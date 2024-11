Изборите в САЩ и ефектът им върху войната в Украйна

Б роени часове остават до президентските избори в САЩ. Резултатите от вота се очакват с особено голям интерес не само от жителите на страната, но и в Киев и Москва. Независимо кой спечели надпреварата за Белия дом, последствията за войната в Украйна ще бъдат осезаеми. Експертите са единодушни, че американската подкрепа е от огромно значение за украинската армия, а без нея тя няма как да се противопостави на руската офанзива. По време на дебата между Доналд Тръмп и Камала Харис, състоял се през септември, двамата имаха възможност да представят позициите си по въпроса за продължаващия конфликт. Кандидатът на републиканците на два пъти избегна да даде отговор на въпроса дали Украйна трябва да спечели войната с Русия. Вместо това, той повтори твърдението си, че ще успее да договори сключването на мирно споразумение между Киев и Москва – и то още преди официално да встъпи в длъжност. Харис на свой подчерта, че ще продължи да оказва подкрепа на Украйна „докато е необходимо“, допълвайки, че Тръмп иска да преговаря с „диктатор, който ще го изяде за обяд“, визирайки руския държавен глава Владимир Путин. Какво всъщност знаем за намеренията на двамата кандидати за президентския пост в САЩ?

Donald Trump blamed Volodymyr Zelensky for Russia’s invasion of Ukraine in a podcast interview released on Thursday, inverting the facts of the largest military action in Europe since World War II. https://t.co/QVRTTqtZsJ

След началото на руската инвазия в Украйна, започнала през февруари 2022 г., Тръмп многократно заяви, че незабавното прекратяване на войната е в интерес на САЩ и той може да постигне тази цел. По думите му, ако беше спечелил изборите през 2020 г., Путин изобщо нямаше да започне офанзивата. Нещо повече – Тръмп непрекъснато повтаря, че и Путин, и украинският президент Володимир Зеленски го уважават и ще използва това, за да накара двамата държавни ръководители да седнат на масата за преговори. Анализаторите, обаче, смятат, че тези твърдения не отговарят на истината. Отношенията между Тръмп и Путин повдигат редица въпроси, на които все още няма категорични отговори, което на свой ред стана повод за започването на редица разследвания. Преди около месец, журналистът Боб Удуърд разкри, че в разгара на пандемията от COVID-19, Тръмп (по това време президент на САЩ) тайно е изпратил тестове за опасната болест на Путин – твърдение, потвърдено от Кремъл.

Отношенията между кандидата на Републиканската партия и Зеленски също са обект на много коментари. В център на вниманието се превърна телефонен разговор, проведен между тях през 2019 г., в който Тръмп оказва натиск върху украинския президент, настоявайки властите в Киев да започнат разследване срещу Джо Байдън. В замяна, тогавашният американски държавен глава обещава да подкрепи Зеленски на фона на ескалиращото напрежение в Източна Украйна. Няколко години по-късно, един от съветниците на Тръмп заяви пред Конгреса, че единствената цел на президента е била да извлече политически дивиденти и всъщност „не му е пукало за Украйна“. На 27 септември тази година републиканският кандидат се срещна със Зеленски, подчертавайки, че както украинският лидер, така и Путин искат мир, а сключването на „бързо“ и „справедливо“ споразумение е напълно възможно. Въпреки това, той отказа да разкрие подробности, обяснявайки, че е „твърде рано“. По непотвърдени данни, планът на Тръмп включва териториални отстъпки от страна на Киев, създаването на демилитаризирана зона между Русия и Украйна, както и „спирането на разширяването на НАТО на изток“ – идея, защитена от сина на претендента за Белия дом Доналд Тръмп-младши. Според него, само по този начин може да се избегне опасността от евентуалното използване на ядрено оръжие.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with Vice President Kamala Harris just weeks before a US election that could profoundly impact Ukraine's future. Donald Trump says his own meeting is set for Friday. https://t.co/Xczy23k5hh