Свят

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

20 август 2025, 09:58
Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола
Източник: iStock/Getty Images

Б ългарска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“.

Задържаха българка с двама африканци, снимали еротичен филм в Гърция

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.

Източник: Петър Къдрев/БТА    
Куче в кола Жестокост към животни Гръцка полиция Задържане Глоба Неа Врасна
Последвайте ни
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
И Lamborghini се отказва от пълна електрификация: Няма да губим нашия V12 символ

И Lamborghini се отказва от пълна електрификация: Няма да губим нашия V12 символ

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 8 минути

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 15 минути

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят Преди 37 минути

Тръмп не даде повече подробности

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой“

Свят Преди 42 минути

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят Преди 1 час

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

<p>Мир&nbsp;под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски</p>

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Свят Преди 1 час

Между двамата лидери има „огромна вражда“

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

България Преди 1 час

В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно Преди 1 час

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 1 час

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Любопитно Преди 2 часа

На 20 август църквата почита паметта на пророк Самуил и светите 37 Пловдивски мъченици

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

<p>Унгария: Това не е нашата война</p>

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Свят Преди 2 часа

"Очакваме Украйна да не напада отново това жизненоважно съоръжение", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

България Преди 3 часа

Той ще е между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 3 часа

Всяко нещо трябва да е с мярка

<p>Съгласил ли се е Путин на среща със Зеленски?</p>

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Свят Преди 3 часа

Правителството на САЩ и администрацията на Тръмп работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща, заяви Карълайн Левит

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Свят Преди 3 часа

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Михаела Филева: Малко далеч от перфектни снимки, но близо до перфектното варненско лято

Edna.bg

На 20 август имен ден празнуват мъжете с име, измолено от Бог

Edna.bg

Стойчо Стоев: Лудогорец има повече класа от Шкендия

Gong.bg

Чистката в ЦСКА продължава с нови трима играчи

Gong.bg

Морето край Царево взе жертва

Nova.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg