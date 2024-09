Тръмп или Харис – за кого ще гласуват младите американци

Е дин от най-често задаваните въпроси в навечерието на президентските избори в САЩ е кого ще подкрепят младите американци. Редица анализатори твърдят, че техният глас може да се окаже от решаващо значение за изхода от вота. Предстои да разберем дали тези прогнози ще се сбъднат, но в момента едно нещо изглежда безспорно – повечето от въпросните гласоподаватели са поддръжници на кандидата на демократите Камала Харис и редовно публикуват материали в социалните мрежи „ТикТок“ и „Инстаграм“, в които изразяват подкрепата си за нея. Междувременно, опонентът ѝ – републиканецът Доналд Тръмп, също се опитва да привлече младите американци на своя страна.

In @nytopinion



Talking to 14 young, undecided voters, Patrick Healy heard from several that they were more likely to vote for Kamala Harris after her convention speech and her comments on abortion rights, gun violence, the economy and democracy.https://t.co/OftObnvSdJ — The New York Times (@nytimes) August 27, 2024

Преднината на Харис

Към настоящия момент, Харис се радва на значително по-голяма подкрепа сред младите жители на САЩ от Тръмп. Всички социологически проучвания показват едно и също – ако вотът се проведе днес, тя ще получи между 50 и 60 процента от техните гласове (тук трябва да се отбележи, че в някои проучвания за млади гласоподаватели се считат хората на възраст между 18 и 29 години, докато в други – между 18 и 34). В същото време, за Тръмп биха гласували около 34 на сто от тях.

На пръв поглед, разликата между двамата кандидати е внушителна и може да окаже съществено влияние върху изхода от изборите на 5 ноември. Това, обаче, не е точно така. Основните причини са две. От една страна, почти невъзможно е да се изчисли с абсолютна точност каква част от младите американци трябва да гласуват за Харис, за да гарантират нейната победа. Освен това, някои експерти предупреждават, че да се разчита на тяхната подкрепа е опасна стратегия, тъй като поведението им в голяма степен е непредсказуемо и няма как да се предвиди колко от тях действително ще отидат до урните, за да упражнят правото си на глас.

Статистиката е повече от показателна. Едва 25,5 процента от хората на възраст между 18 и 29 години са подкрепили някой от кандидатите, издигнати от демократите и републиканците, по време на междинните избори в САЩ, състояли се през 2022 г. За сравнение, активността сред американците на възраст над 60 години е надхвърлила 63 на сто. Президентският вот през 2020 г. пък беше белязан от истински рекорд – цели 52,5 процента от младежите упражниха правото си на глас. Отново, разликата с хората на възраст над 60 години е осезаема, тъй като при тях активността беше 78 на сто. Да се прогнозира каква част от младите хора ще гласуват през ноември е трудна задача. Много от тях не крият, че не възнамеряват да подкрепят нито Харис, нито Тръмп, което означава, че тенденцията най-вероятно ще се запази. Социолозите на свой ред припомнят, че САЩ са една от страните, в които избирателната активност сред младите хора е най-ниска. В други западни държави, сред които Германия и Канада, тя е около два пъти по-висока.

President Biden may have had an irreparable rift with young voters. Some who were turned off by him are more interested in VP Harris, though issues including Gaza remain sticking points. https://t.co/X6zHDMgYpo — NBC News (@NBCNews) August 21, 2024

Апатичността на младите избиратели

Причините, поради които младите американци не гласуват, са няколко, отбелязват експертите. На първо място, повечето от тях просто не се вълнуват от темите, свързани с политиката и управлението на страната. Според последните социологически изследвания, 77 на сто от младежите са заявили, че възнамеряват да упражнят правото си на глас (при по-възрастните, този процент е 90). Това може и да звучи впечатляващо, но не отговаря на действителността. Анализаторите са единодушни, че приблизително половината от интервюираните най-вероятно ще променят мнението си и всъщност няма да гласуват.

Професор Джон Холбейн, който е политолог от университета във Вирджиния, обръща внимание на една важна подробност – апатичността на младежите. „През 2018 г. проведохме изследване, което разкри нещо интересно. Много млади хора отбелязаха, че не се вълнуват от изборите, тъй като гласуването е сериозен ангажимент, за който не са подготвени. Те споделиха, че графиците им са твърде натоварени и непрекъснато се променят, поради което темата за политиката не е сред техните приоритети. Не бива да забравяме, че много от тях едновременно учат и ходят на работа, а освен това нямат никакъв опит с попълването на формулярите, необходими за регистрация на гласоподаватели. Така, гласуването се превръща в непоносимо бреме за редица младежи“, подчертава проф. Холбейн.

Trump campaign projects confidence and looks to young male voters for an edge on Harris https://t.co/UueciNKARd — The Associated Press (@AP) August 10, 2024

Предложения за справяне с проблема

Едно от най-често споменаваните решения на проблема с ниската избирателна активност сред младежите е превръщането на някои знаменитости в активни участници в политическия процес. Когато някоя звезда – като Тейлър Суифт, например, подкрепи даден кандидат, много от нейните почитатели ще се вслушат в призива ѝ и ще упражнят правото си на глас. Това, обаче, няма как да промени факта, че младежите не се интересуват от политика. Следвайки своя идол, те се опитват да му подражават, но без да се замислят дали действително са съгласни с идеите и възгледите на кандидата, за когото гласуват.

Процесът по регистрация на гласоподавателите също е голяма пречка за много млади хора. По официални данни, през 2022 г. едва 40 на сто от тях са разполагали с необходимите документи, за да се включат в междинните избори. Програмите, които помагат на младежите в този процес, могат да се окажат от изключително голяма важност. В тази връзка, вече се изготвят и предоставят подробни „планове за действие“, съдържащи както ценни съвети, така и карти с маршрутите до избирателните секции. Други експерти предлагат да се изпращат текстови съобщения, които да напомнят за наближаващите избори. На все по-голяма подкрепа се радват и още две идеи. Едната от тях е да се разреши регистрацията на гласоподаватели в деня на изборите, а другата – да се позволи на лица, които все още нямат 18 години, предварително да заявят намерението си да упражнят правото си на глас. В момента, това могат да направят жителите на общо 21 щата, включително Калифорния, Масачузетс, Флорида и Луизиана.

„Изследването, което проведохме, показа, че в държавите, където е извършена подобна реформа, разликата между избирателната активност сред по-младите и по-възрастните намалява с приблизително една трета“, допълва проф. Холбейн.

