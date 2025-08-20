Свят

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

20 август 2025, 10:01
САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната
Източник: iStock/GettyImages

А мерикански и европейски военни стратези започнаха да обсъждат възможни гаранции за сигурност на Украйна след края на войната. Това съобщиха във вторник, 19 август, американски служители и източници, цитирани от Reuters, след обещанието на президента Доналд Тръмп, че САЩ са готови да помогнат да защитят Киев като част от евентуално мирно споразумение с Русия.

Украйна и европейските ѝ съюзници приеха с облекчение обещанието на Тръмп, изразено по време на срещата на върха на 18 август, но въпреки това много въпроси остават без отговор.

Източници от Пентагона съобщават, че се провеждат учения за определяне на подкрепата, които Вашингтон може да предостави извън доставки на оръжие. Те обаче предупреждават, че ще е нужно време, за да се изработят варианти, които едновременно да са осъществими и да бъдат приемливи за Кремъл.

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили, но командването и координацията им да бъдат под ръководството на САЩ, посочват двама източници. Те уточняват, че контингентите няма да действат под флага на НАТО, а под националните знамена на страните, които ги изпращат.

Пентагонът и НАТО засега не са коментирали тази възможност. На брифинг Белият дом заяви, че Съединените щати могат да съдействат за организиране на гаранции за сигурността на Украйна.

В Москва обаче категорично отхвърлиха идеята за разполагане на войски от държави членки на НАТО като част от евентуално мирно споразумение.

Възможна американска въздушна подкрепа

Президентът Тръмп публично изключи разполагането на американски войници на украинска територия, но във вторник остави отворена врата за друг тип военна намеса.

В интервю за програмата Fox & Friends той намекна, че Вашингтон може да окаже въздушна подкрепа на Украйна:

„Що се отнася до сигурността, европейците са готови да изпратят свои хора на терен. Ние сме готови да им помогнем с други неща, най-вече – по въздуха. Никой няма това, което ние имаме. Те просто не разполагат с подобни възможности“, заяви Тръмп, без да дава подробности.

Подобна подкрепа може да включва доставка на допълнителни системи за противовъздушна отбрана или дори налагане на забранена за полети зона, поддържана от американски изтребители.

От началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. САЩ са предоставили на Киев оръжие и боеприпаси за милиарди долари. Администрацията на Тръмп временно спря част от доставките – веднъж след спорна среща с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон през февруари, а след това и през юли. Впоследствие пратките бяха подновени, като Тръмп обеща предимно отбранително въоръжение за Украйна.

Военните лидери на НАТО ще обсъждат Украйна

Началниците на отбраната на страните от НАТО ще се срещнат виртуално в сряда, за да обсъдят ситуацията в Украйна и бъдещите стъпки.

Очаква се Алексус Гринкевич, генерал от Военновъздушните сили на САЩ, който ръководи операциите на Алианса в Европа, да докладва за срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин, проведена миналата седмица в Аляска.

Американски служител, пожелал анонимност, уточни, че председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн също ще вземе участие във виртуалния форум. Той е провел и допълнителни разговори с европейски колеги във Вашингтон във вторник вечерта.

Тръмп настоява за бързо прекратяване на най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война насам. В Киев и европейските столици обаче има опасения, че президентът може да се опита да наложи условия, благоприятни за Москва, особено след като миналата седмица демонстрира топло отношение към Путин.

Русия продължава да твърди, че провежда „специална военна операция“ за защита на националната си сигурност, изтъквайки разширяването на НАТО и западната военна помощ за Киев като заплаха за съществуването си. Украйна и нейните съюзници отхвърлят това обяснение, определяйки нахлуването като агресия и опит за завоевание в имперски стил.

Източник: Reuters    
