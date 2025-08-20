Аутопсията на звездата от „Лило и Стич“ Дейвид Бел разкри множество заболявания

А утопсията на актьора Дейвид Хекили Кенуи Бел разкри нови и изненадващи подробности около смъртта на звездата от „Лило и Стич“.

Докладът, издаден от полицейското управление на Хаваите и получен от People във вторник, установява, че Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст.

Актьор от „Лило и Стич“ почина внезапно седмици след дебюта си

Сред заключенията са изброени четири „патологични диагнози“ – остра дихателна недостатъчност, сепсис, хипертонично-атеросклеротично сърдечно заболяване и патологично затлъстяване.

‘Lilo & Stitch’ actor David H.K. Bell’s autopsy reveals sad life-saving attempts, complicated health history https://t.co/e0RpafJg0e pic.twitter.com/iDTr2Y46V2 — New York Post (@nypost) August 19, 2025

Аутопсията, извършена в болница „Кона Комюнити“ в Кеалакекуа на 19 юни и завършена на 10 юли, установява още, че актьорът от „Хавай 5-0“ е страдал от стазисен дерматит (кожно заболяване, причинено от нарушено кръвообращение в краката) и оток (натрупване на течности в тъканите, най-често в крайниците).

Докладът разкрива също, че малко преди смъртта си Бел „се е оплакал от затруднено дишане“. Токсикологичният анализ не е открил наличие на наркотици или алкохол над допустимите нива в организма му.

В документа не е посочена конкретна причина или начин на смъртта, но се отбелязва, че медицинският екип е направил всичко възможно да го реанимира. По време на прегледа са открити дефибрилаторни подложки на гърдите му, дихателна тръба в устата, маншет за измерване на кръвно налягане на дясната ръка, венозна система на лявата ръка и вътрекостна игла в левия крак, използвана за „доставяне на течности, медикаменти или за вземане на лабораторни проби“.

Междувременно служител на полицията в Хавай потвърди, че разследването на смъртта на Бел е приключило.

По-рано органите на реда съобщиха, че е започнато разследване, за да се изяснят обстоятелствата около кончината му. „Започнахме разследване от съдебния лекар (както е стандартна практика) и е насрочена аутопсия, за да се определи точната причина за смъртта“, заяви говорител на полицията пред изданието на 16 юни.

'Lilo & Stitch' Actor David Hekili Kenui Bell's Death at 46: New Details Emerge in Autopsy Report (Exclusive) https://t.co/lPamSbaZ6k — People (@people) August 19, 2025

„Разследването продължава в момента“, допълни той. „Няма съмнения за престъпна намеса.“

Сестрата на актьора, Джейлийн Канани Бел, първа съобщи тъжната новина чрез емоционална публикация във Facebook на 15 юни:

„С тежко сърце споделям, че моят сладък, щедър, талантлив, забавен, блестящ и красив малък брат Дейвид Х. К. Бел ще прекара днешния ден в компанията на нашия Небесен Отец“, написа тя.

Шокиращата му кончина настъпи само седмици след дебюта му на големия екран в римейка на „Лило и Стич“ на Disney на 23 май. Малко след това, на 17 юни, студиото отдаде почит към актьора в публикация в Instagram.

„Дълбоко сме натъжени от внезапната загуба на Дейвид Хекили Кенуи Бел“, написа Disney заедно със снимка на актьора от филма. „Мил, грижовен и приятел на всички на снимачната площадка; той завинаги ще бъде част от семейството на Disney и Лило и Стич.“

Лашоуна Дауни, бившият представител на Бел, също почете паметта му: „Дейвид донесе светлина, доброта и прекрасен дух на всички, които имаха привилегията да го познават. Той ще липсва дълбоко на всички, чиито животи е докоснал“, заяви тя пред The Post.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на неговата съпруга в този невероятно труден момент и уважаваме личното им пространство, докато скърбят“, допълни Дауни.