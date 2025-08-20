Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой“

П резидентът Доналд Тръмп намекна във вторник, че е военен герой, казвайки на консервативния радиоводещ Марк Левин, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е такъв и добавяйки: „Предполагам, че и аз съм такъв“, съобщава Newsweek.

Тръмп се нарече военен герой, докато обсъждаше работата с Нетаняху за освобождаването на останалите заложници, държани от Хамас в ивицата Газа. Тръмп нарече Нетаняху „добър човек“, добавяйки, че „той се бие там“.

Президентът продължи, като каза, че въпреки че някои искат Нетаняху да бъде преследван по обвинения във военни престъпления, „той е военен герой“. „Той е военен герой, защото работихме заедно“, каза Тръмп на Левин.

„Той е военен герой. Предполагам, че и аз съм. Никой не го е грижа. Но и аз съм. Искам да кажа, аз изпратих тези самолети“.

Tacky Trump just proclaimed himself a war hero.

Why?

Because he agrees with Netanyahu committing literal genocide.

In #PedoPresidentTrump’s feeble, deteriorating mind, that qualifies him for that Purple Heart he’s still longing for.#TrumpIsUnfitForOfficepic.twitter.com/mig7Cd7l3M — BigBlueWaveUSA2026® 🇺🇸🌊🇺🇦 (@BigBlueWaveUSA) August 20, 2025

Тръмп никога не е бил мобилизиран и никога не е участвал във война. Когато каза на Левин във вторник, че е „изпратил тези самолети“, той имаше предвид заповедта за въздушни удари в края на юни, насочени към три критични съоръжения за обогатяване на уран в Иран.

Коментарите на Тръмп, които вероятно ще предизвикат дебат сред критиците и поддръжниците на президента, идват на фона на колебания в рейтингите на одобрение, тъй като електоратът реагира на ключови политики и развития по време на неговото президентство, включително начина, по който администрацията му се е справила с възмущението около документи, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епщайн, федерализираната полиция във Вашингтон и войната на Русия с Украйна.

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани.

Администрацията на Тръмп прави съкращения в Министерството по въпросите на ветераните, което обяви през юли, че ще намали персонала си с близо 30 000 служители до края на фискалната 2025 г.

Ветерански организации, синдикални лидери и някои членове на Конгреса изразиха загриженост относно това какво биха могли да направят съкращенията за здравеопазването и подкрепата на ветераните. През юни ветерани проведоха протести срещу парада на Тръмп, посветен на 250-годишнината на американската армия.