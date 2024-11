Готов ли е светът за завръщането на Тръмп

А мерика направи своя избор. Доналд Тръмп спечели състоялите се на 5 ноември президентски избори и ще се завърне триумфално в Белия дом в началото на следващата година. Победата му изненада редица експерти, които очакваха Камала Харис да стане следващия държавен глава на САЩ. Въпросът, който всички си задават, е какво може да се очаква от втория мандат на Тръмп? От гледна точка на ЕС, особено важна е темата за неговата външна политика. Предстоят ли сътресения по оста Вашингтон – Брюксел? И ще успее ли републиканецът да изпълни едни от основните си предизборни обещания, слагайки край на конфликтите в Украйна и Газа?

President-elect Donald Trump received a series of congratulatory phone calls from several top world leaders Wednesday, during which they discussed a multitude of global issues, including the conflicts in Ukraine and the Middle East. https://t.co/fvYJVxsY3Q https://t.co/fvYJVxsY3Q

В продължение на месеци, европейските лидери се подготвяха за евентуалното завръщане на Тръмп в Белия дом. Все още е рано да се прогнозира какво предстои да се случи и какви решения ще вземе неговата администрация, но по всичко изглежда, че Вашингтон ще води далеч по-изолационистка външна политика. „Америка на първо място“ – така могат да бъдат обобщени обещанията, които Тръмп направи по време на предизборната си кампания. Той нееднократно заплаши, че ЕС ще трябва да „плати висока цена“ за това, че не купува достатъчно американски стоки. Представители на Брюксел отбелязаха, че е напълно възможно още през следващата година Вашингтон да наложи мита от 10% на вноса, идващ от Евросъюза. Подобен ход би принудил лидерите на Общността да отговорят с приемането на реципрочни мерки. Всичко това се случва в момент, в който ЕС води тежки преговори за бъдещите си отношения с Китай.

Несъмнено, едно от най-гръмките обещания на Тръмп, което стана обект на всевъзможни анализи, е свързано с войната в Украйна. Новоизбраният президент заяви, че може да сложи край на конфликта „за един ден“ и иска да спре изтичането на ресурси от САЩ, визирайки помощта, отпускана на Киев. Той, обаче, така и не разкри как възнамерява да постигне мирно споразумение. Според някои анализатори, Белият дом ще окаже натиск върху Украйна, принуждавайки страната да направи териториални отстъпки в замяна на прекратяването на руската офанзива. Украинският държавен глава Володимир Зеленски на свой ред отхвърля подобна възможност. След като стана ясно, че Тръмп ще се завърне в Белия дом, той призова „Вашингтон да не жертва интересите на Украйна за бързо споразумение с Русия, което да сложи край на война, започната от Москва“. Освен това, Киев вероятно ще бъде принуден да се откаже (поне временно) от плановете си за присъединяване към НАТО. Противниците на Тръмп предупреждават, че подобни действия биха били равнозначни на капитулация на Украйна и ще превърнат руския президент Владимир Путин в още по-голяма заплаха за Европа.

На фона на всички тези прогнози, едно нещо изглежда безспорно – страните от Стария континент ще трябва да бъдат далеч по-активни в сферата на отбраната и сигурността. По време на първия си мандат Тръмп на няколко пъти намекна за евентуално излизане на САЩ от НАТО (Вашингтон осигурява около 70% от бюджета на организацията). В началото на тази година републиканецът предизвика голям скандал с думите си, че би насърчил Русия „да прави каквото си поиска“ с държавите от Алианса, които не отделят достатъчно средства за отбрана. На пръв поглед, позицията на Тръмп е лоша новина както за ЕС, така и за НАТО, но истината е друга. Анализатори прогнозират, че настоящата ситуация ще доведе до задълбочаване на сътрудничеството между европейските страни. Очакванията са, че те ще увеличат разходите си за отбрана, а може и да се споразумеят за отпускането на съвместни заеми в тази сфера. Освен това, завръщането на Тръмп в Белия дом вероятно ще даде тласък на диалога между Брюксел и Лондон.

