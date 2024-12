Операция „Вълшебният свирач“ - как Великобритания евакуира 800 000 деца за три дни

„Вълшебният свирач“ е популярна немска народна приказка, разказваща за флейтист, облечен в шарени дрехи, който извежда всички деца от град Хамелн и те никога повече не се завръщат в домовете си. Тя присъства в творчеството на автори като братя Грим, Гьоте и Робърт Браунинг, а повечето историци са на мнение, че в основата ѝ стои реално събитие – като епидемия от чума или природен катаклизъм. С името на тази зловеща приказка е свързана и една мащабна операция, проведена в началото на Втората световна война. На 1 септември 1939 г., в 4:45 ч. нацистка Германия напада Полша, с което започва най-големият и смъртоносен конфликт в човешката история. Сравнително по същото време, стотици деца се събират в училище „Мирдъл“, намиращо се в източен Лондон. Такива сцени се разиграват и в редица други учебни заведения на територията на британската столица. Именно по този начин започва операция „Вълшебният свирач“.

За три дни около 1,5 млн. души, включително 800 000 деца, са евакуирани от Лондон и преместени в провинцията, като властите се надяват, че по този начин ще ги защитят в случай на германски бомбардировки по стратегически цели в града. Показателни за размера на евакуацията са думите на депутата Джеймс Чътър Ийд, който в реч пред Камарата на общините, произнесена на 14 септември 1939 г., отбелязва: „През последните дни станахме свидетели на най-забележителното преместване на цивилно население в нашата история“.

Въпреки че масовата евакуация е извършена забележително бързо, операция „Вълшебният свирач“ не представлява „импулсивна реакция на случващото се по това време в Европа“, отбелязва д-р Пени Старнс, която е почетен научен сътрудник в Центъра за здраве и хуманитарни науки към университета в Бристъл. По думите ѝ, подобен план бил изготвен близо век по-рано, когато жителите на графство Дорсет се опасявали, че френската армия може да ги атакува. По време на Първата световна война, Германия извършила общо над 100 бомбардировки на територията на Великобритания, използвайки дирижабли и самолети. При нападенията загинали около 1400 души, а близо 3500 други били ранени.

През 1937 г. нацистките военновъздушни сили „Луфтвафе“ нагледно демонстрирали своята разрушителна мощ. На 26 април т. нар. „Легион Кондор“ нападнал баския град Герника (по това време в Испания бушувала гражданска война, като Германия била на страната на диктатора Франсиско Франко). Бомбардировката продължила три часа, като около 70% от местните сгради били сравнени със земята. По различни оценки, загинали между 170 и 300 души. Случилото се вдъхновило световноизвестния художник Пабло Пикасо да нарисува емблематичната си творба „Герника“, която днес е изложена в музея „Кралица София“ в Мадрид. Цяла Европа била шокирана от нападението, а само година по-късно британските власти създават специален комитет, натоварен със задачата да подготви план за действие в случай, че избухне конфликт между Лондон и Берлин. Той е оглавен от сър Джон Андерсън, вътрешен министър на Великобритания в периода между 1939 и 1940 г. Именно по идея на комитета хиляди цивилни, живеещи в населени места с висок риск от бомбардировки („евакуационни зони“), са преместени в сравнително по-безопасни райони („приемни зони“).

Основен приоритет на властите е осигуряването на подслон на учениците, бременните жени, майките с деца до 5-годишна възраст, както и учителите. Самата евакуация е доброволна, но редица домакинства в „приемните зони“ са задължени да приемат хора, напуснали родните си домове. В радиопредаване, излъчено на 6 януари 1939 г., тогавашният министър на здравеопазването Уолтър Елиът заявява: „Искаме тази операция да се превърне в проявление на чистотата на човешките взаимоотношения и обичта, събирайки добронамерени домакини и желани гости. Цялата нация трябва да се почувства като едно цяло.“

#OTD 1939: Operation Pied Piper, which saw the evacuation of 1.5m+ people from urban areas, came into force.



Our archive includes newly uncovered stories of people evacuated to Peebles, Hastings, Yorkshire and elsewhere during #WW2.



Read their stories at https://t.co/9dtj4gwoRT pic.twitter.com/tQOCTjqFBE