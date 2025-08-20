Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

„Куца” ли контролът на водните атракциони у нас и за какво да внимаваме на плажа? Тези въпроси станаха особено актуални след трагичния инцидент с 8-годишния Иван от Разлог, който загина в Несебър. Момчето и майка му се качиха на парасейлинг – парашут, теглен от лодка, който се издига високо в небето. Обезопасителните колани на детето обаче се скъсали и то паднало във водата от 40 - 50 м височина, съобщи NOVA.

Какво се е случило при трагичния полет

Веселин Христов се е занимавал професионално с този спорт. Той обясни, че седалката от колани, в която реално сяда човекът под парашута, се нарича сбруя. Специалистът каза, че коланът, който се е скъсал във фаталния ден в Несебър, не е носещ и е най-малко важният от всички. Все пак той притискал тялото да не изпадне от сбруята. Тя пък се закача на рейка, която виси под парашута. По думите на Веселин обаче няма институция или орган, който да проверява тези съоръжения в България.

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

„Въжето е дълго около 250 м. Клиентите по морето не се вдигат на повече от 100-150 м”, казва още специалистът. Родителят подписва декларация преди полет, с която се съгласява, че той е на негова отговорност. Ясен регламент и възрастово ограничение за ползване на атракциона няма, добавя експертът.

Заради трагедията на Южния плаж в Несебър бяха задържани трима души. Те са от фирмата, която предлагала тази услуга. Повдигнато им е обвинение за немарливост или бездействие, вследствие на които е причинена смърт. Ако бъдат признати за виновни, ги грози затвор от 1 до 6 г. Паралелно тече и проверка дали линейката, която първа пристигнала на мястото, била напълно оборудвана. Пред „Флагман” майката на Иван разказва, че малко след издигането им в небето се чуло пукане, след което коланите се скъсали и момченцето полетяло към водата. Преди самия полет пък не били инструктирани.

Кой трябва да понесе отговорност

Темата коментираха Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма и изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители” Богомил Николов.

„Ако отворите наредбата, която частично регулира тази дейност, ще видите, че всички изисквания са насочени към лодката, парашута и екипировката. Няма нищо за хората. Тази трудова небрежност може да бъде основният фактор да възникват подобни ситуации”, подчерта Николов. По думите му персоналът трябва да проверява изправна ли е екипировката всеки ден.

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Според Драганов има закон за техническите изисквания към продуктите като цяло. „В този закон съвсем ясно е описано кои отговарят - министърът на регионалното развитие и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. В закона е написано решение 768 от 2008 година на Европейския съюз, в което съвсем ясно е казано какви са отговорностите на Агенцията”, подчерта Драганов.

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Горещият картоф

От МРРБ изпратиха позиция, в която твърдят, че не те, а Министерството на икономиката е отговорно за контрола на подобни съоръжения. Министерството на икономиката излезе с официална позиция. То потвърди, че е принципал на ДАМТН, но подчерта, че Агенцията не отговаря за контрола на тези атракциони.

От Изпълнителна агенция „Морска администрация” вече обясниха, че техен ангажимент е да контролират и проверяват коридорите и самата моторница, но частта с въжето, коланите и парашута не е в тяхната компетенция.

Малко след инцидента и от Министерството на туризма отрекоха те да са виновни за неизправните водни съоръжения.

Повече гледайте във видеото.