Трудният избор на Грузия

П рез изминалия уикенд в Грузия се състояха парламентарни избори, които предизвикаха противоречиви коментари. Управляващата партия „Грузинска мечта“ постигна убедителна победа, получавайки 54% от гласовете, докато опозицията беше подкрепена от около 37% от избирателите. Противниците на водещата формация отправиха остри критики срещу начина, по който премина вота и отбелязаха, че резултатите са манипулирани. Експертите на свой ред коментират, че Тбилиси най-вероятно ще се насочи към сближаване със съседна Русия и ще се отдалечи от ЕС. Основателни ли са подобни твърдения?

„Опит да бъде откраднато бъдещето на Грузия“ – по този начин коментира състоялия се вот Тина Бокучава, лидер на опозиционната формация „Единно национално движение“. На сходна позиция застана и ръководителят на партия „Коалиция за промяна“ Ника Гварамия, според когото резултатите са „манипулирани“ и „фалшифицирани“, а правителството е извършило „конституционен преврат“. Обвиненията срещу „Грузинска мечта“ на практика бяха подкрепени от редица международни наблюдатели, проследили провеждането на изборите. Някои от тях заявиха, че са станали свидетели на нередности като измами с бюлетини, оказване на натиск и дори случаи на „физически нападения“. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова за подробно разследване на тези твърдения.

Още преди провеждането на вота, представители на Брюксел подчертаха, че изборите ще бъдат от решаващо значение за шансовете на Грузия да се присъедини към ЕС. Управляващата партия „Грузинска мечта“ на милиардера и бивш премиер Бидзина Иванишвили (натрупал богатството си в Русия през 90-те години на миналия век), която е на власт от 2012 г., често е обвинявана в авторитаризъм и търсене на сближаване с Русия за сметка на амбициите на страната да се присъедини към ЕС и НАТО. По тази причина, формацията редовно е критикувана от Брюксел. Самият Иванишвили на свой ред неведнъж е обвинявал Запада, че се опитва да вкара Грузия във война с Русия. През май бившата съветска република с население от около 4 млн. души беше разтърсена от мащабни протести срещу приемането на закон „За прозрачност на външното влияние“. Той изисква от всички неправителствени организации, граждански обединения и медии да се регистрират като „чуждестранни агенти“, ако получават повече от 20% от финансирането си от чужбина. Подобен закон съществува в Русия, където президентът Владимир Путин го използва като средство за потискане на опозицията и репресиране на независимите институции.

