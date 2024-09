Унгария поглежда към Африка

П реди дни на посещение в Унгария пристигна президентът на Чад Идрис Диби Итно. Той се срещна с премиера на европейската държава Виктор Орбан, като двамата се споразумяха за задълбочаване на сътрудничеството в сфери като отбраната, икономиката, образованието, културата и земеделието. Освен това, Будапеща възнамерява да разположи около 200 войници в африканската страна – решение, което предизвика много коментари. Докато ЕС приветства този ход, някои критици на Орбан смятат, че външната му политика все повече напомня на тази, водена от руския държавен глава Владимир Путин.

Борба с миграцията

Чад е държава, която има стратегически важна роля в борбата срещу миграцията, идваща от региона на Сахел, написа Орбан по повод на визитата на Диби Итно в Унгария. „Миграцията от Африка към Европа не може да бъде спряна без страните от този район. По тази причина, Унгария задълбочава партньорството си с Чад“, написа министър-председателят във „Фейсбук“. В интерес на истината, Будапеща обяви намерението си да изпрати свои войници в страната, които да обучават местните сили и да им помогнат в борбата срещу екстремистките организации, още през октомври миналата година. Тогава унгарският министър на отбраната нарече Чад „единствената стабилна държава в региона“, но също така предупреди, че ако ситуацията там се влоши, „ще видим как се отварят вратите за стотици милиони мигранти, които се отправят към Европа“.

Подобни мрачни прогнози са твърде преувеличени, коментират експерти. Чад е обширна страна с население от едва 19 млн. души. В същото време, тя е приела около 1,2 млн. бежанци – повече от всяка друга африканска държава. Голяма част от тях са от съседен Судан, където сраженията между враждуващи военни групировки не стихват. Освен това, анализаторите са единодушни, че Чад е от съществено значение за европейските геополитически интереси. Брюксел нееднократно отправя остри критики срещу военните режими в страни като Мали и Нигер, където присъствието на Русия става все по-осезаемо. Подобни изказвания по адрес на Чад няма, въпреки дефицитите на Нджамена по отношение на демокрацията и човешките права. „Със сигурност има смисъл да се стабилизира Чад, защото страната е много важна за Централна Африка, а в същото време е заобиколена от съседи, в които Кремъл разширява влиянието си“, коментира пред „Дойче веле“ Улф Лесинг, ръководител на проектите на фондация „Конрад Аденауер“ в Сахел.

