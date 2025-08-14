Технологии

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Той включва говорители, аксесоари и дори роботи

Мартин Дешев Мартин Дешев

14 август 2025, 06:11
Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките
Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI
Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си
Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене
GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI
Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците
Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите
Навлизаме в ерата на

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

С ледващата цел на Apple може да се окаже кухненският плот и масата в хола, съобщава Ars Technica, като се позовава на информация от Марк Гърман от Bloomberg. Компанията тихомълком изгражда разширена екосистема за интелигентен дом, която включва настолни роботи (подобни на роботизиран iPad), стенни дисплеи и нова линия интелигентни охранителни камери.

Целта? Да се превърнат домовете в интуитивни, задвижвани от изкуствен интелект жилищни пространства под зоркия поглед на Apple. 

В основата на плана на Apple е настолен робот с въртящ се екран с размерите на iPad, разположен на движещо се рамо – създаден да следва потребителите из стаята. Ранните прототипи показват изразително поведение: робот с лампа в стил Pixar, който „танцува“ на музика и реагира на команди – разкривайки акцент върху индивидуалността, а не само върху функционалността. Анализаторите очакват това устройство да се появи около 2027 г., като се очаква цена от близо 1000 долара.

Apple не работи само по роботи. В плановете на компанията е и интелигентен дисплей, който вероятно ще дебютира в средата на 2026 г. Той ще позволява FaceTime разговори, управление на умния дом и взаимодействия с новата версия Siri. Според Bloomberg, този екран ще използва анимирани аватари (вероятно Siri, въплътена като анимирана икона на Finder или Memoji), за да предложи по-естествено, гласово управлявано взаимодействие. 

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

В процес на разработка са и охранителни камери и звънци с усъвършенствани функции с AI. Те ще имат батерии, които издържат месеци, функции за разпознаване на лица, сензори за движение и безпроблемна интеграция в екосистемата HomeKit и Matter на Apple. Тези устройства целят да се конкурират директно с платформите Ring на Amazon и Nest на Google. 

Apple иска да затвърди присъствието си в дома - голямата липса в своята екосистема. Стенните екрани и камерите сами по себе си не са достатъчни, за да осигурят удоволствието, индивидуалността и взаимосвързаността, с които Apple се гордее. Автономен настолен робот, изпълнен с изкуствен интелект и човекоподобно поведение, може да бъде емоционалната "кука", която ще държи потребителите в рамките на екосистемата на Apple.

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Въпреки това, Apple е изправена пред сериозни предизвикателства. Първо, цената: настолно устройство за 1000 долара рискува да се превърне екзотика, докато не докаже стойността си в реална среда. Второ, опасенията за поверителност са по-големи от всякога. Анимираните аватари повишават очакванията, но също така и страховете от постоянно подслушване и визуално наблюдение, което прави ясните предпазни мерки от съществено значение. Трето, конкуренцията от утвърдени, по-евтини екосистеми като Alexa/Matter на Amazon и Google Nest може да ограничи обхвата на Apple до заможни, съзнателни потребители, загрижени за поверителността.

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

И все пак, стратегията на Apple отразява по-широка промяна: към начин на живот, обогатен с изкуствен интелект, където той не се ограничава само до телефони или часовници, а е вграден в ежедневието. Анимирана Siri, която ви следва навсякъде, системи от камери, които интуитивно разбират движенията на домакинството и централно, интелигентно устройство – това е визията на Apple за „дома като платформа“. Засега компанията не е коментирала темата.

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Apple умен дом роботи технологии умни устройства
Последвайте ни
Какво ще бъде времето в четвъртък

Какво ще бъде времето в четвъртък

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко често кучето има нужда да отиде по голяма нужда

Колко често кучето има нужда да отиде по голяма нужда

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 11 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 8 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 8 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 8 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Свят Преди 24 минути

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Свят Преди 26 минути

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Свят Преди 8 часа

След встъпването си в длъжност през януари Тръмп замрази милиарди долари от разходите за чуждестранна помощ

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

България Преди 9 часа

От полицията заявиха, че няма опасност за населението

Пожар в защитена местност край Тутракан

Пожар в защитена местност край Тутракан

България Преди 10 часа

Гъстият дим се вижда от километри

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

България Преди 10 часа

Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 12 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Свят Преди 12 часа

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети

<p>Мъж от Пловдив отправил заплахата към самолета до Лондон</p>

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

България Преди 13 часа

Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия

<p>Заплаха със смърт за журналисти на N1 TV в Сърбия</p>

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 13 часа

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Свят Преди 13 часа

Лагард: Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро

<p>Джеси Джей:&nbsp;Косата ми пада &bdquo;като луда&ldquo;, боли ме&nbsp;5 седмици след операцията</p>

Джеси Джей: Косата ми пада „като луда“ след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

Свят Преди 14 часа

Джеси Джей споделя как тялото й се е променило след мастектомията

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Свят Преди 14 часа

Актрисата почина на 3 август на 79-годишна възраст, само дни преди юбилея си

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

България Преди 14 часа

Наньо Турлаков е с две обвинения и е в ареста за срок до 72 часа

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

България Преди 14 часа

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

Незаконни убийства в България отчитат САЩ

България Преди 14 часа

Какво гласи частта за България от доклада на Държавния департамент на САЩ за правата на човека

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Рома близо до подписа на Фабио Силва, изпреварвайки Борусия Дортмунд

Gong.bg

Анголски защитник Клинтон Мата удължи договора си с Лион за още две години

Gong.bg

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Nova.bg

21 дни огън в Пирин – борбата продължава

Nova.bg