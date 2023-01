Мрачната история на хазяйката на „Пансиона на смъртта”

Т я е сладка, миловидна и дружелюбна старица. Усмивката ѝ обаче крие огромна тайна. Тя е доказателството, че външният вид на хората често заблуждава. Тя е Доротея Пуенте и е серийна убийца, отговорна за смъртта на поне девет души. Жертвите ѝ са обитатели на пансион в Сакраменто, Калифорния, на който тя е хазяйка през 80-те години.

Между 1982 и 1988 година Доротея Пуенте приютява възрастни хора с увреждания в дома си. Никой от околните не подозира, че щом прекрачат прага на пансиона, наемателите никога повече не го напускат живи.

Години наред изчезването на тези „хора в сянка”, които живеят в периферията на обществото, остава незабелязано. Но разследването на мистериозната липса на един от наемателите в пансиона отвежда полицията до разкриването на зловеща схема за измама и брутални убийства.

Това е историята на „Хазяйката на пансиона на смъртта”.

TOP TEN MOST NOTORIOUS FEMALE SERIAL KILLERS IN THE WORLD



10 DOROTHEA PUENTE(the Death House Landlady) pic.twitter.com/5UoWI2VnYh — wahali I have no idea 🚶 (@serialkillx) April 19, 2022

Доротея Хелън Грей е родена на 9 януари 1929 година в Редландс, Калифорния. Тя е шестото от седем деца. Животът ѝ е изключително тежък. Баща ѝ издъхва от туберкулоза, когато Доротея е едва на осем години. След смъртта му, майка ѝ се пропива. Всекидневно употребява алкохол и малтретира децата си. Само година по-късно тя загива в катастрофа с мотоциклет.

Останали сираци, Пуенте и нейните братя и сестри са разпръснати в различни семейства. Част от децата са изпратени при роднини, други в приемни домове.

Щом навършва 16 години, Пуенте бяга от дома си. Заселва се в Олимпия, Вашингтон. Момичето бързо разбира колко жесток и суров може да бъде животът. Опитва да проституира, за да изкарва прехраната си. Успява да си намери съпруг. През 1945 година се омъжва за Фред Макфол. Бракът им е много кратък. Трае едва три години. Въпреки това Доротея се сдобива с две деца, които отказва да гледа. След развода със съпруга ѝ, едното дете е изпратено да живее при роднини, а другото е дадено за осиновяване. След финализирането на развода през 1948 година Доротея Пуенте потегля на юг към Калифорния.

Dorothea Puente murdered 7 victims. She wrapped and taped her victims in bedsheets and buried them in her garden. pic.twitter.com/FLkZHnuvqg — Morbid Knowledge (@Morbidful) January 26, 2023

Останала сама и без пари, Пуенте бързо се връща към старите си навици и престъпния живот. Хваната е с фалшив чек в Сан Берандино и прекарва четири месеца в затвора. След като излежава присъдата си, тя трябва да остане в града за периода на пробация, вместо това тя бяга.

Доротея Пуенте заминава за Сан Франциско. Там през 1952 година среща втория си съпруг Аксел Брен Йохансон. Престъпните навици обаче следват по петите младата жена. Скандалите съпътстват крехкото семейство. Аксел често се кара с Доротея заради пристрастеността ѝ към алкохола и хазарта. Нещата окончателно рухват, след като Пуенте е арестувана за това, че е предложила сексуални услуги на полицай под прикритие в къща с „лоша репутация”. Тогава съпругът ѝ решава да се отърве от нея, изпращайки я в психиатрия. Въпреки всичко това вторият брак на Доротея Пуенте продължава чак до 1966 година.

След този развод тя се омъжва още два пъти. Но и двата брака са краткотрайни. През 1968 година тя се омъжва за Роберто Пуенте, който е с цели 19 години по-млад от нея. Връзката им приключва едва шест месеца по-късно. След това Доротея Пуенте се омъжва за Педро Анхел Монталво, който пък я напуска само седмица след сватбата, пише Murderpedia.

Found out about serial killer Dorothea Puente today. Surprised I've never heard of this one. pic.twitter.com/zIcxMGOanB — Cord is bored. (@cordisbored) March 3, 2022

Въпреки всички доказателства за противното Доротея Пуенте вярва, че е способна да се грижи за хората. През 70-те години тя отваря първия си пансион в Сакраменто.

Социалните работници през 70-те години гледат на Доротея Пуенте и нейния пансион с възхищение. Тя подслонява възрастни хора на прага на смъртта, инвалиди, възстановяващи се алкохолици, наркомани и психично болни.

