Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

С ледващата цел на Apple може да се окаже кухненският плот и масата в хола, съобщава Ars Technica, като се позовава на информация от Марк Гърман от Bloomberg. Компанията тихомълком изгражда разширена екосистема за интелигентен дом, която включва настолни роботи (подобни на роботизиран iPad), стенни дисплеи и нова линия интелигентни охранителни камери.

Целта? Да се превърнат домовете в интуитивни, задвижвани от изкуствен интелект жилищни пространства под зоркия поглед на Apple.

В основата на плана на Apple е настолен робот с въртящ се екран с размерите на iPad, разположен на движещо се рамо – създаден да следва потребителите из стаята. Ранните прототипи показват изразително поведение: робот с лампа в стил Pixar, който „танцува“ на музика и реагира на команди – разкривайки акцент върху индивидуалността, а не само върху функционалността. Анализаторите очакват това устройство да се появи около 2027 г., като се очаква цена от близо 1000 долара.

Apple не работи само по роботи. В плановете на компанията е и интелигентен дисплей, който вероятно ще дебютира в средата на 2026 г. Той ще позволява FaceTime разговори, управление на умния дом и взаимодействия с новата версия Siri. Според Bloomberg, този екран ще използва анимирани аватари (вероятно Siri, въплътена като анимирана икона на Finder или Memoji), за да предложи по-естествено, гласово управлявано взаимодействие.

В процес на разработка са и охранителни камери и звънци с усъвършенствани функции с AI. Те ще имат батерии, които издържат месеци, функции за разпознаване на лица, сензори за движение и безпроблемна интеграция в екосистемата HomeKit и Matter на Apple. Тези устройства целят да се конкурират директно с платформите Ring на Amazon и Nest на Google.

Apple иска да затвърди присъствието си в дома - голямата липса в своята екосистема. Стенните екрани и камерите сами по себе си не са достатъчни, за да осигурят удоволствието, индивидуалността и взаимосвързаността, с които Apple се гордее. Автономен настолен робот, изпълнен с изкуствен интелект и човекоподобно поведение, може да бъде емоционалната "кука", която ще държи потребителите в рамките на екосистемата на Apple.

Въпреки това, Apple е изправена пред сериозни предизвикателства. Първо, цената: настолно устройство за 1000 долара рискува да се превърне екзотика, докато не докаже стойността си в реална среда. Второ, опасенията за поверителност са по-големи от всякога. Анимираните аватари повишават очакванията, но също така и страховете от постоянно подслушване и визуално наблюдение, което прави ясните предпазни мерки от съществено значение. Трето, конкуренцията от утвърдени, по-евтини екосистеми като Alexa/Matter на Amazon и Google Nest може да ограничи обхвата на Apple до заможни, съзнателни потребители, загрижени за поверителността.

И все пак, стратегията на Apple отразява по-широка промяна: към начин на живот, обогатен с изкуствен интелект, където той не се ограничава само до телефони или часовници, а е вграден в ежедневието. Анимирана Siri, която ви следва навсякъде, системи от камери, които интуитивно разбират движенията на домакинството и централно, интелигентно устройство – това е визията на Apple за „дома като платформа“. Засега компанията не е коментирала темата.

