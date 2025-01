Неизбежната промяна в отношенията между САЩ и Куба

П о-малко от две седмици остават до встъпването в длъжност на следващия президент на САЩ Доналд Тръмп. Един от въпросите, които предизвикват най-голям интерес, е каква ще бъде неговата външна политика. Малко след като резултатите от състоялите се през ноември миналата година избори бяха оповестени и стана ясно, че републиканецът ще се завърне в Белия дом, той номинира сенатора от Флорида Марко Рубио за свой държавен секретар.

Роден в семейство на кубински емигранти, дипломатът призовава за по-сдържана външна политика и обвинява предишните американски президенти, че са въвлекли САЩ в безсмислени и скъпоструващи конфликти. По отношение на Украйна, Рубио призовава за незабавно започване на мирни преговори между Киев и Москва. Показателен е фактът, че той беше сред 15-те сенатори републиканци, които гласуваха против пакета военна помощ за Украйна на стойност 95 млрд. долара, приет от Конгреса през април миналата година. Рубио също така е остър критик на Иран и Китай и не крие своята неприязън към комунистическия режим в Куба. Това кара редица анализатори да смятат, че се задава рязко влошаване на отношенията между Вашингтон и Хавана. Основателни ли са подобни прогнози?

Рубио ще се превърне в първия латиноамериканец, заемащ поста държавен секретар на САЩ, но това не означава, че изпитва каквито и да е симпатии към властите в Хавана, отбелязват американските медии. Точно обратното – той непрекъснато ги критикува, а някои дори го определят като „най-големия кошмар на Куба“. Неговите родители напуснали островната държава през 50-те години на миналия век, преди на власт да дойде Фидел Кастро.

Като сенатор, Рубио категорично подкрепя както търговското ембарго, наложено на Куба от САЩ, така и ограниченията за американските граждани, искащи да посетят страната. Когато администрацията на президента Барак Обама започна да установява дипломатически отношения с Хавана, Рубио беше сред най-яростните опоненти на това решение. Тогавашният държавен глава също така премахна част от рестрикциите за пътуване до острова, улесни извършването на парични преводи от САЩ до Куба и премахна Хавана от списъка на спонсорите на тероризма.

През 2017 г., в началото на първия си мандат, Тръмп отмени тези решения, но не прекъсна напълно връзките с Куба. Американското посолство в Хавана на практика беше затворено, а издаването на визи на кубинци, искащи да посетят САЩ, беше прекратено. Експертите са единодушни, че досега островната държава не беше сред приоритетите на Тръмп, но това най-вероятно ще се промени. Сред основните причини за това са Рубио и избирателите в Южна Флорида, повечето от които са поддръжници на по-твърдата политика спрямо Куба.

А каква роля изигра администрацията на настоящия държавен глава Джо Байдън? Тя смекчи част от рестрикциите, наложени по време на управлението на Тръмп, включително тази за издаването на визи. Очакванията са, че след като се завърне в Белия дом, републиканецът на свой ред ще анулира решенията на предшественика си. Освен това, самият Тръмп заяви, че възнамерява да сложи край на хуманитарната програма, чрез която около 100 000 кубинци са пристигнали по законен начин в САЩ. Това, обаче, може да отблъсне част от избирателите му. Статистиката сочи, че повечето американци от кубински произход са гласували за него на миналогодишните избори. Те подкрепят санкциите, наложени на Хавана, но въпреки това искат да изпращат пари на своите близки, живеещи в Куба, както и да ги посещават, когато имат такава възможност.

