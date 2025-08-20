България

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Обвиненият 21-годишен младеж имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва

Обновена преди 17 минути / 20 август 2025, 07:06
След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки
Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител
Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме
Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя
800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско
Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро
Лятото се завръща в сряда

Лятото се завръща в сряда

О бвиненият 21-годишен младеж за убийството в Първомай имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. Това съобщиха на съвместен брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Станимир Калоферов, наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев и началникът на отдел „Криминална полиция“ в Пловдив комисар Георги Ташев.

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София.

Към 4:30 часа синът на жената се събужда от кучешкия лай и шума, става и открива майка си мъртва. Подава сигнал до Районно управление - Първомай и на място пристигат полицейски и медицински екипи. 

Установен е извършителят – 21-годишен младеж, който е задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град, каза прокурор Христева. По думите ѝ най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили.  В момента на деянието момичето е било в София. На този етап няма данни да е подаван сигнал срещу него за заплахи.

Извършени са процесуално-следствени действия в областите Пловдив, Хасково и София. От видеозаписите, иззети в хода на разследването, се вижда, че човекът, който влиза в дома на жертвата е със специфично облекло и маска на главата, коментира наблюдаващият прокурор. По думите му такива дрехи са намерени, иззети са и няколко оръжия от различни места, които наподобяват това, с което е извършено убийството. Предстои да бъдат назначени комплексни съдебно-психиатрични и психологически експертизи. 

Младежът е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента. Той е направил частични самопризнания, като не дава подробни обяснения за случилото се. Задържаният е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. 

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече вчера като обвиняем 21-годишен мъж за убийството на 44-годишна жена в Първомай на 18 август. Той е бил задържан същия ден в София. Обвиняемият е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои внасяне на искане на мярка за неотклонение. 

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Първомай убийство полицай съпруга заподозрян
Последвайте ни
Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

Смъртоносна амеба, ядяща мозъка, е открита в питейната вода в Австралия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо кучето е неспокойно през нощта

Защо кучето е неспокойно през нощта

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

България Преди 15 минути

Това е станало със заповед от главния секретар на МВР

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Любопитно Преди 30 минути

Крис Мартин не се отказва от традицията с камерата за целувки, въпреки скандала

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Любопитно Преди 1 час

„Ози Озбърн: Завръщане у дома“, чиято премиера беше предвидена за понеделник, 18 август, по BBC One, бе внезапно свален от програмата още същия ден

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 1 час

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец

България Преди 1 час

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Свят Преди 1 час

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

Снимката е илюстративна

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

България Преди 1 час

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Свят Преди 1 час

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Малките неща Преди 1 час

Как да изберем?

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп не даде повече подробности

<p>Разкриха причината за смъртта на&nbsp;звездата от &bdquo;Лило и Стич&ldquo; Дейвид Бел</p>

Аутопсията на звездата от „Лило и Стич“ Дейвид Бел разкри множество заболявания

Свят Преди 2 часа

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп никога не е воювал, но се нарече „военен герой“

Свят Преди 2 часа

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят Преди 2 часа

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

<p>Мир&nbsp;под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски</p>

Мир под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски

Свят Преди 2 часа

Между двамата лидери има „огромна вражда“

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно Преди 3 часа

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 3 часа

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Син на принцесата на Норвегия обвинен в 4 изнасилвания

Edna.bg

Манчестър Юнайтед няма да привлича нов вратар през лятото

Gong.bg

Порто отхвърли оферта на Галатасарай за капитана на тима

Gong.bg

Убиецът от Първомай влязъл в дома на жертвата с маска и специални дрехи

Nova.bg

Правителството ще даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg