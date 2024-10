Следващият ход на Израел

Д атата 7 октомври 2023 г. несъмнено ще бъде запомнена като един от най-мрачните моменти в историята на Израел. Тогава бойци на организацията „Хамас“ убиха близо 1200 души на територията на еврейската държава и взеха около 250 заложници. Година по-късно, лидерът на групировката Яхия Синуар, считан за архитект на безпрецедентното нападение, беше ликвидиран от израелски военни в южната част на Газа. Малко след като смъртта му беше официално потвърдена, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че това дава шанс за мир в Близкия изток, но конфликтът все още не е приключил. Редица експерти сега си задават въпроса какъв ще бъде следващият ход на Тел Авив? Несъмнено, основен приоритет продължава да е освобождаването на заложниците, които са в плен на „Хамас“. Други, обаче, са на мнение, че израелските власти ще насочат вниманието си към Иран.

„Беше пресечена още една червена линия“

Преди броени дни домът на Нетаняху в северния израелски град Кесария беше нападнат с дрон. Впоследствие стана ясно, че по това време премиерът не е бил в района и няма данни за пострадали хора. Атаката беше извършена, след като заместник-ръководителят на „Хамас“ в Газа Налил ал Хая отбеляза, че групировката ще продължи борбата си срещу еврейската държава и след смъртта на Синуар. Освен това, конфликтът между Тел Авив и „Хизбула“, зад която стои Иран, се ожесточава, като представители на организацията заплашиха, че ще бъдат извършени още много нападения с ракети и дронове по различни цели на територията на Израел. В тази връзка, Нетаняху проведе редица срещи с ръководителите на въоръжените сили, за да обсъдят следващите стъпки по отношение на Техеран. Планирането на евентуални атаки срещу Ислямската република започна още в началото на октомври, когато Иран изстреля около 200 балистични ракети по Израел.

Атаката с дрон срещу дома на Нетаняху ще бъде използвана като допълнителен повод за продължаването на военните действия, коментират анализатори. „Няма съмнение, че беше пресечена още една червена линия“, заяви външният министър Израел Кац, допълвайки, че капацитетът на Иран да застрашава Израел трябва да бъде унищожен. Президентът на САЩ Джо Байдън и неговата администрация неколкократно призоваха за деескалация на напрежението и подчертаха, че убийството на Синуар може да бъде използвано за ускоряване на мирните преговори. Подобни призиви идват и от Израел, където опонентите на Нетаняху го критикуват, че отказва да търси изход от кризата по пътя на дипломацията. Към момента, обаче, изглежда, че министър-председателят не е готов на каквито и да било отстъпки.

Плановете на Израел

Иран отрича да има нещо общо с атаката срещу дома на Нетаняху, но властите в Ислямската република заплашват, че ще отвърнат с „голяма сила“ на всяка израелска агресия. Планирането на отмъщението на Тел Авив за ракетното нападение, извършено на 1 октомври, отнема повече време от очакваното, най-вероятната причина за което е внимателната координация на удара със САЩ. Вашингтон настоява да не бъдат нападани петролни платформи и ядрени обекти, но представители на Тел Авив подчертаха, че макар и да вземат предвид съветите на американските си партньори, страната им сама ще реши кога и какво да предприеме. „Няма съоръжение, независимо дали е военно или цивилно, нито човек в Иран, който да е в безопасност. Нито един от тях не спи спокойно през нощта“, заяви наскоро израелският министър на енергетиката Ели Коен.

В същото време, офанзивата в Ливан продължава с пълна сила, като през последните дни бяха атакувани стотици обекти, свързани с „Хизбула“. Няколко американски медии цитираха документ, в който Тел Авив е представил пред Вашингтон условията си за прекратяването на военните действия. В него се настоява да се спазва Резолюция 1701 на ООН, приета през 2006 г. след края на Втората ливанска война. Тя призовава за прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула“ и предвижда създаването на демилитаризирана зона, забранена за представители на групировката. Тел Авив иска да има пълен контрол върху създаването на тази зона, както и право на директна намеса, за да предотврати поредно превъоръжаване на бойците на „Хизбула“. Експертите са единодушни, че подобен ход ще предизвика недоволството на Бейрут и международната общност, тъй като би нарушил суверенитета на Ливан.

Предизвикателствата пред Нетаняху

Един от най-често задаваните въпроси, свързани със ситуацията в Близкия изток, е какво трябва да направи Израел, за да постигне победа в конфликта. Според Нетаняху, основните цели пред страната му са три: пълен разгром на „Хамас“, освобождаването на близо 100-те заложници, които все още са в плен на организацията (предполага се, че само половината от тях са живи) и отблъскването на „Хизбула“ от позициите им Ливан, което би позволило на 60 000 души, евакуирани от Северен Израел, да се завърнат по домовете си. Постигането на всичко това със сигурност не е лесна задача, а повечето анализатори не крият своя песимизъм. Според тях, убийството на Синуар е несъмнен успех за Тел Авив, но на практика не улеснява постигането на мир в Близкия изток.

Нетаняху е изправен и пред друг сериозен проблем – крайнодесните членове на неговия кабинет заплашват, че ще оттеглят подкрепата си, ако военните действия бъдат прекратени. Според тях, това би позволило на бойците на „Хамас“ да се прегрупират и да извършат нови атаки. В същото време, масовите протести в различни части на Израел, призоваващи Нетаняху да сключи примирие и да започне преговори за освобождаването на заложниците, не стихват. Какво решение ще вземе министър-председателят? Експертите са на мнение, че приоритет за него в момента е да запази целостта на кабинета си, т.е. ще се вслуша в призивите за продължаване на сраженията, идващи от влиятелни политици като финансовия министър Безалел Смотрич и министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Това означава, че краят на войната в Близкия изток продължава да бъде далечен мираж.

