Климатичната криза, която заплашва бъдещето на човечеството

В началото на годината, едно природно бедствие привлече вниманието на целия свят. Горските пожари, обхванали обширни райони от американския щат Калифорния, отнеха живота на 29 души, а хиляди сгради бяха изпепелени. По различни оценки, нанесените щети са на стойност над 250 млрд. долара. Преди броени дни в сп. „Нейчър“ пък бяха публикувани резултатите от изследване, проведено от международен екип учени, според които скоростта, с която се топят ледниците, се е увеличила драстично през последните десетилетия. Между 2012 и 2023 г. е загубен 36% повече лед, отколкото между 2000 и 2011 г. Освен това, от началото на века ледниците, които са важни регулатори на климата, са загубили около 5% от общия си обем, като се наблюдават големи регионални различия – от 2% в Антарктида до 40% в Алпите. Какво е общото между тези данни и огнената стихия в Калифорния? Отговорът на този въпрос е очевиден – климатичните промени. Учените са единодушни, че последиците от тях стават все по-катастрофални и светът е изправен пред безпрецедентна криза. Какво предстои да се случи? И има ли как да противодействаме на глобалното затопляне?

Отговори на тези въпроси дават трима експерти – климатологът Матю Барлоу от университета в Лоуъл, Масачузетс, неговият колега от университета в Бъфало Джейсън Бринър и Саймън Далби, който от години се занимава с анализирането на последиците от климатичните промени и влиянието им върху международните отношения. Ето какво заявиха те специално за Vesti.bg:

Основателни ли са твърденията, че природните стихии стават все по-опасни, като главната причина за това са климатичните промени?

Матю Барлоу:

Да, определено. Някои експерти дори смятат, че Земята се затопля много по-бързо от очакваното. Естествените годишни колебания на климата затрудняват изследванията, въпреки че настоящото затопляне все още е в границите на направените модели. Решение на проблема има – бързото и драстично намаляване на употребата на въглища и нефт. Тук искам да отбележа, че катастрофалните горски пожари – като тези в Калифорния, например, са причинени както от климатичните промени, така и от други фактори, сред които са обезлесяването, ландшафтното оформление и разрастването на градовете.

Джейсън Бринър:

Последствията от климатичните промени определено стават все по-опасни. Разбира се, това не е нещо ново, въпросният факт е известен от около 75 години. Планетата продължава да се затопля, тъй като огромни количества парникови газове се изхвърлят в атмосферата. Честно казано, в момента е трудно да бъдеш американец. Учените не спират да предупреждават ръководителите на големите компании, занимаващи се с добив на въглища и държавните лидери за опасните последици още от 50-те години на миналия век. Въпреки това, парниковите газове и температурите непрекъснато нарастват, а негативните въздействия върху хората се увеличават. Всяко следващо поколение е изправено пред по-тежка климатична криза от предишното. Катастрофални бедствия, които доскоро бяха считани за изключително редки явления, сега са нещо обичайно. Пожарите в Калифорния, както и рекордното топене на ледниците, в наши дни изглеждат стряскащо, но за следващото поколение ще бъдат обичайни гледки.

Саймън Далби:

Струва ми се, че по този въпрос няма две мнения - последствията от климатичните промени стават все по-опасни, по-широко разпространени и по-очевидни, а времето е все по-екстремно и по-трудно предсказуемо. Въпреки всичко това, много държави не спазват взетите решения за намаляване на парниковите газове (основно чрез ограничаването на използването на въглища и нефт). На всичкото отгоре, през последните години ставаме свидетели на един опасен процес, свързан с разпространяването на заблуди или откровени лъжи, целящи да омаловажат рисковете, които крият климатичните промени. За всички вече е ясно, че проблемът не е само научен, а социален и политически.

Необратими ли са климатичните промени? Има ли какво да направим, за да смекчим последиците от тях?

Матю Барлоу:

Учените са единодушни, че колкото по-топла става Земята, толкова по-сериозни ще са последиците от този процес. Тъй като нашата планета няма да спре да се затопля, докато продължаваме да употребяваме нефт и въглища, единственият изход от кризата е да спрем да ги използваме – или поне да ги ограничим. Не бива да се смята, че това е невъзможна задача. Благодарение на технологиите, с които разполагаме, можем да разчитаме на алтернативни енергийни източници, сред които са вятъра и Слънцето. Трябва, обаче, да гледаме на това като на спешен случай.

“We will not wait for the waves to wash away our homes and infrastructure.” The tiny island nation of Nauru faces extreme flooding risks fueled by climate change, and is selling citizenships to fund a project to move about 10,000 people to higher ground https://t.co/M2uzXFSoLQ