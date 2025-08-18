Свят

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

18 август 2025, 21:00
Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Путин получи всичко, което искаше

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

С ред ожесточените разговори за война и мир, в Овалния кабинет се разигра забавен момент, когато бе отбелязан изборът на украинския президент Володимир Зеленски да облече черен костюм - както от репортер, така и от президента Доналд Тръмп, съобщи CNN.

„Изглеждате великолепно в този костюм“, каза репортерът Брайън Глен от Real America’s Voice, който още през февруари беше поставил под въпрос избора на облекло на Зеленски по време на неговото посещение в Белия дом.

„Казах същото!“, възкликна Тръмп.

„Вие сте със същия костюм“, обърна се Зеленски към Глен. „Аз се преоблякох, а вие - не.“

По думите на европейски служител, облеклото на Зеленски е било обсъждано между американски и украински представители преди разговорите с Тръмп в понеделник, като било постигнато разбирателство, че украинският лидер не бива да се появява с обичайния си зелен военен суичър.

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа, като тогава подхвърли, че той самият бил „облечен официално“.

Жестът имаше за цел да покаже солидарност с войниците на фронта и да подчертае, че Украйна е във война, но в присъствието на Тръмп това се превърна в източник на напрежение. Американският президент демонстративно отбеляза, че е „облечен официално“, намеквайки, че гостът му не е подходящо подготвен за срещата на най-високо ниво.

Коментарът на Тръмп предизвика буря от реакции - едни защитиха Зеленски, твърдейки, че той има пълното право да се появява в символично военно облекло, докато други видяха в него неуважение към дипломатическия протокол и домакинството на Белия дом. Спорът се прехвърли и в медиите, където темата за „дрескода на войната“ измести за ден-два основните акценти от преговорите.

Сегашната среща и появата на Зеленски в черен костюм, съпроводена от лека закачка между него, репортер и президента Тръмп, бяха възприети като ясен сигнал за промяна - и опит да се избегнат нови излишни конфликти по външния вид на украинския лидер.

