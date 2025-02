Секретните военни бази в САЩ, за които повечето хора дори и не са чували

В САЩ има голям брой военни бази, достъпът до които е ограничен, но все пак могат да бъдат посещавани от цивилни лица. Всеки, който желае, може да научи подробности за извършваната там дейност, като информация за тях може да бъде открита в интернет. В същото време, на територията на страната функционират и секретни комплекси, за които не се знае почти нищо. Някои от тях са разположени под земята, а други са толкова стриктно охранявани, че всеки, който се приближи до тях, рискува да бъде арестуван. Ето няколко примера за подобни съоръжения:

The Martin B-57B Canberra on display was assigned to Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, as a test aircraft in the early 1960s. It was returned to combat configuration to replace combat losses in Southeast Asia. Assigned to the 8th Bomb Squadron at Phan Rang, South Vietnam. pic.twitter.com/9XeRCTnJza — National Museum USAF (@AFmuseum) July 13, 2020

Райт-Патерсън

Разположена на изток от град Дейтън в щата Охайо, базата на американските ВВС Райт-Патерсън е разделена на две части – т. нар. Зона А и Зона Б. Те се намират на около 3 км. една от друга, като са свързани с железопътна линия и автомобилен път. В Зона А, която е по-голямата от двете, има писти, офиси и промишлени съоръжения, а в Зона Б са разположени няколко изследователски центъра. От дълги години базата стои в основата на конспиративни теории, според които американските военни са установили контакт с представители на извънземна цивилизация и разполагат с технологии, създадени извън пределите на нашата планета. Някои вярват, че в „Хангар 18“, намиращ се на територията на Райт-Патерсън, се съхраняват останки от летяща чиния, разбила се в САЩ преди десетилетия, както и телата на пилотите, управлявали мистериозния космически кораб. Други пък смятат, че под базата има дълги тунели, обитавани от призраци. Никак не е изненадващо, че няма никакви доказателства в подкрепа на тези твърдения, а американските ВВС допълват, че те нямат нищо общо с действителността. По официални данни, в Райт-Патерсън се разработват секретни проекти, включително различни летателни апарати.

Рейвън Рок

Известен с прякора „Подземният Пентагон“, комплексът Рейвън Рок се намира в планински район в Пенсилвания, близо до границата на щата с Мериленд. Изграждането му започнало през 1951 г. по време на управлението на президента Хари С. Труман. Три години по-късно, съоръжението било готово. Предполага се, че комплексът е разположен на 200 м. под земната повърхност и е с обща площ от приблизително 65 кв. км. Именно там трябвало да бъдат настанени служителите на Пентагона в случай на опасност, например при евентуалното избухване на ядрена война между САЩ и СССР. Базата е използвана само веднъж – след атентатите от 11 септември 2001 г., когато там бил евакуиран вицепрезидентът Дик Чейни. Смята се, че Рейвън Рок разполага със собствена електроцентрала, водни резервоари, както и внушителни хранителни резерви, а при необходимост, в базата могат да бъдат настанени над 3000 души. Някои сравняват комплекса с малък град, в който има пожарна служба, болници и дори полицейско управление.

Mount Weather Emergency Operations Center



The facility is a major relocation site for the highest level of civilian and military officials in case of national disaster, playing a major role in continuity of government (per the U.S. Continuity of Operations Plan (COOP) pic.twitter.com/F6chKw2y6F — Nothing is everything (@itstheyear5021) January 20, 2023

Маунт Уедър

Съоръжението Маунт Уедър, намиращо се в щата Вирджиния, е разделено на две части. Там е разположен както Националният координационен център на Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, така и таен подземен бункер, където, ако се наложи, могат да бъдат настанени президентът на САЩ и други високопоставени представители на властите във Вашингтон. Около комплекса има ограда от бодлива тел, висока три метра. В случай, че цивилни лица се приближат до нея, те веднага биват задържани от охраната и ескортирани на „безопасно разстояние“. За самия бункер не се знае почти нищо. Предполага се, че разполага със собствен източник на питейна вода, електрическа станция, хранителни заведения, болница, спални помещения, както и телевизионно студио. Няколкостотин души работят в Маунт Уедър, като всеки един от тях се е заклел да не разкрива нищо за комплекса. В интерес на истината, до 1974 г., когато в района се разбил пътнически самолет „Боинг 727“, съществуването на бункера се пазело в пълна тайна.

Why the CIA uses board games to help with training its agents https://t.co/udMYrmIjfE pic.twitter.com/dyminlQIJc — CNN (@CNN) March 20, 2017

Кемп Пиъри

Във Вирджиния е разположена още една секретна база, придобила легендарен статус. Нейното име е Кемп Пиъри, а площта ѝ е цели 36 кв. км. Комплексът е по-известен с името „Фермата“. Именно там ЦРУ обучава най-добрите си кандидати за агенти. Тренировките, през които преминават, са изключително интензивни и разнообразни. Те включват боравене с огнестрелни оръжия, бойни изкуства, скачане с парашут, управление на различни превозни средства, както и медитация. В обучението е включено и симулиране на разпит, при което кандидатите биват подлагани на мъчения. Съществуването на „Фермата“ е факт, който днес е известен на много хора по цял свят. Въпреки това, американското правителство все още отказва да го потвърди официално. Никак не е изненадващо, че комплексът е охраняван стриктно, а достъпът до него е силно ограничен.

Форт Детрик

Форт Детрик представлява биологична лаборатория, намираща се в щата Мериленд. Между 1943 и 1969 г. тя е център на програмата за биологични оръжия и защита на американската армия. След прекратяването ѝ, в нея продължават да се изследват опасни болести и да се извършват всевъзможни експерименти с токсини и антитоксини. Днес, базата се състои от над 600 здания, разположени на площ от над 52 кв. км. На 28 септември 1994 г. властите в САЩ публикуваха доклад, от който стана ясно, че в продължение на десетилетия там били извършвани опити с хора в рамките на програмата на ЦРУ „МК-Ултра“. Нейната цел била разработването на вещества и процедури, с които да бъде установен пълен контрол над човешкото съзнание. Тя включвала редица незаконни дейности, включително използването на цивилни американци като тестови субекти без тяхното съгласие. Базата Форт Детрик е считана за едно от най-замърсените места в САЩ, а през 2019 г. дори беше временно затворена поради остарели съоръжения и изтичане на опасни материали.

