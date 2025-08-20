Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Планински извор.

Градска чешма.

Ромон на поточе.

Изворна вода в пластмасови бутилки.

Минерална вода в пластмасови бутилки.

Кана с филтър.

Варовита вода.

Лековита вода.

Вода с вкус на диня, на пъпеш, на боровинки или праскови.

Жаждата за вода е като жаждата за живот!

А животът има различен вкус! Често чуваме от хората около нас, че всеки има конкретни предпочитания. Не само, заради съдържанието - то е най-важното!

Официално - водата няма свой собствен, специфичен вкус. Но някои хора са по-чувствителни към вкусове от други.

Много неща се отразяват на възприятието - температурата, това дали сме я държали в пластмасова бутилка, метална чаша, или стъклена кана например. Тези фактори могат да повлияят на това, как възприемаме вкусът на водата, въпреки че няма специални рецептори за вкус.

Отразява се и това, къде живеем. Не подозирах, колко гигантска е темата за водата, докато не се преместих да живея в къща с кладенец и хидрофор. В началото беше страшно - добра ли е жилата, ще стигне ли за всички нужди на къщата ни? После установих, че това е вид независимост от ВиК системата у нас и спорното качество на места.

А сега се моля за мир и чисто небе - като всеки нормален човек в настоящето и прозорлива “миска” от близкото минало.

В България се гордеем с голямо разнообразие от минерални води. Регистрираните находища (общинска и държавна собственост) са около 150. Счита се, че имаме над 700 природни извора. А според Министерство на околната среда и водите, “най-значимите находища, разкрити с повече от 500 водоизточника, с доказани качества на минералните води, са изключително държавна собственост”. Значи сме богати…

Факт е, че до голяма степен качеството на живот на населението във всяка държава се определя и от количеството водни ресурси.

Как да изберем, какво да пием? Знаем ли (за всеки регион), какво точно тече от чешмите ни?

ВИДОВЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

За пиене

Над 50 марки бутилирана минерална вода, с различни източници, в различни региони.

Около 40 вида изворна вода - тя също е от естествени източници, но с ниско съдържание на минерали.

Трапезните води са най-често срещаните у нас, със съдържание на минерали до 500 милиграмана литър.

Лечебните води имат специфични терапевтични свойства и са със съдържание на минерали над 500 милиграма на литър.

За балнеолечение

Някои от най-посещаваните балнеологични курорти в страната са:

-Велинград

-Сандански

-Хисар

-Девин

-Кюстендил

-Павел баня

-Баня (Карловско)

За къпане (с терапевтична цел)

Особено подходящи за лечение на опорно-двигателния апарат, при кожни проблеми и такива свързани с периферната нервна система, както и при стомашно-чревни заболявания.

ВОДАТА ПО РЕГИОНИ

Водата в България има различни характеристики в различните региони, главно поради геоложките особености и водоносните слоеве. Като цяло, подземните води в Северна България са по-плитки, докато в Южна България и планинските райони са по-дълбоки. Твърдостта на водата също варира в зависимост от региона и минералното съдържание.

Северна България:

-Подземните води са сравнително плитки, особено в Дунавската равнина.

-Дълбочината на кладенците обикновено е между 10 и 30 метра.

Съдържанието на водата в Северна България се характеризира с наличието на предимно студени минерални извори, добивани чрез сондажи. Тези извори са около 77 на брой и представляват значителна част от общия брой минерални находища в страната. Минералните води в този район на България могат да бъдат слабо, умерено или силно минерализирани, а също и разсолни или силно разсолни, в зависимост от съдържанието на разтворени вещества.

Южна България:

-В Тракийската низина дълбочината на кладенците е по-голяма, обикновено между 20 и 50 метра.

-В някои райони като Пловдивско и Хасковско може да достигне до 60 метра.

В Южна България се намират голяма част от минералните извори в страната, като преобладават топли и горещи води, включително хипертермални. Общият брой на находищата на минерални извори в Южна България е 148, като повечето от тях са естествени извори. Преобладават естествените находища на минерални извори, за разлика от Северна България, където по-често се добиват чрез сондажи.

