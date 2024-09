Екстремното време, което заплашва Европа

П рез последните дни бурята „Борис“ предизвика невиждани наводнения в няколко европейски страни, сред които Румъния, Чехия, Австрия, Полша и Словакия. Обширни райони се оказаха в плен на проливни дъждове, които нанесоха огромни щети и отнеха живота на над 20 души. Пороите откъснаха от света редица населени места, хиляди хора бяха евакуирани, а полският премиер Доналд Туск дори обяви едномесечно извънредно положение. В същото време, експерти коментират, че заради климатичните промени, подобни бедствия ще се случват все по-често в различни части на Европа. Доколко основатели са подобни прогнози?

Температурни рекорди и проливни дъждове

Бурята „Борис“ беше предизвикана от няколко фактора, един които е нахлуването на студен арктически въздух в Европа, отбелязват климатолози. В резултат, в Австрия бяха регистрирани няколко рекорда за тази част от годината, като температурите останаха под 10 градуса по Целзий в продължение на близо седмица. В Хохфилцен (курортно селище, намиращо се в провинция Тирол, Западна Австрия), например, термометрите показваха 0,8 градуса по Целзий – нещо, което досега не се беше случвало през септември. Необичайни студове имаше и в Швейцария, Италия и Германия. Освен това, арктическият въздух се сблъска с необичайно горещи и влажни въздушни маси, идващи от изток и юг. Показателен е фактът, че в руската столица Москва беше поставен рекорд за най-гореща септемврийска нощ (температурата там достигна 19,2 градуса по Целзий).

В следствие на сблъсъка между студени и топли въздушни маси, образувалата се буря „Борис“ се оказа „хваната в капан“ между области с високо атмосферно налягане. Така, валежите в Централна и Източна Европа се оказаха особено проливни и предизвикаха тежки наводнения. Според учените, сред причините за екстремното време са и рекордните жеги, регистрирани през последните месеци. Те подчертават, че колкото по-топъл е въздухът, толкова повече влага задържа той, което на свой ред води до интензивни дъждове. Тук трябва да се отбележи, че експертите далеч не са оптимистично настроени – според тях ни очакват повече краткотрайни, но изключително проливни валежи, а не по-дълги периоди на умерени превалявания. Бурята „Борис“ предизвика именно това – рекордни порои, последиците от които се оказаха катастрофални.

Central Europe is experiencing some of the worst floods in years, claiming lives and destroying homes.



EU governments need to act immediately to protect people from the effects of climate change and safeguard their rights. pic.twitter.com/MunXs1u7oi