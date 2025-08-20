Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

К ремъл омаловажи разговорите за предстояща среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, след като лидерът на САЩ Доналд Тръмп отново призова двамата лидери да се срещнат, за да обсъдят прекратяване на войната в Украйна, съобщава Би Би Си (BBC).

Призивът за двустранна среща идва, след като американският президент се срещна с Путин в Аляска миналата седмица, а в понеделник прие в Белия дом седем европейски лидери и Зеленски. Тръмп призна, че конфликтът е „труден за решаване“ и допусна, че е възможно руският президент да няма интерес да сложи край на военните действия.

„Ще разберем за президента Путин през следващите няколко седмици“,

каза той във вторник. „Възможно е да не иска да сключи сделка. Ако това се окаже вярно, Путин ще се изправи пред „трудна ситуация“, добави Тръмп, без да уточнява.

Той предположи, че „ще бъде по-добре“ Путин и Зеленски да се срещнат без него, в интервю във вторник вечер за консервативния радиоводещ Марк Левин. Тръмп добави, че би присъствал на среща между двамата лидери „ако е необходимо“, но иска първо „да види какво ще стане“.

Руският президент каза на Тръмп в понеделник, че е „отворен“ за идеята за директни разговори с Украйна, но на следващия ден външният министър Сергей Лавров омекоти това и бездруго неясно обещание. Всяка среща трябвало да бъде подготвяна „постепенно... като се започне на експертно ниво и след това се премине през всички необходими стъпки“, повтори Лавров една от честите позиции на Кремъл.

Руският заместник-постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски каза пред BBC, че „никой не е отхвърлил“ възможността за директни разговори,

„но това не трябва да бъде среща просто заради самата среща“.

Междувременно военните ръководители на НАТО се очаква да проведат виртуална среща в сряда, а британският началник на отбраната адмирал Тони Радакин пътува до Вашингтон за разговори относно разполагането на сили за гарантиране на сигурността в Украйна.

Във вторник беше съобщено, че Путин предложил на Тръмп Зеленски да пътува до Москва за разговори – нещо, което Украйна едва ли би приела. Предложението може да е било начин на Русия да предложи вариант толкова неприемлив, че Киев да не може да се съгласи.

Разговорите от последните дни изглежда са дали на Тръмп по-ясно разбиране за сложността на войната и за

дълбоката пропаст между изискванията на Москва и позицията на Киев.

Много рекламираното примирие, за което Тръмп твърдеше, че може да убеди Путин да приеме, не се реализира. Сега американският президент заяви, че Украйна и Русия трябва да преминат директно към постоянен мирен договор – макар че е постигнат известен напредък по въпроса за гаранциите за сигурността на Украйна.

Зеленски и европейските лидери изглежда са убедили Тръмп, че подобни гаранции ще бъдат от решаващо значение за суверенитета на Киев в случай на мирно споразумение. Във вторник Тръмп каза, че САЩ са готови да помогнат на европейците „от въздуха“, ако те изпратят войски на терен в Украйна в случай на примирие или мирен договор, но изключи изпращането на американски войници.

Той не уточни дали подобна въздушна подкрепа би означавала разузнавателна помощ или използване на бойни самолети.

След срещите си с Путин и Зеленски Тръмп вече изглежда смята, че директни разговори между Украйна и Русия могат да приближат мирното споразумение – макар че призна, че

между двамата лидери има „огромна вражда“.

Последната им среща беше през 2019 г. Оттогава войната на Москва срещу Киев доведе до десетки хиляди жертви, масови разрушения и продължаващи въздушни атаки срещу цивилни цели. Путин смята Зеленски за нелегитимен и го обвинява за нарастващата близост на Украйна със Запада. От години твърди без доказателства, че Киев се управлява от „неонацистки режим“, и заявява, че всяко примирие трябва да включва смяна на ръководството в Украйна. Русия също няма особен интерес да се съгласи на преговори, докато войските ѝ имат предимство на фронтовата линия.

Въпреки това европейски лидери и Зеленски изразиха подкрепа за идеята за двустранна среща. Украинският президент каза в понеделник, че е отворен за „всякакъв формат“ на среща с Путин, докато европейците предлагат различни варианти за място на потенциална среща.

Подкрепяйки ентусиазирано директните разговори, те вероятно се надяват да убедят Тръмп да заеме по-твърда позиция спрямо Москва, ако Путин остане нежелаещ да направи стъпки към прекратяване на войната. Междувременно европейските партньори на Украйна изглеждат доста по-малко оптимистични от Тръмп, че разрешение на конфликта е близо.

Във вторник френският президент

Еманюел Макрон нарече Путин „хищник и чудовище на прага ни“

и изрази „най-големи съмнения“, че руският президент иска да работи за мир. Финландският президент Александър Стуб заяви, че Путин „рядко заслужава доверие“ и се усъмни, че среща със Зеленски изобщо ще се осъществи.