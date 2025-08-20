България

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

"Имаме информация, че баща му – Рангел Солаков, е дал голяма сума пари, за да освободят сина му"

20 август 2025, 10:28
Б лизки на загинал в катастрофа с АТВ излязоха на протест, искайки арестта на извършителя, предаде NOVA. Тежкият инцидент e станал в София в средата на юли.

Тогава в кв. "Христо Ботев" лек автомобил удря АТВ с двама души на него. В резултат единият от пътниците на АТВ-то получава тежки травми и загива, а другият и до ден-днешен не е в състояние да се движи и да говори за случилото се. 

Според полицията виновният водач навлязъл в насрещното с висока скорост. Соченият за извършител изтърпява условна присъда. Оказва се обаче, че той все още не е задържан, а близките на починалия мъж твърдят, че продължава да се движи свободно из квартала.

Загиналият Асен е баща на три деца. Брат му – Денчо Димитров, разказа, че соченият за извършител Валентин Асенов е на 19 години.

„Той е осъждан за побой и грабеж. Проблемно момче е. Всички го знаят в махалата”, посочи Денчо.

По думите му след инцидента убиецът на брат му е дал положителен тест за амфетамини. В колата също били открити наркотици.

„Беше задържан за 24 часа в СДВР. Имаме информация, че баща му – Рангел Солаков, е дал голяма сума пари, за да освободят сина му. Прокуратурата може да изиска разпечатки на бащата, за да види кои полицаи разследват случая и търсят Солаков за останалата част от парите”, каза още братът на жертвата.

Повече информация вижте във видеото. 

Източник: NOVA    