Скоро обаче истината щяла да излезе наяве. Пуенте е принудена да затвори първия си пансион, след като е хваната да подписва от собствено име чековете за обезщетения на наемателите.

След като губи препитанието си през 80-те години, Доротея си намира работа като личен охранител. И тази кариера се оказва краткотрайна. Пуенте е хваната, че упоява своите клиенти и краде ценностите им. След като е разкрита, през 1982 г. е изпратена в затвора. Там тя прекарва 3 години. Освободена е, след като държавен психолог я диагностицира с шизофрения. За нея той казва, че е лишена от „угризения и съжаление”. По негова препоръка тя трябва да бъде „внимателно наблюдавана”.

This story baffled my mind while watching; Worst Roommate Ever on Netflix (Highly recommend).



She killed 9 people (convicted of 3) and went completely unnoticed. #TrueCrime #AmericanSerialKiller#Netflix#DorotheaPuente pic.twitter.com/4ciHLICUUp — Ryan (@TRyanSpears) January 17, 2023

Щом вкусва отново свободата, Доротея Пуенте отваря нелегален пансион. Така тя бързо се връща към старите си трикове. Отново приема в дома си самотни тежко болни хора, които нямат семейства и приятели.

Щом се озовават в пансиона, някои от тях безследно изчезват, но никой не забелязва това. Пансионът е многократно проверяван от властите, но Пуенте лъже, че хората, които живеят в къщата ѝ са гости или приятели, а не наематели.

През април 1982 г. 61-годишната Рут Монро се нанася в пансиона на Доротея Пуенте. Малко след това тя умира от свръхдоза кодеин и тиленол, пише Crime museum.

Щом полицията пристига на място, Пуенте лъже, че Монро е била депресирана заради смъртоносната болест на съпруга си. Разследващите се задоволяват от тази версия, определят смъртта на Монро като самоубийство и приключват случая.

we went to dorothea puente's house and the people who live there now had a mannequin of her IN THE RED OUTFIT on the porch 💀 pic.twitter.com/HYQI4xKkeZ — KNUCKLES! 🐮 foo activities edition (@golddusttaco) September 4, 2022

През ноември 1985 година Доротея Пуенте наема майстор на име Исмаел Флорез, за да постави дървена ламперия в дома ѝ. След като свършва работата, Пуенте отправя странна молба към него - да ѝ построи дървена кутия с дължина 6 фута, за да може да я напълни с книги и някои лични вещи, след което да я занесе на склад.

Майсторът не се усъмнява и изпълнява поръчката. Щом кутията е готова, Доротея моли Исмаел да ѝ помогне да я транспортира до склада. Така и става. По пътя обаче Доротея внезапно казва на Флорез да спре близо до брега на реката и да бутне кутията във водата. За свършената работа Исмаел Перез получава 800 долара бонус и подарък червен пикап Форд от 1980 г., за който по-късно се разбира, че е собственост на един от обитателите в пансиона.

На Нова година мъж, който лови риба в реката, забелязва кутията, подозрително приличаща на ковчег и решава да съобщи на полицията. Щом детективите пристигат на мястото и отварят кутията откриват в нея разлагащо се тяло на възрастен мъж.

Минават повече от 3 години преди властите да идентифицират трупа като един от наемателите в дома на Доротея Пуенте.

Dorothea Puente house has QR code installed out front for curious visitors https://t.co/939SBtWDnN pic.twitter.com/6S7jpDegoU — CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) January 25, 2023

Едва през 1988 година се появяват подозрения срещу Пуенте, след като един от наемателите ѝ, 52-годишният Албаро Монтоя изчезва. Той се бори с психически проблеми и е бездомен от години. Пристига в дома на Пуенте, след като го насочват там заради отличната ѝ репутация и готовността да приеме хора като него.

За разлика от множеството от обитателите на пансиона на Пуенте, Монтоя е под наблюдение. Джуди Мойс, съветник по въпросите на доброволците на Америка става подозрителна, след като подопечният ѝ Монтоя изчезва. Тя отказва да приеме обяснението на Пуенте, че мъжът е заминал на почивка и сигнализира полицията. Детективите започват да разследват случая и не след дълго отиват в пансиона. Там ги посреща хазяйката Доротея Пуенте. Пред тях застава миловидна възрастна жена с големи очила. Тя повтаря историята, че Монтоя не е изчезнал, а просто е на почивка. Друг наемател в пансиона на име Джон Шарп подкрепя зле скалъпената ѝ история.

Униформените се готвят да си тръгнат, вярвайки на чутото, когато получават бележка от Шарп, на която е изписано „Тя ме кара да лъжа”.

