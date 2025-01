Един век по-късно – събитията, които промениха света

П редставете си, че сте пътешественици във времето и можете да посетите всеки един период от човешката история. След като с интерес наблюдавате построяването на Хеопсовата пирамида, срещате се с личности като Аристотел, Юлий Цезар, Чингис хан и Исак Нютон, а накрая дори ставате свидетел на битката при Ватерло и полета на братята Райт, решавате да проверите какъв е бил животът преди точно един век. Въвеждате необходимите данни и само след секунди се пренасяте в 1925 г. За да сте в крак с тогавашните новини, веднага си купувате няколко вестника. Какво пише в тях? Кои са някои от най-важните събития, случили се тогава?

Panzer Grenadiers of the #German 12th SS Panzer Division 'Hitlerjugend' (Hitler Youth) lined up during an Iron Cross awarding ceremony in July, 1944. #History #WWII pic.twitter.com/2Is43VFE4j

През 1925 г. е създадена една организация, превърнала се в синоним на човешката жестокост – „Шуцщафел“, по-известна със съкращението СС. Първоначално тя представлява военизиран корпус за охрана на висшите функционери на Нацистката партия в Германия и се състои от едва няколкостотин души. Ситуацията се променя през 1929 г., когато начело на СС застава Хайнрих Химлер. Под неговото командване организацията се разраства значително, като през 1939 г. в нея вече членуват 250 000 души. Описвана като „държава в държавата“, тя дава отчет за дейността си единствено на самия Адолф Хитлер. Целият ѝ състав се набира на расов и идеологически принцип. Кандидатите за присъединяване към редиците на СС са подлагани на обстойни медицински изследвания, трябва да изпълнят определени спортни нормативи, а освен това са длъжни да представят документи за своето родословие, доказвайки по този начин „расовата си чистота“. Именно организацията носи най-голямата отговорност за Холокоста и смъртта на милиони хора в концентрационни лагери. Тук трябва да се отбележи, че през 1925 г. се случва и още едно събитие, пряко свързано с възхода на Нацистката партия. Именно тогава е публикувана книгата на Хитлер „Моята борба“, в която той излага идеите на националсоциализма.

Роден в Италия през 1883 г., Бенито Мусолини е смятан от повечето историци за основателя на фашизма. В продължение на години е сред най-видните представители на Социалистическата партия в своята родина, но през 1912 г. е изключен от редиците ѝ заради застъпничеството си за участието на Рим в Първата световна война. През 1919 г. Мусолини поставя основите на Националната фашистка партия (тя е официално основана на 9 ноември 1921 г.), в състава на която влизат голям брой ветерани от кървавия конфликт. По това време ситуацията в Италия е изключително тежка, икономиката е в криза, а безработицата достига рекордно високи нива. Много жители на страната са отчаяни и крайно недоволни от управлението на социалистическите и либералните формации. Така, те започват да подкрепят фашистите, които се превръщат във водеща политическа сила. През 1922 г. се състои т. нар. Поход към Рим, по време на който около 30 000 привърженици на партията се отправят към столицата, за да поискат оставката на премиера Луиджи Факта. Тези събития карат крал Емануил III да разпусне правителството и да възложи на Мусолини задачата да състави свой кабинет. Като премиер, през следващите няколко години той отхвърля демокрацията, отстранява опозицията и през 1925 г. се обявява за диктатор.

Домашен крем за лечение на хемороиди и стъклено ножче за бръснене, което не ръждясва – това са само част от необикновените творения на шотландския инженер и изобретател Джон Логи Беърд. Не те, обаче, му носят световна слава. През 1922 г. той се захваща със задачата да създаде механична телевизионна система. Ученият базира разработваната от него технология на откритията на немския инженер Пол Нипков, който проектира сканиращо устройство, състоящо се от въртящ се диск с отвори, разположени спираловидно, през който преминават светлинни снопове. След няколко неуспешни опита, през октомври 1925 г. Беърд постига голям успех, успявайки да предаде на екран „ясно разпознаваем образ“ – кукла на вентрилоквист, наречена Стоуки Бил. В началото на следващата година той организира първата публична демонстрация на апарата си пред членове на Кралския научен институт на Великобритания, а през 1927 г. успява да предаде сигнал на разстояние от около 700 км. – между Глазгоу и Лондон. По този начин Беърд полага основите на съвременната телевизия, макар че трябва да минат още няколко години, преди тя да достигне до домовете на хората.

1925 г. е белязана и от едно природно бедствие с апокалиптични размери. На 18 март в югоизточната част на Мисури се образува торнадо. То изненадва местните жители, които не са предупредени за опасност от подобна буря. В интерес на истината, по това време на метеоролозите в САЩ е забранено да използват думата торнадо, за да не предизвикват паника сред населението. Стихията бързо се разраства и нанася огромни щети в Мисури, след което преминава през Илинойс и достига Индиана. По тази причина бедствието остава в историята с името „Торнадото на трите щата“. Учените отбелязват, че то изминава общо над 350 км. и на места оставя следа от разрушения с ширина от над 1,5 км. Скоростта на ветровете достига 480 км/ч. Стихията отнема живота на 695 души, а повече от 2000 други са ранени. По съвременни оценки, нанесените щети възлизат на близо 3 млрд. долара.

Exactly 100 years ago yesterday, Nellie Tayloe Ross was inaugurated as the first female governorin Wyoming, as well as the U.S.! Read more about Nellie Tayloe Ross and other remarkable people in Wyoming's history in the Wyoming History subject guide on GoWYLD. pic.twitter.com/Unz4245m3Z