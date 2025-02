Изборите в Германия и неясното бъдеще на Европа

Д ългоочакваните избори в Германия вече са в историята, а резултатите от вота са ясни. Най-много гласове – приблизително 29%, получи консервативният блок на християндемократите и християнсоциалистите (ХДС-ХСС), оглавен от Фридрих Мерц. На второ място остана крайнодясната формация „Алтернатива за Германия“ (АзГ), подкрепена от близо 21% от избирателите. Това е най-силното представяне на партията в нейната история. Тя и крайната левица ще разполагат с една трета от местата в новия Бундестаг и биха могли да попречат на вземането на някои важни решения, включително увеличаването на разходите за отбрана на фона на продължаващата война в Украйна и растящото напрежение между ЕС и САЩ. Експертите очакват трудно съставяне на кабинет. Като най-вероятен партньор на ХДС-ХСС се очертава третата политическа сила – Социалдемократическата партия, а Мерц настоява преговорите да приключат до Великден. Какви са перспективите пред Германия? И какъв ефект ще имат резултатите от вота върху ситуацията в ЕС?

Germany's conservatives won the national election, but a fractured vote handed the far-right Alternative for Germany its best-ever result in second place and left conservative leader Friedrich Merz facing messy coalition talks. Live updates: https://t.co/bihoDwGL9a pic.twitter.com/6meJKf1Qv4 — Reuters (@Reuters) February 24, 2025

Растящото влияние на крайната десница

В краткосрочен план, големите победители от провелите се избори несъмнено са консерваторите на Мерц, които ще получат възможността да определят посоката, в която ще се движи Германия през следващите четири години. Освен това, засега изглежда, че „противопожарната стена“ (т. нар. Brandmauer), издигната около крайната десница, ще се запази, заяви за Vesti.bg Томас Бергер, който е професор по международни отношения от университета в Бостън. „Трудно е да се правят прогнози в дългосрочен план. АзГ вече се радва на значителна подкрепа, а освен това е доминираща политическа сила в Източна Германия. Освен това, тя се представя много добре сред младите избиратели. Основните партии не могат да се надяват, че АзГ просто ще се разпадне или изчезне – нещо, което се случи с предишните крайнодесни формации в историята на страната. АзГ вече е постоянна част от политическия пейзаж“, отбеляза експертът.

Анализаторите са единодушни, че съставянето на парламентарни мнозинства в бъдеще ще става все по-сложно без участието на крайната десница – нещо, което вече се забелязва на регионално ниво. Освен това, политиците няма как да пренебрегнат всичките избиратели, подкрепящи АзГ – особено онези, живеещи в Източна Германия. От друга страна, влиянието на формацията не бива да се надценява. Към настоящия момент тя няма как да се превърне в част от каквато и да било управляваща коалиция. „Спомените за нацистката епоха тежат както на германците, така и на цяла Европа“, коментира проф. Бергер. Според него, превръщането на АзГ във формация с по-умерени възгледи е неизбежно. „Можем само да се надяваме, че основните партии на свой ред ще успеят да отговорят на притесненията – особено тези, свързани с икономиката, на германските избиратели“, допълва той.

Who is Friedrich Merz, the man on course to lead Germany after its election? https://t.co/kndloWIfe3 — CBS News (@CBSNews) February 24, 2025

„Консерваторите спечелиха битката, но не и войната“

ХДС-ХСС е на път да застане начело на Германия по-малко от четири години след оттеглянето на канцлера Ангела Меркел. Резултатите от вота представляват и личен триумф за Мерц. Той се завърна в политиката преди няколко години, след като загуби битката с Меркел за ръководството на консервативния блок преди повече от две десетилетия. „Победата на консерваторите е безспорен факт. Особено важно е това, че те биха могли да съставят правителство само с още една партия – тази на социалдемократите. Подобна коалиция би била по-стабилна от онази, начело на която беше Олаф Шолц. В същото време, такъв съюз би увеличил подкрепата за АзГ, тъй като повечето избиратели по принцип не са привърженици на широките коалиции и ще се почувстват предадени. Моето мнение е, че консерваторите спечелиха битката, но не и войната“, заяви за Vesti.bg професорът по политически науки и международни отношения от университета в Ню Хемпшър Елизабет Картър.

Безспорно, стабилизирането на икономиката ще бъде сред основните приоритети на новото правителство. Експертите прогнозират, че тя ще остане в „капана на стагнацията“, макар че производството може да нарасне леко през първото тримесечие на настоящата година след спада от 0,2% в периода октомври-декември 2024 г. „Консерваторите вероятно ще заложат на свободния пазар, докато социалдемократите ще поставят на първо място благосъстоянието на хората, влизайки в ролята на защитници на работническата класа“, коментира политологът Дитлинд Щоле от университета „Макгил“ в Монреал, Канада. „Много важен е въпросът кой ще оглави Социалдемократическата партия. Борис Писториус, който е изключително популярен и компетентен министър на отбраната, би бил отличен избор. Цяла Европа се надява, че който и да застане начело на формацията, заедно с Мерц ще успеят да се справят с всички предизвикателства“, подчерта на свой ред проф. Бергер.

Fears after rise of far-right in eastern Germany leaves multicultural Berlin surrounded https://t.co/881wJEPgfF — The Independent (@Independent) February 24, 2025

Предизвикателствата пред ЕС

Изборите в Германия се проведоха в изключително сложен за ЕС момент. Общността е изправена пред редица проблеми – от разклатената ѝ икономика до влошените отношения със САЩ. Малко след като резултатите от вота станаха ясни, Мерц отправи остри критики по адрес на американския президент Доналд Тръмп и неговата администрация. Той призова ЕС да се дистанцира от Вашингтон, подчертавайки, че американците „не се интересуват от съдбата на Европа“. „ХДС-ХСС се измести в известна степен надясно през последните години, опитвайки се да привлече част от привържениците на АзГ. В същото време, Мерц е виден поддръжник на евроатлантизма, но думите му ясно показват, че вече няма да разчита на САЩ, а ЕС трябва да вземе мерки за повишаване на своята сигурност. Това е много важно послание, тъй като идва от Германия – един от най-верните съюзници на САЩ. Коментарите на Мерц показват, че политическата ситуация се променя драстично, а основна цел сега е изграждането на един по-силен и независим ЕС“, отбелязва проф. Картър.

На сходна позиция е и проф. Щоле. „Новата коалиция на Мерц несъмнено ще се опита да стабилизира не само Германия, но и целия Европейски съюз, особено на фона на засилващите се имперски амбиции на Русия и затоплянето на отношенията между Кремъл и Белия дом. Предстои да видим дали тази цел ще бъде изпълнена“, отбелязва тя. „Най-лошият възможен сценарий – парализирана Германия – е избегнат. Предстоящата широка коалиция между ХДС-ХСС и социалдемократите ще действа бързо – вероятно много по-бързо, отколкото повечето хора очакват – за да увеличи военните разходи за отбрана и да работи с други европейски сили (Франция, Полша, Великобритания и Нидерландия) за създаването на обединен фронт, способен да се противопостави както на Путин, така и на Тръмп“, смята проф. Бергер. По думите му, все още е рано да се каже дали германски войски ще се включат в евентуална мироопазваща мисия в Украйна. „Възможно е да се стигне до значително напрежение в коалицията, ако НАТО реши да предприеме подобен ход“, подчерта още той.

