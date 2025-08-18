Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

У краинският президент Володимир Зеленски предаде на американския президент Доналд Тръмп писмо от първата дама на Украйна Олена Зеленска до Мелания Тръмп, съобщи CNN.
„Моята съпруга, първата дама на Украйна, тя даде писмото. То не е за вас - а за вашата съпруга,“ каза той, предизвиквайки смях в залата.
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп написа писмо до руския президент Владимир Путин, което съпругът ѝ лично предаде в Анкъридж в петък. В него тя призова Путин да защити „невинността“ на децата и да „подхранва надеждата на следващото поколение“, докато войната му срещу Украйна продължава.
Писмото съдържаше следните думи:
„Трябва да се стремим да създадем свят, изпълнен с достойнство за всички - така че всяка душа да се събужда в мир и така че самото бъдеще да бъде съвършено защитено. Една проста, но дълбока концепция, г-н Путин, в която съм сигурна, че ще се съгласите - всяко ново поколение започва живота си с чистота, с невинност, която стои над географията, правителствата и идеологиите.“
Днес Тръмп коментира писмото на съпругата си до Путин, казвайки, че тя има „голяма любов към децата“.
„Тя вижда сърцераздирателното - родителите, погребенията, които виждате по телевизията. Все погребения. Ние искаме да виждаме нещо различно от погребения,“ каза той пред репортери в Белия дом и добави, че Путин е приел писмото добре.
„Тя би искала да види това да приключи. И го казва много открито, много гордо и с голяма тъга, защото толкова много хора са били убити.“
Не подценявайте влиянието на първата дама в преговорите за Украйна, коментира Джеф Зелени за CNN.
С това наум, срещата в Овалния кабинет между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски днес започна на далеч по-колегиален - и президентски - тон, след като украинският лидер подари писмо от съпругата си, предназначено за Мелания Тръмп.
Това беше жест, но може би критично важен жест, тъй като по-късно Тръмп отправи едни от най-силните си уверения досега, че Съединените щати няма да изоставят Украйна. „Това не е краят на пътя,“ каза той, когато беше попитан дали срещата трябва да завърши с някакво конкретно решение, в една или друга посока.
Въпреки че Тръмп ясно заяви, че тежестта пада върху Европа да играе водещата роля в гарантирането на мира, неговото обещание за поддържане на американското участие беше от критично значение.
„Те са първата линия на защита, защото те са там - Европа,“ каза Тръмп. „Но ние ще им помогнем. Също така ще участваме.“