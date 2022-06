Канибализъм и отровни бонбони: Това са най-плашещите жени убийци

М акар че мнозина си мислят за мъже, когато се сетят за ужасяващи престъпници, може би ще бъдете шокирани да научите колко много истински варварски престъпления са извършени от жени.

Тези жени ще бъдат запомнени с най-лошите престъпления, които са извършили.

Някои от най-известните примери дори са пресъздадени на големия екран!

Майра Хиндли

Източник: Getty images/ iStock

Хиндли, придружена от приятеля си Иън Брейди, убива пет деца на възраст между 10 и 17 години в Англия през 60-те години на миналия век. Осъдена е на две доживотни присъди и умира на 60-годишна възраст през 2002 г.

Мери I Английска

Източник: Getty images/ iStock

Известна като Кървавата Мери, английската кралица е отговорна за преследването на протестантите и смъртта на повече от 300 души.

Клара Мауерова

Cults, cages AND cannibalism? Clearly you’ll want to check out the new episode about Klara Mauerova available tomorrow! #podcast #truecrime #criminals #lawlesspodcast pic.twitter.com/SpIFwOxoGr — Lawless Women of History (@LawlessTC) September 8, 2021

Тази чехкиня е принадлежала към религиозен канибалски култ. Заедно с други членове тя измъчва едно от децата си, като го кара да яде собствената си плът. През 2008 г. Мауерова е осъдена на девет години затвор.

Амелия Дайър

Why is no one bringing up baby farms in this discussion?



In Victorian England, poor women were shamed out of keeping their children & encouraged to give them to baby farms for a better life. The baby farms took the money, babies ended up 💀https://t.co/BzJktp92ol — Shaindel Beers 🍻 (@shaindelr) June 27, 2022

Родена в Бристол, Англия, през 1837 г., Амелия Дайър е печално известна убийца. Смята се, че в продължение на 20 години тя е отговорна за убийството на стотици деца. Задържана е през 1869 г., а по-късно е обесена.

Кристиана Едмъндс

In January 1872 Christiana Edmunds, the 'Chocolate Cream Killer', was tried for a series of poisonings in Brighton. She had laced sweets from a local shop with strychnine. Several people became ill: a 4-year old boy died. She died in Broadmoor Asylum 35 years later. #grim pic.twitter.com/uJZ4gv6uxP — On This Day She (@OnThisDayShe) January 7, 2020

Тази англичанка купувала шоколадови бонбони, пълнела ги със стрихнин и след това ги връщала в магазина, за да ги купят и други.

През 1871 г. едно дете умира, след като изяжда от тези отровни шоколадови бонбони. Едмъндс е осъдена на смърт, но по-късно присъдата е намалена на доживотен затвор.

Миюки Ишикава

Miyuki Ishikawa, a Japanese midwife, real estate agent and serial killer, is believed to have murdered dozens of infants, along with several accomplices, during the Occupation of Japan. pic.twitter.com/zT5bouuOSc — 𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗖𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗧𝘂𝗲𝘀𝗱𝗮𝘆𝘀 📼 (@TCTuesdays) January 4, 2022

През 40-те години на ХХ век акушерката (на снимката закрива лицето си) умишлено пренебрегва деца, чиито родители не могат да си позволят да ги издържат.

По-късно тя започнала да иска пари от тях, оправдавайки се, че това струва по-малко, отколкото би струвало отглеждането на детето. Смята се, че е убила повече от 100 бебета.

По време на съдебния процес тя обвинява родителите, че са ги изоставили, и е осъдена само на осем години затвор.

Катерина Медичи

Източник: Getty images/ iStock

Тази италианска благородничка е кралица-консорт на Франция от 1547 до 1559 г. Някои твърдят, че тя е организатор на клането в деня на Свети Вартоломей. Смята се, че по този повод тя е убила хиляди хора.