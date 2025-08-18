Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Свят

18 август 2025, 20:40
Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

П резидентите на САЩ, Доналд Тръмп и на Украйна, Володимир Зеленски дадоха съвместна пресконференция в Овалния кабинет на Белия дом.

"Има разумен шанс да спрем тази война. Това не е моята война, това е войната на Байдън. Той допринесе най-много това да се случи. Има много жертви и от двете страни. Хората на Украйна страдат", каза Тръмп.

Тръмп заяви пред Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а украинският президент от своя страна благодари за положените усилия за постигане на мир.

Държавният глава на САЩ коментира и срещата си с руския президент Владимир Путин миналата седмица в Аляска.

"Смятам, че постигнахме голям прогрес. Имахме добра среща с президента на Русия и имам усещането, че ще излезе нещо добро от нея. И днешната среща е много важна. Имаме седемте големи лидери от Европа и ще се срещнем с тях веднага след това", посочи Тръмп.

Според него Путин иска да се сложи край на войната в Украйна.

"Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя", увери Тръмп, като допълни, че след настоящите срещи "има добър шанс" за прекратяване на войната.

"Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това", допълни американският държавен глава.

"Благодаря Ви за усилията и че подкрепихте този формат. Трябва да спрем тази война, да спрем Русия", каза от своя страна Зеленски.

"Не мисля, че е необходимо прекратяване на огъня", заяви Тръмп в отговор на въпрос от репортерите.

Американският президент посочи, че "може би е добре да има такова", но подчерта, че това не е условие за мира.

Той добави също, че "стратегически" едната или другата страна може да не иска прекратяване на огъня.

"Ще работим с Украйна, ще работим с всички, за да гарантираме, че мирът е много дългосрочен", каза Тръмп.

"Ако можем да постигнем мир, знам, че ще проработи. Нямам съмнение в това", добави той.

Тръмп посочи, че европейските държави са "първата линия на отбрана, защото те са там, те са Европа", но добави: "и ние ще им помогнем. Ще бъдем ангажирани" със сигурността на Украйна.

Днес Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за да разговаря с американския президент Доналд Тръмп и други европейски лидери за войната между Русия и Украйна, предаде "Асошиейтед прес".

Президентът Тръмп посрещна украинския лидер на входа на западното крило на Белия дом. Тръмп вдигна юмрук, когато автомобилът със Зеленски спря, а след това стисна ръката на госта си, който този носи костюм, а не подобие на военна унифрома.

На въпроса на репортер какво послание ще отправи към украинския народ, американският президент отговори: "Обичаме ги". След това той и Зеленски влязоха в сградата.

Източник: BBC, БТА, Десислава Иванова    
