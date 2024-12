Политически сътресения – прави ли Румъния опасен завой надясно

П рез последните дни темата за политическата ситуация в Румъния привлече вниманието на цяла Европа. Причина за това стана изненадващо доброто представяне на крайната десница на състоялите се в страната президентски и парламентарни избори. Резултатите повдигнаха редица въпроси за бъдещето на северната ни съседка и посоката, в която ще поемат отношенията между Букурещ и Брюксел. Какво предстои да се случи? Ще се отклони ли Румъния от досегашния си прозападен курс? И основателни ли са твърденията, че Русия се опитва да се намеси във вътрешните работи на страната?

Romania's ruling leftist Social Democrats looked set to win the most votes in a parliamentary election, fending off a resurgent far-right movement that challenges the country's pro-Western orientation, partial results showed https://t.co/eroYobukEc