Планински райони:

-Водоносните слоеве са по-дълбоки и често над 50 метра.

-В планински райони като Рила, Пирин и Родопите, може да се наложи сондиране до 100 метра или повече, особено в карстови район.

Според БАН планински потоци и реки с бързо течение имаме в Рила, Северен и Централен Пирин, Западни и Централни Родопи, Западна и Централна Стара планина, Витоша, Плана, Земенска планина.

ВОДА ОТ ИЗВОРА, ДЕСТИЛИРАНА ИЛИ…ОТ КАНА С ФИЛТЪР

-Водопровод - често вкусът на водата, която идва по водопроводната мрежа е леко метален. Заради остатъците от ръжда и излишъка на желязо. Усещаме го при всяка авария или профилактика. След това тръбите се отмиват от преминаващата вода и вкусът на метал изчезва. Ангажимент на ВИК дружествата е да поддържат мрежата в добро състояние и периодично да правят изследвания.

- Дестилирана вода - не се препоръчва за пиене - отразява се неблагоприятни на баланса на киселини и основи в тъканите. Оставя усещане, че още сме жадни. От нея са премахнати почти всички видове соли, химически вещества и разбира се- бактерии.

Кани с филтър:

-Гравитационни (със сменяеми филтри). Тези кани използват сменяеми филтри, които се поставят в горната част на каната и водата преминава през тях, като се филтрира. Филтрите могат да бъдат на базата на активен въглен, йонообменни смоли, или други материали, в зависимост от производителя и модела.

-С керамични филтри. Керамичните филтри са по-издръжливи и могат да се почистват, но филтрацията им е по-бавна.

-Кани с електрическо захранване

-Кани с помпа. Тези кани използват електрическа помпа, за да изтласкат водата през филтъра, което ускорява процеса на филтриране. Обикновено са по-скъпи, но предлагат по-бързо филтриране и по-голям капацитет.

-Кани с ултравиолетова стерилизация. Някои кани с електрическо захранване включват UV лампа за стерилизиране на водата, като унищожават бактерии и вируси. Тези модели са подходящи за зони с по-висок риск от замърсяване.

Как да “поправим” вкуса, ако не ни харесва? Добавете лимон, лайм, прясна мента.

КОЛИЧЕСТВО НА ДЕН

Различно е за нуждите на всеки. За жените обикновено се препоръчват около 2 литра вода на ден. За мъжете - около 2,5 литра.

Можете да изчислите и според теглото си - по 30-40 мл вода на килограм телесно тегло за възрастни.

При децата и възрастните хора нуждите са различни. А спортистите имат нужда от по-голямо количество вода.

Няма нужда да прекалявате, ако усещате, че Ви идва в повече. Следете цвета на урината - светлата полазва, че сте добре хидратирани.

КЪДЕ ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ВОДАТА

Ако искате да проверите качеството на водата, което пиете, можете да се обърнете към ХЕИ или към оторизирана лаборатория. Оторизираните лаборатории издават протокол и заключение дали водата е годна за пиене и могат да препоръчат системи за пречистване, в случай че се налага.

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация-ЕАД e правоприемник на Национален институт по курортология и физиотерапия, основан през 1946г.

Тя е най-старото рехабилитационно заведение на територията на София, положило основата и развило всички направления в областта на физикалната медицина, рехабилитацията и курортологията в България. Там се изследват и голяма част от водите, които си купуваме от магазина.

Всеки може да го направи, срещу заплащане, разбира се. Аз лично го правя всяка пролет и есен - заради дъждовете по жилите на Люлин планина (и на всяка друга) могат да се появят различни примеси.

И още нещо - водата е порой! Абсолютна еуфория и пречистваща радост!

Летните дъждове ме канят всяка година да плувам, нищо че е опасно ако има светкавици.

Или просто да танцувам гола на двора.

И да усещам живота с всяка клетка.

Ако нямате двор - просто не тичайте вкъщи, само защото вали.