#WorstRoommateEver (S01E01): I can remember hearing about the Dorothea Puente on a True Crime podcasts. So while the story was familiar, it was still a great start to Netflix’s latest true crime series. Still crazy that this little old lady had killed between 9 to 15 victims. pic.twitter.com/0gakRYaFgK — Jenna Ortega Stan Account! (@SchlockHorror) March 8, 2022

Детективите се връщат и претърсват къщата. Правят щателен обиск на целия дом, но не откриват нищо подозрително. Все пак не се отказват, а искат разрешение да разкопаят двора на имота. Пуенте се съгласява, казва им, че са добре дошли да го направят и дори им предлага лопата. След това ги пита дали може да излезе да си купи кафе. Щом униформените ѝ дават разрешение, тя излиза, а полицаите започват да разравят целия двор.

Скоро разследващите се натъкват на зловеща гледка. Те изравят тялото на 78-годишния Леоно Карпентър, а след това на още 6 тела.

Оказва се, че хитрата Доротея Пуенте изобщо не е смятала да ходи за кафе, а търсила начин да избяга. Щом разбира, че скоро всичко ще бъде разкрито, тя духва към Лос Анджелис. Полицията обаче бързо разбира къде се намира, след като мъж в бар я разпознава от снимка, разпространена от местната телевизия.

Пуенте е незабавно заловена и върната обратно в Сакраменто. Там тя е обвинена в общо девет убийства. Пред репортери заявява, че не е убивала никой, твърдейки: „Някога бях много добър човек”.

Dorothea Puente, "La Abuela Asesina". Ya podéis escuchar este y el resto de programas en iVoox, Spotify y en la web de @Radio_SantFeliu pic.twitter.com/M3iuCAzGCL — Perverso y Criminal (@perversoycrim) January 21, 2023

По време на шумния процес прокуратурата и защитата се надпреварват да представят Доротея Пуенте като добродушна сладка баба или като манипулативна престъпница, която краде от слабите. Адвокатите ѝ Кевин Клаймо и Питър Влаутин са категорични, че тя може и да е крала, но никога не е убивала.

В същото време патолози свидетелстват в съдебната зала, че са безсилни да установят причината за смъртта на деветте жертви.

Прокурорът по делото Джон О'Мара призовава над 130 свидетели. Обвинението твърди, че Пуенте използвала сънотворни, за да упои наемателите си, да ги задуши и след това да наеме престъпници, които да ги заровят в двора ѝ. Според прокурора обвиняемата е прилагала лекарството Dalmane, което се използва при безсъние. Веществото е открито във всички жертви на Пуенте.

Прокурор Джон О'Мара казва за Доротея Пуенте, че е една от „най-студените и пресметливи жени убийци, които страната някога е виждала”.

Ep 94 is loose! And we're telling a pretty modern tale this week as we consider the case of Dorothea Puente.

How did she earn the nickname Death House Landlady?

The secret ingredient is potato!

Join us on Patreon to get extra episodes every week, and tell us what you think below pic.twitter.com/QqYLedVAb6 — The Poisoners' Cabinet Podcast (@thepoisonerscab) January 7, 2022

През 1993 година след няколко дни разисквания, съдебните заседатели я признават за виновна в три убийства. Така тя получава три последователни доживотни присъди.

До края на живота си Доротея Пуенте настоява, че е невинна. Твърди, че се е грижела добре за хората, които са били под нейно ръководство.

„Единственият път, когато те бяха в добро здраве, беше когато останаха в дома ми”, настоява Пуенте от затвора.

„Карах ги да сменят дрехите си всеки ден, да се къпят всеки ден, имаха храна три пъти дневно... Когато дойдоха при мен, бяха толкова болни, че не се очакваше да оживеят”, твърди до последно Доротея Пуенте.

Хазяйката на „Пансиона на смъртта” издъхва в затвора „Чоучила” от старост на 27 март 2011 г. на 82 години.

Още от автора:

Тийнейджър инсценира отвличане, за да избяга от обвинение в убийство

Гората Хоя Бачу: Бермудският триъгълник на Трансилвания

Тамара Изкормвачката: „Дневник на убийствата” разкрива една от най-жестоките убийци в Русия

„Коремът на дъщеря ми е експлодирал”: Най-ужасното престъпление

Като на филм: Майка разкри бруталното убийство на дъщеря си

Ужасяващи престъпления, окървавили святата нощ на Коледа

Смърт върху "Зъбите на дявола": Убийството на Жанет ДеПалма

„Шофиране“ с 2896 км в секунда, контрабанда... Колко закона нарушава Дядо Коледа на Бъдни вечер

