че победата на кандидата на Демократическата партия е гарантирана. Разликата между двамата е твърде малка, а от ключово значение ще бъдат резултатите в т.нар. колебаещи се щати като Пенсилвания, Северна Каролина, Мичиган и Уисконсин. Според експертите, борбата там е за всеки глас, а правенето на прогнози е невъзможна задача. Безспорно, ако се състои още един дебат между Харис и Тръмп, това би наклонило везните в полза на един от двамата кандидати. По всичко изглежда, че такъв сблъсък няма да се състои, а какъв ще бъде крайният резултат от надпреварата за Белия дом – предстои да разберем.

