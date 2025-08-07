Технологии

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Засега притесненията, че ще намали посещенията, не се оправдават

Мартин Дешев Мартин Дешев

7 август 2025, 06:05
Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите
Навлизаме в ерата на

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"
Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни
Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно
Google ще трябва да преобрази онлайн магазина си

Google ще трябва да преобрази онлайн магазина си
Тестовете

Тестовете "не съм робот" са напълно безполезни пред AI
Apple: Това заплашва принципите на iPhone

Apple: Това заплашва принципите на iPhone
United Group откри втората си фотоволтаична централа в България

United Group откри втората си фотоволтаична централа в България

И зкуственият интелект развихря своето присъствие и възможности в интернет, което се отразява все повече на развитието на глобалната мрежа. AI търсачките и чат ботовете се използват от все повече хора за търсене на информация, която получават в готов, прегледен вид.

Хората са склонни да рискуват да бъдат подведени от "халюцинация", т.е. изкуственият интелект да генерира погрешни факти и заключения, но пък ще спестят време сами да търсят из сайтовете. Това създава много притеснения сред администраторите, че интернет страниците им са обречени. По-малко посещения означават по-малко доходи и риск за съществуването на сайтовете.

Според главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай няма поводи за притеснения, съобщава Ars techinica. В скорошни интервюта Пичай твърди, че AI Overviews на компанията и новите функции, задвижвани от изкуствен интелект, не намаляват трафика, а всъщност подхранват нова ера на търсене.

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Той твърди, че изкуственият интелект подтиква потребителите да задават по-сложни и по-дълги заявки, което води до по-широк спектър от търсения. Освен това той твърди, че Google остава ангажирана с основната си мисия да изпраща трафик към мрежата, подчертавайки, че компанията дава приоритет на свързването към външни източници повече от всяка друга платформа.

Според Google, общият обем на органичните кликвания към уебсайтове е останал „относително стабилен“ на годишна база – дори след разширяване на възможностите на компанията с AI търсене. Тя добавя, че качеството на кликванията се повишава: когато потребителите кликват върху резултат от търсене, те са склонни да остават ангажирани по-дълго, напускат сайта по-малко и изследват повече съдържание. Това сигнализира за по-голяма удовлетвореност на потребителите, дори ако самият обем на кликванията не се е увеличил драстично.

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Тази оптимистична гледна точка обаче не се споделя от всички. Администратори, SEO експерти и анализатори в индустрията посочват значително увеличение на „търсенията с нулево кликване“. Те твърдят, че като предоставят изчерпателни, синтезирани отговори директно в страницата с резултати от търсенето, AI Overviews премахват необходимостта потребителите да кликват върху външни връзки.

Тази промяна е пряка заплаха за бизнес моделите на създателите на съдържание, които разчитат на органичен трафик за приходи. Данните от различни доклади показват, че макар импресиите да са се увеличили, процентите на кликване (CTR) рязко спадат за много уебсайтове, създавайки разминаване между видимостта на сайта и способността му да привлича трафик. Доклади като тези от Pew Research установяват, че потребителите са по-малко склонни да кликват върху връзки, когато се появят AI Overviews – само 8% от тези посещения с търсене са довели до кликвания, в сравнение с 15% без обобщения. 

Но Google оспорва методологията: по-простите заявки може да не изискват изходящи кликвания, а сложните търсения често генерират повече заявки като цяло. Крайният резултат е повече заявки, повече възможности за кликвания и по-обмислено потребителско изживяване. Потребителите, които използват AI Overviews, са по-склонни да прекратят сесията си напълно – 26% спрямо 16% без обобщенията. Въпреки това, тези, които кликват, са склонни да консумират по-голяма част от целевата страница, което прави сесиите им потенциално по-ценни. 

