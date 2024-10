Скандалните тайни на технологичните гиганти, които възмутиха света

В сеизвестен факт е, че най-големите компании в света на модерните технологии постоянно се стремят да се представят като иноватори и стожери на бизнес етиката, искащи да задоволят всички претенции на клиентите си. Въпреки това, под тази бляскава фасада често се крият мрачни тайни, разкриването на които предизвиква грандиозни скандали. От събирането на огромни количества лични данни до прилагането на противоречиви търговски практики, примерите в това отношение не са един или два. Ето и някои от тях:

TikTok е изключително популярна социална мрежа, особено сред тийнейджърите, която е собственост на китайската компания ByteDance. Тя е подложена на ожесточени критики заради начина, по който обработва и съхранява личните данни на своите потребители. Някои дори изразяват опасения, че достъп до тях може да има правителството в Пекин – твърдения, които ръководителите на ByteDance категорично отхвърлят. Приложението събира широк набор от данни, включително местоположение, информация за устройството, на което е инсталирано, както и история на сърфиране. Според редица експерти, всичко това може да бъде използвано не само за наблюдение, но дори и за оказване на влияние върху поведението на потребителите. През 2019 г. властите в САЩ започнаха разследване на потенциалните опасности, които крие TikTok, а няколко държави обмислят да забранят достъпа до приложението. Скандалът също така накара експерти и правозащитници да призоват социалните мрежи да разкрият повече детайли относно начина, по който се обработват данните на непълнолетни лица.

През 2016 г. южнокорейският технологичен гигант Samsung попадна в центъра на общественото внимание по една крайно неприятна причина – оплаквания на потребители, че закупените от тях смартфони Galaxy Note 7 се запалват заради дефектни батерии. Самото устройство първоначално беше определяно като изключително новаторско и разполагащо с всевъзможни авангардни функции, но впоследствие остана в историята единствено със своя „експлозивен проблем“. Съобщения за прегряване и избухване в пламъци на смартфони от този модел започнаха да се появяват броени седмици след пускането му на пазара. Ситуацията ескалира, след като беше съобщено за инциденти по време на полети. В резултат, редица авиокомпании забраниха да се допускат хора с Galaxy Note 7 на борда на самолетите им. Първоначалният отговор на Samsung беше да изтегли част от смартфоните и да замени дефектните батерии. Това, обаче, не помогна на компанията да овладее кризата. Сигналите за подпалили се устройства нарастваха с всеки изминал ден, което в крайна сметка доведе до пълното изтегляне на всички апарати по цял свят. Експертите отбелязват, че това е едно от най-значимите подобни събития в съвременната история. То нанесе щети на Samsung в размер на няколко милиарда долара. Все пак, от всичко това произлезе и нещо положително – въвеждането на по-строги правила за безопасност преди пускането на подобни устройства на пазара.

Когато компанията Microsoft представи новата си операционна система Windows 10 през 2015 г., тя беше приветствана от мнозина заради качествения си дизайн и големия брой нови функции, които предлага на потребителите. Не след дълго, обаче, експерти започнаха да алармират, че за разлика от предишните версии, Widnows 10 събира безпрецедентно количество лични данни от всеки, който го използва. От компанията се защитиха, че това е необходимо, за да предложат на клиентите си продукт, който да отговаря на персоналните нужди на всеки един от тях. Липсата на прозрачност за действията на Microsoft влошиха ситуацията и въпреки че бяха предоставени опции, чрез които да се ограничи събирането на лични данни, прилагането им на практика се оказа почти невъзможна задача. Това доведе до вълна от недоволство срещу технологичния гигант, а някои сравниха Windows 10 с „шпионска програма, маскирана като операционна система“. Властите в няколко държави дори започнаха разследвания, за да се разясни какви данни събира Microsoft. В крайна сметка, от компанията взеха серия от допълнителни мерки, за да разсеят притесненията на своите клиенти.

През 2017 г. компанията Apple се оказа замесена в голям скандал, след като стана ясно, че нарочно забавя работата на някои от по-старите си модели iPhone. Редица потребители я обвиниха, че по този начин ги принуждава да сменят смартфоните си с по-нови и скъпи такива. Представители на Apple отхвърлиха тези твърдения и обясниха, че целта им е друга – да „удължат живота“ на устройствата. Според тях, литиево-йонните батерии на по-старите модели не успяват да отговорят на текущото потребление. Това може да доведе до изненадващото им спиране или да повреди някои от техните компоненти. Именно по тази причина от Apple решиха да пуснат софтуерен ъпдейт, който да подобри представянето на батериите, но и да забави работата на устройствата – нещо, за което потребителите не бяха предупредени. Мнозина се възмутиха от действията на компанията, срещу нея бяха заведени дела и започнаха разследвания. Недоволните от решението на Apple подчертаха, че клиентите на гиганта е трябвало да бъдат предупредени за забавянето, както и за възможността то да бъде избегнато, ако се смени самата батерия. В опит да намалят напрежението, от компанията предложиха различни промоционални оферти на своите клиенти, а освен това въведоха функция, позволяваща на всеки да следи състоянието на батерията си и, ако желае, да изключи забавянето.

