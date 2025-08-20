Свят

Аутопсията на звездата от „Лило и Стич“ Дейвид Бел разкри множество заболявания

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

20 август 2025, 09:40
Аутопсията на звездата от „Лило и Стич“ Дейвид Бел разкри множество заболявания
Източник: Getty Images

А утопсията на актьора Дейвид Хекили Кенуи Бел разкри нови и изненадващи подробности около смъртта на звездата от „Лило и Стич“.

Докладът, издаден от полицейското управление на Хаваите и получен от People във вторник, установява, че Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст.

Актьор от „Лило и Стич“ почина внезапно седмици след дебюта си

Сред заключенията са изброени четири „патологични диагнози“ – остра дихателна недостатъчност, сепсис, хипертонично-атеросклеротично сърдечно заболяване и патологично затлъстяване.

Аутопсията, извършена в болница „Кона Комюнити“ в Кеалакекуа на 19 юни и завършена на 10 юли, установява още, че актьорът от „Хавай 5-0“ е страдал от стазисен дерматит (кожно заболяване, причинено от нарушено кръвообращение в краката) и оток (натрупване на течности в тъканите, най-често в крайниците).

Докладът разкрива също, че малко преди смъртта си Бел „се е оплакал от затруднено дишане“. Токсикологичният анализ не е открил наличие на наркотици или алкохол над допустимите нива в организма му.

В документа не е посочена конкретна причина или начин на смъртта, но се отбелязва, че медицинският екип е направил всичко възможно да го реанимира. По време на прегледа са открити дефибрилаторни подложки на гърдите му, дихателна тръба в устата, маншет за измерване на кръвно налягане на дясната ръка, венозна система на лявата ръка и вътрекостна игла в левия крак, използвана за „доставяне на течности, медикаменти или за вземане на лабораторни проби“.

Междувременно служител на полицията в Хавай потвърди, че разследването на смъртта на Бел е приключило.

По-рано органите на реда съобщиха, че е започнато разследване, за да се изяснят обстоятелствата около кончината му. „Започнахме разследване от съдебния лекар (както е стандартна практика) и е насрочена аутопсия, за да се определи точната причина за смъртта“, заяви говорител на полицията пред изданието на 16 юни.

„Разследването продължава в момента“, допълни той. „Няма съмнения за престъпна намеса.“

Сестрата на актьора, Джейлийн Канани Бел, първа съобщи тъжната новина чрез емоционална публикация във Facebook на 15 юни:
„С тежко сърце споделям, че моят сладък, щедър, талантлив, забавен, блестящ и красив малък брат Дейвид Х. К. Бел ще прекара днешния ден в компанията на нашия Небесен Отец“, написа тя.

Шокиращата му кончина настъпи само седмици след дебюта му на големия екран в римейка на „Лило и Стич“ на Disney на 23 май. Малко след това, на 17 юни, студиото отдаде почит към актьора в публикация в Instagram.

„Дълбоко сме натъжени от внезапната загуба на Дейвид Хекили Кенуи Бел“, написа Disney заедно със снимка на актьора от филма. „Мил, грижовен и приятел на всички на снимачната площадка; той завинаги ще бъде част от семейството на Disney и Лило и Стич.“

Лашоуна Дауни, бившият представител на Бел, също почете паметта му: „Дейвид донесе светлина, доброта и прекрасен дух на всички, които имаха привилегията да го познават. Той ще липсва дълбоко на всички, чиито животи е докоснал“, заяви тя пред The Post.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на неговата съпруга в този невероятно труден момент и уважаваме личното им пространство, докато скърбят“, допълни Дауни.

Източник: nypost.com    
Дейвид Хекили Кенуи Бел Актьор от Лило и Стич Аутопсия Причина за смърт Остра дихателна недостатъчност Сепсис
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

И Lamborghini се отказва от пълна електрификация: Няма да губим нашия V12 символ

И Lamborghini се отказва от пълна електрификация: Няма да губим нашия V12 символ

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 7 минути

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 14 минути

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят Преди 36 минути

Тръмп не даде повече подробности

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой"

Свят Преди 41 минути

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят Преди 1 час

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Свят Преди 1 час

Между двамата лидери има „огромна вражда“

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия"

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

България Преди 1 час

В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно Преди 1 час

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 1 час

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

България Преди 1 час

Към момента момчето е в добро състояние

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

Любопитно Преди 2 часа

На 20 август църквата почита паметта на пророк Самуил и светите 37 Пловдивски мъченици

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Унгария: Това не е нашата война

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Свят Преди 2 часа

"Очакваме Украйна да не напада отново това жизненоважно съоръжение", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

България Преди 3 часа

Той ще е между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 3 часа

Всяко нещо трябва да е с мярка

Съгласил ли се е Путин на среща със Зеленски?

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Свят Преди 3 часа

Правителството на САЩ и администрацията на Тръмп работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща, заяви Карълайн Левит

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Михаела Филева: Малко далеч от перфектни снимки, но близо до перфектното варненско лято

Edna.bg

На 20 август имен ден празнуват мъжете с име, измолено от Бог

Edna.bg

Стойчо Стоев: Лудогорец има повече класа от Шкендия

Gong.bg

Чистката в ЦСКА продължава с нови трима играчи

Gong.bg

Морето край Царево взе жертва

Nova.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg