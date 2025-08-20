Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Н еидентифициран обект падна в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП.
Dzisiejszej nocy funkcjonariusze Policji w Łukowie otrzymali zgłoszenie o eksplozji, do której doszło w miejscowości Osiny (woj. lubelskie).— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 20, 2025
Na miejsce zdarzenia skierowano policjantów, którzy w wyniku penetracji terenu ujawnili na obszarze niezabudowanym metalowe i plastikowe… pic.twitter.com/7u6sCmiGwV
Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията.
Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, информира Ройтерс.