Сблъсъкът на вицепрезидентите – Джей Ди Ванс срещу Тим Уолц

П ървият и най-вероятно единствен дебат между Камала Харис и Доналд Тръмп вече е в историята. За момента кандидатът на републиканците за предстоящите президентски избори в САЩ отказва да се изправи отново срещу своята опонентка. По тази причина, с огромен интерес се очаква друг сблъсък – този между кандидатите за вицепрезидент Джей Ди Ванс и Тим Уолц. Дебатът между двамата ще се състои на 1 октомври, а редица анализатори отбелязват, че той може да се окаже от решаващо значение за изхода от задаващия се вот. Основателни ли са подобни прогнози?

Милиони избиратели се очаква да гледат дебата между Ванс и Уолц, който ще се състои само пет седмици преди президентските избори. Залогът е повече от голям, а социолозите отбелязват, че към момента кандидатът на демократите има сериозно преимущество. Последните проучвания на общественото мнение сочат, че подкрепата за Ванс е рекордно ниска. Според тях, 39,8 процента от американците му симпатизират, докато 46,8 на сто са на противоположното мнение, като разликата постепенно се увеличава. За сравнение, Уолц се радва на подкрепа от 43,6 процента, докато 40,9 на сто от избирателите са недоволни от кандидатурата му.

Несъмнено, задачата на републиканеца ще бъде по-сложна, особено като се има предвид, че той ще трябва да поправи щетите, нанесени от слабото представяне на Тръмп по време на дебата му с Харис. Според проучване на ABC и агенция „Ипсос“, 63 процента от американците са на мнение, че кандидатката на демократите се е представила значително по-добре от своя опонент. Освен това, Харис продължава да се радва на по-голяма подкрепа сред избирателите от своя противник. Различни изследвания ѝ дават преднина от между 3 и 6 процента, което със сигурност не е добра новина за Републиканската партия. Според експертите, представителите на формацията разчитат на силно представяне на Ванс по време на сблъсъка му с Уолц, което би дало важен импулс на кампанията на Тръмп в навечерието на изборите.

Taylor Swift signed her endorsement of Kamala Harris as 'Childless Cat Lady' — a reference to rhetoric used by Trump's running mate, JD Vance, to describe women who do not have children.https://t.co/rZS0zev6OI