САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Тръмп не даде повече подробности

20 август 2025, 09:41
САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп
Източник: Getty

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната, съобщи Ройтерс.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им се работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух“, заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

Тръмп не даде повече подробности. По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".

Няколко часа след срещите на Зеленски във Вашингтон, Русия започна най-голямата си въздушна атака от повече от месец насам срещу Украйна, като изстреля 270 дрона и 10 ракети, съобщи украинските военно-въздушни сили. Министерството на енергетиката заяви, че ударите са причинили големи пожари в енергийни съоръжения в централния регион Полтава, където се намира единствената нефтопреработвателна рафинерия в Украйна.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Аутопсията на звездата от „Лило и Стич" Дейвид Бел разкри множество заболявания

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой"

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Между двамата лидери има „огромна вражда"

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия"

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия"

В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Към момента момчето е в добро състояние

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

На 20 август църквата почита паметта на пророк Самуил и светите 37 Пловдивски мъченици

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Подробности може да прочетете в следващите редове

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

"Очакваме Украйна да не напада отново това жизненоважно съоръжение", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Той ще е между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Всяко нещо трябва да е с мярка

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

