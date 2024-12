Сирия без Асад – какъв ще бъде следващият ход на Русия

В продължение на повече от половин век, начело на Сирия стоеше авторитарният режим на семейство Асад. Преди дни, обаче, беше сложен край на управлението му. Бунтовнически групи превзеха Дамаск след изненадваща офанзива, започнала на 27 ноември. Самият президент Башар ал-Асад се оттегли от поста си и избяга в Русия. Експертите са единодушни, че случилото се ще окаже огромно влияние не само върху ситуацията в Сирия, но и върху баланса на силите в целия Близък изток. Те допълват, че сред големите губещи е Кремъл – един от най-важните съюзници на Асад. Застрашава ли падането на режима руските интереси в региона? И какъв ще бъде следващият ход на Владимир Путин?

In @nytopinion



“When Bashar al-Assad started to fall, Russia was not there to catch him,” writes Hanna Notte. “Vladimir Putin may yet manage to retain some stakes in a post-Assad Syria, but there’s no way around it: He just suffered a significant defeat.”https://t.co/acdrsZ0Nr2