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

Дебатът е отвъд обикновените показатели за трафик. Той засяга фундаментални въпроси, свързани със собствеността върху съдържанието и компенсациите. Критиците обвиняват Google в „кражба на съдържание“, което използва, за да обучава своите модели с изкуствен интелект и да генерира обзори, без адекватно да възнаграждава оригиналните създатели с кликвания или приходи. Ситуацията, според мнозина, създава странен цикъл, при който уебсайтовете са принудени да се конкурират за видимост в доминирана от изкуствен интелект екосистема за търсене, само за да видят как съдържанието им се използва, за да задържат потребителите в собствената платформа на Google.

Chegg, компания за онлайн образование, заведе дело, в което твърди, че AI Overviews подкопава трафика и приходите, като приходите ѝ са намалели с 24% през четвъртото тримесечие, а трафикът от неабонати - с 49% на годишна база. В ЕС 37 от 50-те най-популярни новинарски сайта в САЩ отбелязаха спад в трафика, което доведе до жалби до Европейската комисия относно антитръстовите закони заради предполагаема злоупотреба от страна на Google с издателско съдържание без справедливо обезщетение. Междувременно Reddit и други платформи отбелязват подобрения, тъй като често биват цитирани в генерирани от изкуствен интелект отговори. Ежедневната активна потребителска база и приходите от реклами на платформата са се увеличили значително, подкрепени от съдържанието, създадено от общността, използвано от агенти с изкуствен интелект. 

Тестовете "не съм робот" са напълно безполезни пред AI

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

В крайна сметка Google очертава своята инициатива не като заместител на мрежата, а като функция, която я развива. Изживяванията с изкуствен интелект на компанията са създадени, „за да подчертаят мрежата“, с видими цитати и вградена прозрачност. Докато Пичай вижда бъдеще, в което изкуственият интелект е мощен инструмент както за потребителите, така и за мрежата, мнозина в индустрията се опасяват, че той създава „оградена градина“, която в крайна сметка намалява отворения и взаимосвързан характер на интернет.

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Google изкуствен интелект търсачка интернет търсене технологии
Последвайте ни
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Какви са правата на работещите през нощта

Какви са правата на работещите през нощта

pariteni.bg
Новите камери на КАТ засичат не само превишена скорост

Новите камери на КАТ засичат не само превишена скорост

carmarket.bg
4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...
Ексклузивно

4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...

Преди 2 дни
Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде
Ексклузивно

Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде

Преди 3 дни
Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение
Ексклузивно

Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение

Преди 2 дни
В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall
Ексклузивно

В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall

Преди 2 дни

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 36 минути

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 42 минути

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Свят Преди 8 часа

Тръмп е разкрил плановете си в телефонен разговор с европейски лидери

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 9 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 9 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 9 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Почина майката на Брад Пит

Почина майката на Брад Пит

Свят Преди 10 часа

Пит беше невероятно близък с майка си

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

България Преди 11 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" настоява за действия срещу евентуален картел на пазара на горива

Стрелба във военна база в САЩ

Стрелба във военна база в САЩ

Свят Преди 11 часа

Там се помещава 3-та пехотна дивизия

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

България Преди 12 часа

С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

България Преди 12 часа

На всяка чешма ще бъде поставена информационна табела за качеството на водата

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

България Преди 12 часа

Обвиняемият е неосъждан, признал е вината си

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Свят Преди 12 часа

Начо Санчес Амор: Вътрешнополитическата ситуация е всичко друго, но не и демократична

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

България Преди 13 часа

Правителството ще предложи програмата за одобрение от Народното събрание

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Свят Преди 13 часа

Те са в отговор на "продължаващото закупуване на руски петрол“

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

България Преди 14 часа

Пострадали са двама души – единият е с тежка гръбначна травма

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 август, четвъртък

Edna.bg

16-годишен донесе победата на Кайрат Алмати срещу Слован Братислава

Gong.bg

Европейската приказка за Арда продължава в Литва

Gong.bg

ВРЕМЕТО: Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Над 150 рекорда, една мечта: Кристиан Лопес - да прекрачиш границите на тялото и ума

Nova.bg