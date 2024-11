Бъдещето на Русия след Путин

П рез март тази година в Русия се проведоха президентски избори, резултатите от които не изненадаха никого. Те бяха спечелени по убедителен начин от настоящия държавен глава Владимир Путин, за когото гласуваха над 87% от избирателите. Така, той ще остане начело на страната поне до 2030 г. Въпреки всички предизвикателства, пред които е изправен президентът, рейтингът му продължава да е изненадващо висок, като според някои проучвания надхвърля впечатляващите 80% - въпреки че редица анализатори поставят под съмнение достоверността на тези данни. Колкото и непоклатима да изглежда властта на Путин, неговото управление неизбежно ще приключи в даден момент. Кога ще се случи това? И накъде ще поеме Русия след края на ерата Путин?

Да се прогнозира политическото бъдеще на Путин е невъзможна задача, но едно нещо изглежда безспорно – продължаващата война в Украйна изправи Русия пред сериозна криза. Показателен в това отношение беше миналогодишният бунт на частната армия „Вагнер“, ръководена от Евгений Пригожин. Метежът беше потушен, а самият Пригожин загина малко по-късно при съмнителни обстоятелства в самолетна катастрофа, но фактът, че подобно нещо изобщо се случи, е доказателство за растящото недоволство от държавния глава. „Путин постигна някои неоспорими успехи, но нищо не е вечно – включително и управлението му. С решението си да нападне Украйна, той допусна стратегическа грешка, последиците от която ще бъдат дългосрочни”, заяви за Vesti.bg проф. Джон Коларусо от университета „Макмастър“ в Хамилтън, Онтарио. Той е автор на редица изследвания, свързани с историята и външната политика на Русия.

Пригожин вече не е сред живите, а вероятността за избухване на нов бунт срещу Путин изглежда незначителна. Въпреки това, причините, довели до метежа, все още са налице, коментира експертът. „Не бива да се изключва вероятността недоволството в редиците на военните да доведе до свалянето му от власт. Твърде много хора загиват в хода на сраженията в Украйна, а Русия понесе големи финансови загуби. В същото време, национализмът продължава да бъде идеология, споделяна от редица жители на страната, а това е нещо, от което Путин се възползва изключително умело“, смята проф. Коларусо. На същото мнение са и редица други анализатори, според които национализмът на руския президент вече прераства в откровен фашизъм на фона на нестихващата война в Украйна.

