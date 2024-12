Най-сериозните икономически проблеми, пред които Тръмп ще се изправи

П о-малко от месец остава до встъпването в длъжност на 47–ия президент на САЩ – Доналд Тръмп. Убедителната победа, която той постигна на състоялите се в началото на ноември избори изненада мнозина, но сега погледите на всички са отправени към бъдещето. Ще успее ли новоизбраният държавен глава да изпълни своите обещания, с които спечели гласовете на милиони американци? Тръмп нееднократно заяви, че сред неговите основни приоритети е стабилизирането на американската икономика, но постигането на тази цел ще бъде сложна задача.

Ето кои са някои от най-сериозните предизвикателства, с които администрацията на президента ще трябва да се справи:

The housing crisis threatens the American dream. What's next? https://t.co/3zHZGt1kH6 — USA TODAY (@USATODAY) December 6, 2024

Задълбочаваща се жилищна криза

Един от най-сериозните проблеми, пред които е изправена американската икономика, е свързан с пазара на недвижими имоти. Редица експерти алармират, че в САЩ има недостиг на близо 7 млн. жилища. В същото време, обаче, цените и наемите не спират да растат, а това означава, че дори и ако въпросните сгради бъдат построени, много хора няма да могат да си позволят да заживеят в тях. Сред предлаганите мерки за справянето с този проблем са приемането на допълнителни данъчни облекчения за хората с ниски доходи, както и създаването на повече и по-достъпни общински жилища. В момента, минималната работна заплата в САЩ е 7,25 долара на час или приблизително 1200 долара на месец. В същото време, средният наем на апартамент надхвърля 1500 долара. Увеличеното предлагане на имоти би намалило както цените им, така и наемите, но това няма как да бъде трайно решение, поради което повечето анализатори са на мнение, че Вашингтон трябва да промени радикално подхода си към пазара на труда и доходите на работниците, особено тези, които са нискоквалифицирани.

Какъв е планът на Тръмп? Сред неговите предложения за справяне с кризата са намаляването на лихвите по ипотечните заеми, предоставянето на повече федерални земи за строителство на жилища, както и създаването на домове за нелегални имигранти. Темата за съдбата на тези хора е обект на разпалени дебати. Едно от обещанията, с които Тръмп спечели президентските избори, беше да засили контрола по границите и да бъде безкомпромисен към всеки, живеещ нелегално на територията на САЩ. В същото време, обаче, близо една трета от хората, които работят в строителния сектор, са нелегални имигранти. Почти сигурно е, че те няма да попаднат под ударите на администрацията на Тръмп, причината за което е очевидна – ако тях ги няма, разходите за заплати на работниците ще нараснат значително. Показателен е и фактът, че по време на управлението на Джордж Буш-младши бяха депортирани около 10 млн. имигранти, но това по никакъв начин не подобри ситуацията на жилищния пазар.

Recruiting enough workers to care for Arizona's aging population will be a challenge without the help of immigrants to bridge the gap. https://t.co/HNG6qE4blb — USA TODAY (@USATODAY) February 18, 2024

Застаряващо население

Ще бъде ли увеличена възрастта за пенсиониране? Това е въпрос, който все повече американци си задават. Заради застаряването на населението, редица работодатели се оплакват, че изпитват остър недостиг на персонал. През май тази година Конгресът отхвърли предложение възрастта за пенсиониране на пилотите на пътнически самолети да бъде променена от 65 на 67 години. Експертите са единодушни, че проблемът, пред който са изправени САЩ, не е причинен от управлението на една конкретна администрация, но ако не бъдат взети спешни мерки, последиците ще бъдат катастрофални. Статистиката сочи, че съвсем скоро близо една пета от населението на САЩ ще достигне възрастта за пенсиониране. Това не само ще намали работната ръка и ще увеличи търсенето на стоки и услуги, но също така ще натовари социалната система и ще доведе до рязък скок на здравните разходи. По тази причина немалко анализатори прогнозират, че Тръмп ще бъде принуден да вземе някои крайно непопулярни решения, сред които е увеличаването на възрастта за пенсиониране.

Бедни и богати

Борбата с бедността беше една от централните теми по време на предизборната кампания на Тръмп и много американци гласуваха за него с надеждата, че републиканецът ще донесе така желаната от тях промяна. Няколко социологически изследвания, проведени през последните месеци, показват, че близо половината от населението на САЩ се затрудняват да покриват сметките си за здравеопазване, а една четвърт са отложили лечение или медицинска процедура заради липса на средства. Прогнозите сочат, че този проблем ще продължи да се задълбочава, а пропастта между богати и бедни ще става все по-голяма. По различни оценки, най-богатите 10% от домакинствата ще разполагат с близо две трети от всички средства в страната, докато онези, които са част от долната половина на тази класация, ще разполагат с общо 2,5% от парите в САЩ. Освен това, голям брой американци не успяват да пестят пари и да си плащат сметките, без да живеят в крайна бедност.

Donald Trump has threatened tariffs if BRICS countries try to form a dollar rival. He's worrying about the wrong threat, says @mihirssharma https://t.co/C4ZefV0ky4 via @opinion — Bloomberg (@business) December 16, 2024

Възходът на БРИКС

Съюзът между Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, известен със съкращението БРИКС, несъмнено представлява сериозна заплаха за интересите на САЩ. От началото на 2024 г. към въпросната общност се присъединиха още пет държави – Египет, Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Етиопия, като основната амбиция на всички тези страни е да бъдат основен геополитически и икономически съперник на Г-7. Членовете на БРИКС искат да развият собствени финансови системи, алтернативни на западните, както и да разполагат със собствени платежни системи и валута. С времето, тежестта на организацията на световната сцена се увеличава, а прогнозите на Международния валутен фонд сочат, че през следващите години тя може не само да задмине по производство държавите от Г-7, но и да се превърне в основен двигател на глобалната икономика.

Големият проблем на БРИКС е липсата на единство. Въпреки сериозния си потенциал, страните-членки трудно съчетават разнопосочните си интереси и по тази причина повечето им проекти буксуват с години – включително този за отхвърлянето на долара и въвеждането на алтернативна валута, с която да търгуват. Накъде ще поемат отношенията между държавите от БРИКС и САЩ по време на управлението на Тръмп е въпрос с повишена трудност. От една страна, той на няколко пъти намекна, че е готов на преговори с тях. В същото време, повечето анализатори са на мнение, че новоизбраният президент няма никакво намерение да прави отстъпки. Нещо повече – Тръмп най-вероятно ще наложи нови, още по-високи тарифи на вносните стоки, особено на онези, идващи от Китай. Самият той обеща, че ще наложи мита от 10% върху целия внос от азиатската страна веднага щом встъпи в длъжност. Експертите, обаче, смятат, че стоки на стойност десетки милиарди долари ще заобиколят тази мярка, възползвайки се от различни юридически вратички.

