Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

У краинският президент Володимир Зеленски предаде на американския президент Доналд Тръмп писмо от първата дама на Украйна Олена Зеленска до Мелания Тръмп, съобщи CNN .

„Моята съпруга, първата дама на Украйна, тя даде писмото. То не е за вас - а за вашата съпруга,“ каза той, предизвиквайки смях в залата.

Източник: Getty Images

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп написа писмо до руския президент Владимир Путин, което съпругът ѝ лично предаде в Анкъридж в петък. В него тя призова Путин да защити „невинността“ на децата и да „подхранва надеждата на следващото поколение“, докато войната му срещу Украйна продължава.

Източник: Getty Images

Писмото съдържаше следните думи:

„Трябва да се стремим да създадем свят, изпълнен с достойнство за всички - така че всяка душа да се събужда в мир и така че самото бъдеще да бъде съвършено защитено. Една проста, но дълбока концепция, г-н Путин, в която съм сигурна, че ще се съгласите - всяко ново поколение започва живота си с чистота, с невинност, която стои над географията, правителствата и идеологиите.“

Днес Тръмп коментира писмото на съпругата си до Путин, казвайки, че тя има „голяма любов към децата“.

„Тя вижда сърцераздирателното - родителите, погребенията, които виждате по телевизията. Все погребения. Ние искаме да виждаме нещо различно от погребения,“ каза той пред репортери в Белия дом и добави, че Путин е приел писмото добре.

„Тя би искала да види това да приключи. И го казва много открито, много гордо и с голяма тъга, защото толкова много хора са били убити.“

Не подценявайте влиянието на първата дама в преговорите за Украйна, коментира Джеф Зелени за CNN.

С това наум, срещата в Овалния кабинет между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски днес започна на далеч по-колегиален - и президентски - тон, след като украинският лидер подари писмо от съпругата си, предназначено за Мелания Тръмп.

Това беше жест, но може би критично важен жест, тъй като по-късно Тръмп отправи едни от най-силните си уверения досега, че Съединените щати няма да изоставят Украйна. „Това не е краят на пътя,“ каза той, когато беше попитан дали срещата трябва да завърши с някакво конкретно решение, в една или друга посока.

Въпреки че Тръмп ясно заяви, че тежестта пада върху Европа да играе водещата роля в гарантирането на мира, неговото обещание за поддържане на американското участие беше от критично значение.

„Те са първата линия на защита, защото те са там - Европа,“ каза Тръмп. „Но ние ще им помогнем. Също така ще участваме.“