Една година по-късно – задълбочаващата се криза в Близкия изток

Н а днешната дата се навършва една година от шокиращото нападение на „Хамас“ срещу Израел, при което бяха убити 1200 души, а други 250 – отвлечени. То даде началото на невиждана от години вълна от насилие, която предизвика тежка криза в Близкия изток. В отговор на атаката, Тел Авив предприе военни операции на няколко фронта – в Газа, Западния бряг, Йемен, Сирия и Ливан. Сраженията продължават, а броят на жертвите не спира да расте. На фона на ескалиращото напрежение, нарастват и страховете, че може да избухне директен конфликт между Израел и Иран. Как се стигна до настоящата ситуация? И има ли надежда за постигането на мир?

Ужасяваща хуманитарна криза

Близо 42 000 загинали и 97 000 ранени палестинци – това е трагичната равносметка от израелската офанзива в Газа, започнала след нападението на 7 октомври миналата година. Военната операция принуди приблизително 2 млн. души да изоставят домовете си (около 90 процента от населението на Газа). Ситуацията е безпрецедентна, тъй като те не могат да напуснат автономната територия и да отидат в друга държава. Границите са блокирани, а местните жители са хванати в капан. Стотици хиляди хора живеят в ужасяващи условия, страдат от липса на храна, чиста вода и лекарства, а случаите на опасни инфекциозни болести зачестяват. Кризата се задълбочава и от факта, че Израел извършва въздушни удари срещу бежански лагери, жилищни сгради, училища и болници, за които са предполага, че са използвани като бази от бойци на „Хамас“ и „Хизбула“. Показателен е фактът, че най-малко 220 служители на ООН са загинали в Газа през изминалата година.

Сходна е ситуацията и в Ливан. Още преди последната ескалация на напрежението, около 100 000 жители на страната бяха принудени да напуснат домовете си, тъй като живеят в райони, обстрелвани от израелската армия. В края на септември, когато Тел Авив започна да атакува позиции на „Хизбула“ в различни части на Ливан, кризата се задълбочи. Само за няколко дни, броят на бежанците достигна 1 млн., като много от тях спят по улиците или в палатки. По официални данни, около 230 000 души са емигрирали в Сирия, като сред тях има и такива, избягали преди години от режима на Башар ал-Асад. Експертите са единодушни, че ситуацията ще се влоши още повече, тъй като Израел продължава да нанася въздушни удари, в ход е и наземна инвазия, а жителите на редица населени места бяха призовани да се евакуират възможно най-скоро.

Мрачни прогнози

В рамките на една година, при нападения на израелската армия бяха убити лидерите на „Хамас“ и „Хизбула“ Исмаил Хания и Хасан Насрала, а двете групировки понесоха тежки загуби. Това несъмнено е успех за Израел, но в същото време страната изглежда все по-изолирана на международната сцена. Срещу нея постоянно се отправят критики за начина, по който се водят военните действия и за големия брой цивилни жертви – включително и от САЩ, които са сред най-важните съюзници на еврейската държава (а и основен доставчик на оръжия). Някои стигат още по-далеч, обвинявайки Тел Авив в извършването на геноцид срещу палестинците в Газа. Всичко това, обаче, не оказва съществено влияние върху настоящата ситуация, а премиерът Бенямин Нетаняху не спира да повтаря, че военните действия ще продължат, докато враговете на Израел не бъдат разгромени.

Прогнозите на експертите не са оптимистични. „Хамас“, „Хизбула“, а и йеменските хути, срещу които Израел воюва, са подкрепяни и финансирани от Иран. През последната година режимът в Ислямската република заплаши неколкократно Тел Авив с ответни действия, които могат да прераснат в открита война. Преди дни Иран изстреля около 180 ракети срещу еврейската държава, като няма данни за убити или ранени. Нетаняху определи атаката като „голяма грешка“ и обеща, че Техеран „ще си плати“. Твърденията, че Израел планира удари по петролни платформи и ядрени обекти в Иран, допълнително увеличават притесненията, че се задава конфликт между двете страни. Не бива да се забравя, че Ислямската република изстреля около 300 ракети и безпилотни самолети по еврейската държава през април, след като при въздушен удар в сирийската столица Дамаск бяха убити няколко ирански генерали. Отговорът на Тел Авив тогава беше сдържан, но ситуацията днес е различна. В ход е мащабна офанзива срещу позициите на „Хизбула“ в Ливан. Всеизвестен факт е, че организацията е ключов съюзник на Иран и доскоро се считаше за възпиращ фактор срещу евентуални израелски действия в района.