Мистериозен случай: Никой не търси безследно изчезнали сестри

Изповедта на една убийца: Намушках го, защото не хареса коледния си подарък

Къщата на ужасите: „Обладан от дявола“ мъж разстрелва цялото си семейство

"Полиция! Синът ми отвори подаръка си предварително": Най-щурите коледни престъпления

Ужасяващо: Да откриеш тялото на сестра си под елхата

100-годишен юбилей на мъртвец разкрива двойно убийство

Ще успеете ли да не заплачете? Вижте най-тъжните коледни песни в историята

Той не познава човечността: Ужасяващият убиец с метлата

Забравен български ритуал: Заплашване на жени, деца и дървета

Фаталният полет 191: Ето защо се смята за прокълнат

Наказание от Бог или природна стихия: Наводнение убива 13 000 души на Коледа

„Чудовището с 21 лица”: Най-голямата загадка в историята на Япония

Десет истински чудеса, които се случиха на Коледа през годините

„Мъжът, който ме уби, е на свобода“: Дух разкри убийство в Чикаго

Защо 21 крака в обувки изплуваха на канадски плаж

Това място е по-ужасяващо от Зона 51 и Бермудския триъгълник

Младеж губи главата си в лунапарк: Ужасните тайни на "Кингс Айлънд"

Крава убива човек в леглото: 20 нелепи, но смъртоносни инцидента

Влюбена до гроб в сериен убиец: Коя е Пискливата Линет

Най-скандалният, зловещ, но и чаровен сериен убиец в историята

Мистериозно убийство: Жена е пребита с чук в църква

„Портретът на дама”, който сее смърт и нещастия

Истински истории от ада: Те умряха, но се върнаха, за да разкажат

Убиец с много лица: Ужасяващият „хамелеон“ Тери Расмусен

Убийство в Холивуд: Трагичната смърт на звездата от „Полтъргайст" Доминик Дън

Ужасяваща находка: 6 варела с киселина и 8 трупа в тях

Липсващи органи и нелепа смърт: Мистерията "Майк Мансхолт"

13-годишна мистерия: Какво се случи с тийнейджърката Кайла Берг

Селфи с жертвата след брутално убийство: "Олицетворението на злото" Аманда Тейлър

Машина за убиване: Чаровният сваляч, ликвидирал 130 жени

Ужасяващи, но истина: 28 смразяващи кръвта истории за серийни убийци

Секс партита, сатанизъм и брутални убийства: Замъкът Corpsewood Manor

Брутални убийства и токсична кръв: Истинските събития зад три смразяващи кръвта легенди

„Седя там, кървя и се смея”: Прокълнат ли е бил „Титаник”?

Чаша с кръв и разпръсната сол: Сатанинските убийства на "Касапина от Скид Роу”

Проклятието "4": Какво плаши до смърт шофьорите в най-зловещия тунел в света

Бомба на шията, обир и тяло във фризер: Истинската история на Брайън Уелс

Изнасилване, убийство и IQ 70: Потресаващата история на „невинния виновен“

Последните желания на най-бруталните убийци, преди да умрат

Мъж се обади на близките си 35 пъти след смъртта си

„Още съм жив”: Мистерията с изчезването на 12-годишния Джони Гош

Звук от капеща кръв и шепот „Убих 6 деца”: Прокълнатата къща във Вилиска

​ Убийството на момичето с ягодовата коса: Как разкриха 12-годишната загадка

Брутален ритуал с девица и прокълнато имение: Историята на „Химуро”

Когато се обади непознат: Убийството на 13-годишната Джанет Кристман

Сирка Сари – красавицата, мистериозно загинала в комин

Загадка за 1 млн. долара: Какво се случи с Кристъл Фрейзър дни преди да роди

Кой изнасили и уби „гълъба” Голди?

Чудовището от Уисконсин: Бруталната история на серийния убиец Ед Гейн

Зловеща любов: Мъж живя 7 години с мъртвата си любима

„Никога не казвай на сина ни какво се случи“: Трагичната съдба на „Ел Фаусто”

Изтезания и убийства: Най-жестоката майка в историята

"Преродена богиня на смъртта Коатликуе": Историята на Магдалена Солис

15 години няма и следа от нея: Това дете е най-търсеният човек в света

Бруталната история на "Аква Тофана", убила над 600 мъже

Брутални смъртни случаи: „Сесил” е най-ужасяващият хотел в света

Шокиращата смърт на Елиза Лам в хотел Сесил

Зловещата история на Конуей - „еднокракият клоун убиец”

Случаят „Тамам Шуд” - най-мистериозното убийство в Австралия

Над 200 души изчезват в „убийствения замък” на Хенри Холмс

Смразяваща кръвта мистерия: Кой уби семейство Грубер?