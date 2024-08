Войната в Украйна и растящото влияние на Русия в Африка

Н а фона на продължаващата война в Украйна, през последните седмици обект на много коментари стана друг конфликт, активно участие в който има Русия. В края на юли около 80 наемници от частната военна компания „Вагнер“, както и близо 50 малийски военни, бяха убити при засада в района на град Тинзауатен. Атаката беше извършена от бунтовници туареги, за които се смята, че са част от групировка, свързана с „Ал Кайда“. В резултат, хунтата в Мали, която дойде на власт след серия от преврати в периода между 2020 и 2021 г., реши да прекъсне дипломатическите си отношения с Украйна. Според нейни представители, Киев е помогнал за извършването на нападението. Украинските действия „нарушават нашия суверенитет, надхвърлят обхвата на чуждестранна намеса и представляват подкрепа за международния тероризъм“, отбеляза говорителят на малийското правителство полковник Абдулайе Мага. Какво всъщност се случва в африканската държава, както и в съседен Нигер?

