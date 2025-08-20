България

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

„Държавата повече се интересува да събира глоби и да пълни бюджета, отколкото да санкционира реалните нарушители“, заяви адвокат Илия Тодоров

20 август 2025, 09:28
В студиото на „Здравей, България“ адвокат Илия Тодоров коментира скандалния случай с Виктор Илиев – младежът, който без книжка и с дълго досие от нарушения, се вряза в автобус. Според юриста настоящата правна рамка не само позволява, но дори улеснява системните нарушители да избягват отговорност, предаде NOVA
 
„Защото му е позволено?“ – така синът на шофьора на ударения автобус отговори на въпроса защо някой си позволява да кара с 170–200 км/ч в града.

Оказва се, че е прав. Думите на адв. Тодоров очертават тревожна картина: държавата е оставила вратички, които позволяват на неправоспособни и арогантни водачи да се измъкват от реални наказания.

Фиш като „собственик“, не като „водач“
 
„Излиза, че Виктор Илиев е санкциониран като собственик на автомобила, а не като водач. Но към онзи момент той дори не е имал книжка“, обясни адвокат Тодоров. 

По думите му когато системата издава електронен фиш, тя автоматично вписва данните на собственика, без да проверява дали той има свидетелство за управление. „Това значи, че човек без книжка може да кара със 160 или 200 км/ч, да бъде засечен, да плати глобата и толкова. Няма отнемане на книжка, няма точки, защото книжка просто няма“, подчерта той.
 
„Държавата повече се интересува да събира глоби и да пълни бюджета, отколкото да санкционира реалните нарушители“, категоричен бе юристът.

Той уточни, че в рамките на 14 дни собственикът на автомобила може да посочи кой е управлявал. Ако това не се случи, автоматично се приема, че водач е именно собственикът.

„И тук идва въпросът – защо не са свалени номерата на колата и защо не е проверено дали този човек изобщо има книжка?“

Друг голям проблем, който адвокатът очерта, е свързан с рецидивистите на пътя.

„Когато ти си системен нарушител и рано или късно причиниш катастрофа със загинали, съдът определя наказанието спрямо справка от МВР. Ако колата е регистрирана на друг човек – например на баба ти – ти си правиш десетки нарушения, плащаш глобите, но в досието ти няма нищо. В един момент пред съда изглеждаш „чист като сълза“, макар да си реалният системен нарушител“, посочи адвокат Тодоров.
 
В предаването бе припомнено, че полицаи неведнъж са виждали Илиев да кара с превишена скорост в София, но не са могли да го санкционират на място.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени
6 снимки
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
катастрофа
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата

 
„Това не е тяхна вина“, обясни юристът. „Ако имаше общински камери, които веднага подават информация в системата, щеше да е различно. Но вместо това – актове за липсваща аптечка или жилетка. Стигаме до парадокс: виждаш, че някой кара опасно, но нямаш техническо средство да докажеш скоростта“, посочи адвокатът.
 
Какво трябва да се промени?
 
Адвокат Тодоров предложи конкретни мерки:
 

  • автоматична проверка дали собственикът на автомобила има книжка;
  • при липса на книжка – незабавно привикване за декларация кой е управлявал;
  • сваляне на номерата и санкции при установено неправоспособно управление;
  • въвеждане на реална система за натрупване на нарушения и при системност – по-тежки наказания.

„Не може да допускаме кола на човек без книжка да бъде прикритие за рецидивисти на пътя. Иначе ще продължаваме да виждаме нови и нови жертви“, завърши адвокатът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Повече снимки от инцидента вижте в Нашата галерия

Източник: NOVA    
Виктор Илиев Неправоспособни водачи Системни нарушители Законови вратички Пътна безопасност Промени в закона Отговорност Наказания Електронен фиш
