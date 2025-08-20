Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

И зраел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирайки израелската телевизия "Кан".

Израелската медия се позовава на изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, което идва на фона на продължаващите преговори по предложеното вчера споразумение за прекратяване на огъня, предвиждащо 60-дневно примирие, и освобождаване на израелските заложници на два етапа.

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Във вторник делегация на "Хамас" получи в Египет от посредниците ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

"Предложението е рамково споразумение за започване на преговори за постоянно спиране на огъня. "Хамас" ще проведе вътрешни консултации с ръководството си и с лидерите на съюзнически групировки", заяви официален египетски представител в Кайро пред Франс прес.

Нетаняху: Край на войната без разгрома на "Хамас" е победа за терористите

Предложението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което "Хамас" по-късно прие, а отговорът на Израел се очаква до края на седмицата, повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ, предвиждащо 60-дневно примирие и освобождаване на два етапа на израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. при безпрецедентната атака на "Хамас" срещу градове и кибуци в Южен Израел, предизвикала войната в Газа. "Хамас" отхвърли първото предложение през юли, съобщи Ройтерс.

Сделката е почти идентична с предложението, което Вашингтон представи по-рано тази година, потвърди днес говорител на страната посредник - Катар.

Основните детайли от актуализираното предложение за прекратяване на огъня бяха представени пред Ройтерс от високопоставен лидер на "Хамас" и двама египетски източници от службите за сигурност, които пожелаха да запазят анонимност.

Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа

Според тях условията на новото предложение включват връщането в рамките на 60 дни на десет израелски заложници, държани в плен в ивицата Газа, както и телата на 18 души, а в замяна Израел ще освободи 150 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 50 палестинци, осъдени на над 15 години затвор. Срещу тялото на всеки израелски заложник, върнат от "Хамас", Израел ще върне телата на десет палестински бойци. Израел твърди, че едва 20 от 50-те заложници, държани в плен от "Хамас" и неговите съюзници, са живи.

Освен това Израел ще позволи влизането на хуманитарна помощ в ивицата Газа, което ще се извършва с участието на ООН и Международния комитет на Червения кръст. Друг основен аспект от предложението е изтеглянето на израелската армия в зона с ширина от 1 км по северната и източната граница на анклава, която включва и районите около градовете Бейт Лахия и Шеджая. След влизане в сила на примирието Израел и "Хамас" ще започнат преговори за сключване на споразумение за постоянно спиране на огъня.