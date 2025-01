Успехи и провали – какво е наследството на Байдън

Д жо Байдън вече не е държавен глава на САЩ. Той се присъедини към групата на онези американски президенти, управлявали страната само за един мандат, сред които са Джералд Форд, Джими Картър и Джордж Буш-старши. С какво ще бъде запомнен престоят на Байдън в Белия дом? Социолозите отбелязват, че неговият рейтинг в последния месец от управлението му е 39% – същият като този на предшественика му Доналд Тръмп в края на неговия първи мандат. Експертите на свой ред коментират, че е трудно да се каже дали това сравнително ниско одобрение е обективна оценка на решенията, взети от администрацията на Байдън или по-скоро отразява дълбокото политическо разделение в американското общество. Несъмнено, държавният глава постигна някои успехи, но и допусна известни грешки. Каква оценка може да бъде поставена на управлението му?

From @WSJopinion: Biden’s legacy will be that he was a one-term President in between two Trump terms. Had he governed as the moderate uniter he campaigned as in 2020, it might have been different. https://t.co/GFTBX0Bcg4