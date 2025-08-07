Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

И зкуственият интелект развихря своето присъствие и възможности в интернет, което се отразява все повече на развитието на глобалната мрежа. AI търсачките и чат ботовете се използват от все повече хора за търсене на информация, която получават в готов, прегледен вид.

Хората са склонни да рискуват да бъдат подведени от "халюцинация", т.е. изкуственият интелект да генерира погрешни факти и заключения, но пък ще спестят време сами да търсят из сайтовете. Това създава много притеснения сред администраторите, че интернет страниците им са обречени. По-малко посещения означават по-малко доходи и риск за съществуването на сайтовете.

Според главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай няма поводи за притеснения, съобщава Ars techinica. В скорошни интервюта Пичай твърди, че AI Overviews на компанията и новите функции, задвижвани от изкуствен интелект, не намаляват трафика, а всъщност подхранват нова ера на търсене.

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Той твърди, че изкуственият интелект подтиква потребителите да задават по-сложни и по-дълги заявки, което води до по-широк спектър от търсения. Освен това той твърди, че Google остава ангажирана с основната си мисия да изпраща трафик към мрежата, подчертавайки, че компанията дава приоритет на свързването към външни източници повече от всяка друга платформа.

Според Google, общият обем на органичните кликвания към уебсайтове е останал „относително стабилен“ на годишна база – дори след разширяване на възможностите на компанията с AI търсене. Тя добавя, че качеството на кликванията се повишава: когато потребителите кликват върху резултат от търсене, те са склонни да остават ангажирани по-дълго, напускат сайта по-малко и изследват повече съдържание. Това сигнализира за по-голяма удовлетвореност на потребителите, дори ако самият обем на кликванията не се е увеличил драстично.

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Тази оптимистична гледна точка обаче не се споделя от всички. Администратори, SEO експерти и анализатори в индустрията посочват значително увеличение на „търсенията с нулево кликване“. Те твърдят, че като предоставят изчерпателни, синтезирани отговори директно в страницата с резултати от търсенето, AI Overviews премахват необходимостта потребителите да кликват върху външни връзки.

Тази промяна е пряка заплаха за бизнес моделите на създателите на съдържание, които разчитат на органичен трафик за приходи. Данните от различни доклади показват, че макар импресиите да са се увеличили, процентите на кликване (CTR) рязко спадат за много уебсайтове, създавайки разминаване между видимостта на сайта и способността му да привлича трафик. Доклади като тези от Pew Research установяват, че потребителите са по-малко склонни да кликват върху връзки, когато се появят AI Overviews – само 8% от тези посещения с търсене са довели до кликвания, в сравнение с 15% без обобщения.

Но Google оспорва методологията: по-простите заявки може да не изискват изходящи кликвания, а сложните търсения често генерират повече заявки като цяло. Крайният резултат е повече заявки, повече възможности за кликвания и по-обмислено потребителско изживяване. Потребителите, които използват AI Overviews, са по-склонни да прекратят сесията си напълно – 26% спрямо 16% без обобщенията. Въпреки това, тези, които кликват, са склонни да консумират по-голяма част от целевата страница, което прави сесиите им потенциално по-ценни.

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

Дебатът е отвъд обикновените показатели за трафик. Той засяга фундаментални въпроси, свързани със собствеността върху съдържанието и компенсациите. Критиците обвиняват Google в „кражба на съдържание“, което използва, за да обучава своите модели с изкуствен интелект и да генерира обзори, без адекватно да възнаграждава оригиналните създатели с кликвания или приходи. Ситуацията, според мнозина, създава странен цикъл, при който уебсайтовете са принудени да се конкурират за видимост в доминирана от изкуствен интелект екосистема за търсене, само за да видят как съдържанието им се използва, за да задържат потребителите в собствената платформа на Google.

Chegg, компания за онлайн образование, заведе дело, в което твърди, че AI Overviews подкопава трафика и приходите, като приходите ѝ са намалели с 24% през четвъртото тримесечие, а трафикът от неабонати - с 49% на годишна база. В ЕС 37 от 50-те най-популярни новинарски сайта в САЩ отбелязаха спад в трафика, което доведе до жалби до Европейската комисия относно антитръстовите закони заради предполагаема злоупотреба от страна на Google с издателско съдържание без справедливо обезщетение. Междувременно Reddit и други платформи отбелязват подобрения, тъй като често биват цитирани в генерирани от изкуствен интелект отговори. Ежедневната активна потребителска база и приходите от реклами на платформата са се увеличили значително, подкрепени от съдържанието, създадено от общността, използвано от агенти с изкуствен интелект.

Тестовете "не съм робот" са напълно безполезни пред AI

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

В крайна сметка Google очертава своята инициатива не като заместител на мрежата, а като функция, която я развива. Изживяванията с изкуствен интелект на компанията са създадени, „за да подчертаят мрежата“, с видими цитати и вградена прозрачност. Докато Пичай вижда бъдеще, в което изкуственият интелект е мощен инструмент както за потребителите, така и за мрежата, мнозина в индустрията се опасяват, че той създава „оградена градина“, която в крайна сметка намалява отворения и взаимосвързан характер на интернет.

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase