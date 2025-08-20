България

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Тези въпроси станаха особено актуални след трагичния инцидент с 8-годишния Иван, който загина в Несебър

20 август 2025, 10:01
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя
800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско
Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро
Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян
Лятото се завръща в сряда

Лятото се завръща в сряда
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай
Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

„Куца” ли контролът на водните атракциони у нас и за какво да внимаваме на плажа? Тези въпроси станаха особено актуални след трагичния инцидент с 8-годишния Иван от Разлог, който загина в Несебър. Момчето и майка му се качиха на парасейлинг – парашут, теглен от лодка, който се издига високо в небето. Обезопасителните колани на детето обаче се скъсали и то паднало във водата от 40 - 50 м височина, съобщи NOVA.

Какво се е случило при трагичния полет

Веселин Христов се е занимавал професионално с този спорт. Той обясни, че седалката от колани, в която реално сяда човекът под парашута, се нарича сбруя. Специалистът каза, че коланът, който се е скъсал във фаталния ден в Несебър, не е носещ и е най-малко важният от всички. Все пак той притискал тялото да не изпадне от сбруята. Тя пък се закача на рейка, която виси под парашута. По думите на Веселин обаче няма институция или орган, който да проверява тези съоръжения в България. 

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

„Въжето е дълго около 250 м. Клиентите по морето не се вдигат на повече от 100-150 м”, казва още специалистът. Родителят подписва декларация преди полет, с която се съгласява, че той е на негова отговорност. Ясен регламент и възрастово ограничение за ползване на атракциона няма, добавя експертът. 

Заради трагедията на Южния плаж в Несебър бяха задържани трима души. Те са от фирмата, която предлагала тази услуга. Повдигнато им е обвинение за немарливост или бездействие, вследствие на които е причинена смърт. Ако бъдат признати за виновни, ги грози затвор от 1 до 6 г. Паралелно тече и проверка дали линейката, която първа пристигнала на мястото, била напълно оборудвана. Пред „Флагман” майката на Иван разказва, че малко след издигането им в небето се чуло пукане, след което коланите се скъсали и момченцето полетяло към водата. Преди самия полет пък не били инструктирани.

Кой трябва да понесе отговорност

Темата коментираха Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма и изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители” Богомил Николов.

„Ако отворите наредбата, която частично регулира тази дейност, ще видите, че всички изисквания са насочени към лодката, парашута и екипировката. Няма нищо за хората. Тази трудова небрежност може да бъде основният фактор да възникват подобни ситуации”, подчерта Николов. По думите му персоналът трябва да проверява изправна ли е екипировката всеки ден.

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Според Драганов има закон за техническите изисквания към продуктите като цяло. „В този закон съвсем ясно е описано кои отговарят - министърът на регионалното развитие и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. В закона е написано решение 768 от 2008 година на Европейския съюз, в което съвсем ясно е казано какви са отговорностите на Агенцията”, подчерта Драганов.

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Горещият картоф

От МРРБ изпратиха позиция, в която твърдят, че не те, а Министерството на икономиката е отговорно за контрола на подобни съоръжения. Министерството на икономиката излезе с официална позиция. То потвърди, че е принципал на ДАМТН, но подчерта, че Агенцията не отговаря за контрола на тези атракциони.

От Изпълнителна агенция „Морска администрация” вече обясниха, че техен ангажимент е да контролират и проверяват коридорите и самата моторница, но частта с въжето, коланите и парашута не е в тяхната компетенция.

Малко след инцидента и от Министерството на туризма отрекоха те да са виновни за неизправните водни съоръжения.

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
трагичен инцидент парасейлинг водни атракциони безопасност небрежност отговорност Несебър скъсани колани контрол туризъм
Последвайте ни
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
Топ 5 филми за кучета, които да гледате през свободното си време

Топ 5 филми за кучета, които да гледате през свободното си време

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 6 минути

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 13 минути

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

<p>Разкриха причината за смъртта на&nbsp;звездата от &bdquo;Лило и Стич&ldquo; Дейвид Бел</p>

Аутопсията на звездата от „Лило и Стич“ Дейвид Бел разкри множество заболявания

Свят Преди 36 минути

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой“

Свят Преди 40 минути

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят Преди 1 час

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

<p>Мир&nbsp;под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски</p>

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Свят Преди 1 час

Между двамата лидери има „огромна вражда“

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно Преди 1 час

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 1 час

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Любопитно Преди 2 часа

На 20 август църквата почита паметта на пророк Самуил и светите 37 Пловдивски мъченици

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

<p>Унгария: Това не е нашата война</p>

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Свят Преди 2 часа

"Очакваме Украйна да не напада отново това жизненоважно съоръжение", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 3 часа

Всяко нещо трябва да е с мярка

<p>Съгласил ли се е Путин на среща със Зеленски?</p>

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Свят Преди 3 часа

Правителството на САЩ и администрацията на Тръмп работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща, заяви Карълайн Левит

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Свят Преди 3 часа

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

.

Пациенти се жалват от фалшиво лечение

България Преди 3 часа

Три болници вече са хванати, след проверка на НЗОК

.

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

България Преди 3 часа

13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Михаела Филева: Малко далеч от перфектни снимки, но близо до перфектното варненско лято

Edna.bg

На 20 август имен ден празнуват мъжете с име, измолено от Бог

Edna.bg

Чистката в ЦСКА продължава с нови трима играчи

Gong.bg

Нюкасъл разочарован от Александър Исак: Никога не му е обещавано да напусне клуба

Gong.bg

Морето край Царево взе жертва

Nova.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg