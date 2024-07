Военни учения и призиви за мир – опасната стратегия на Китай

П реди близо две седмици във Вашингтон се състоя среща на върха на НАТО, участниците в която обсъдиха редица въпроси. Очаквано, сред засегнатите теми беше тази за отношенията между Китай и Русия. В декларация, приета в края на форума, лидерите на Алианса подчертаха, че Пекин се е превърнал в помощник и „решаващ фактор“ за руската инвазия в Украйна. В документа се отбелязва още, че т. нар. „партньорство без ограничения“ между двете страни е повод за „дълбока загриженост“. Отговорът на Китай не закъсня. Страната отхвърли всички обвинения и напомни, че не тя е предизвикала избухването на войната. „НАТО трябва да престане да раздухва т. нар. китайска заплаха, провокирайки конфронтация и съперничество“, призова представител на мисията на Пекин в ЕС. В същото време, няма как да се отрече, че партньорството между Китай и Русия се задълбочи след избухването на конфликта в Украйна. Освен това, през последните седмици Пекин взе участие във военни учения, които повдигнаха много въпроси, свързани със стратегическите цели на азиатската страна.

В навечерието на срещата на НАТО, Китай и Беларус започнаха 11-дневни съвместни военни учения в непосредствена близост до границата на Полша. В тях взеха участие около 200 войници, а основната им цел беше „изграждането на взаимно доверие“ между двете страни. През изминалата година няколко събития нагледно демонстрираха, че сътрудничеството между Пекин и Минск, определено от генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг като „авторитарно“ и „непрозрачно“, набира сила. През 2023 г. президентът на Беларус Александър Лукашенко посети Китай два пъти и се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, задълбочавайки „всеобхватното стратегическо партньорство“ между двете държави. Освен това, на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, провела се на 4 юли тази година, беше взето решение Минск да стане неин член.

В интерес на истината, датите за провеждането на военните учения бяха обявени още през 2019 г. Те, разбира се, можеха да бъдат отложени, но такъв ход не би бил в интерес на Китай. Страната редовно използва подобни учения като начин, по който изразява недоволството си от определени геополитически събития. Именно това се случи през август 2022 г., когато тогавашният председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси посети Тайван. В отговор, китайската армия проведе мащабни учения край бреговете на острова. Подобна е ситуацията и в момента. С действията си Пекин и Минск искат да демонстрират пред НАТО, че, ако се наложи, са готови да действат единно.

Въпреки че задълбочаващото се партньорство между двете страни може да бъде счетено за опит на Поднебесната империя да откъсне Беларус от руската сфера на влияние, отношенията между Пекин и Москва не са застрашени. Експертите са единодушни, че Китай и Русия са твърде зависими една от друга, за да рискуват партньорството си. Показателна беше визитата на руския президент Владимир Путин в Северна Корея и подписаното споразумение за взаимна отбрана между Москва и Пхенян. Този ход несъмнено е породил известни притеснения у Пекин, но съществена реакция така и не последва. Освен това, Китай и Русия полагат сериозни усилия да задълбочат сътрудничеството си със страни като Северна Корея, Беларус и Иран, изграждайки своеобразна коалиция от страни, начело на които стоят авторитарни режими, считащи НАТО за заплаха.

