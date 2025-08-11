Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

З аписването на видеоклипове чрез смартфон вече е ежедневие. За модерен смартфон е лесно да създава висококачествени видеа, които често са много големи. Тези големи файлове бързо заемат преобладаващото място в паметта на телефона ви и може да е трудно да се споделят чрез имейл или приложения за съобщения поради ограничения в размера.

Компресирането на видеоклип намалява размера на файла му, но много хора не го използват, тъй като смятат, че е сложно или ще влоши качеството. Това обаче далеч не е така. Има начини да се компресира видео като същевременно запазва разумно ниво на качество, което прави значително по-лесно запазването, споделянето и качването му.

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Първата стъпка е да се проверят настройките на смартфона в какъв формат прави клиповете. Обикновено се предлага избор от няколко опции, включително максимум качество или максимум компресия. За ежедневни клипове вградената компресия е препоръчителна. Ако ще заснемате важно събитие или клип с професионални цели, тогава може да заложите на максимум качество (разликата в размерите на файловете обаче ще е значителна).

Как да компресирате видеоклипове на iPhone

iOS няма вградена функция за компресиране на видео, така че ще трябва да използвате приложение на трета страна. Изтеглете приложение за компресиране на видео: Отидете в App Store и потърсете видео компресор. Популярните и добре оценени опции включват Video Compress, Video & Photo Compressor или iCompress.

Изберете видеоклипове: Отворете приложението и му предоставете достъп до вашата фото библиотека. Изберете видеото или видеоклиповете, които искате да компресирате.

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Изберете настройки за компресиране: Приложението обикновено дава опции за качество и резолюция. Често можете да видите приблизителна оценка за крайния размер на файла въз основа на вашите избори. Добър баланс между качество и размер на файла често се намира чрез избиране на малко по-ниска резолюция (напр. 720p вместо 1080p) или по-висок процент на компресия.

Компресиране и запазване: Докоснете бутона „Компресиране“. Приложението ще обработи видеото и ще запази новия, по-малък файл във вашата камера. Някои приложения ще ви попитат дали искате да изтриете оригиналния, по-голям файл, за да освободите място.

Как да компресирате видеоклипове на Android телефон

Изтеглете приложение за компресиране: Отидете в Google Play Store и потърсете приложение за компресиране на видео. Опции като Video Compressor - Fast Compress, VidCompact или Panda Video Compressor са високо оценени.

Импортирайте видеото си: Стартирайте приложението и изберете видеото, което искате да компресирате, от галерията на телефона.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Настройте качеството и размера: Приложението ще предостави различни предварително зададени настройки за компресия (напр. „Високо качество“, „Средно качество“, „Ниско качество“) или ще ви позволи ръчно да зададете резолюцията и битрейта. Изберете предварително зададена настройка, която балансира вашите нужди за размер на файла и визуална прецизност.

Компресиране и запазване: Натиснете бутона „Компресиране“. Приложението ще обработи видеото и ще запази новия, по-малък файл в хранилището на телефона ви, често в отделна папка за компресирани видеоклипове. Оригиналният файл ще остане, освен ако не решите да го изтриете.

Как да компресирате видеоклипове на компютър с помощта на безплатен софтуер

За тези, които предпочитат да използват настолен компютър, мощни и безплатни инструменти като VLC Media Player и HandBrake предлагат отлични възможности за компресиране на видео. Използването на компютър позволява по-прецизен контрол върху настройките, което води до по-добър баланс между размера на файла и качеството на видеото.

Компресия чрез VLC Media Player

Въпреки че е известен предимно като универсален видео плейър, VLC има и вграден инструмент за конвертиране и компресиране. Процесът е лесен и идеален за потребители, които искат бързо да свият видеоклип, без да изтеглят нова програма.

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Отворете менюто „Конвертиране/Запазване“: Стартирайте VLC, отидете в менюто „Медия“ горе вляво и изберете „Конвертиране/Запазване“.

Добавете вашето видео: В изскачащия прозорец кликнете върху бутона „+ Добавяне“, за да изберете видеофайла, който искате да компресирате. След като го добавите, щракнете върху „Конвертиране/Запазване“.

Изберете профил: Ще се появи нов прозорец. От падащото меню „Профил“ изберете нов формат с по-малък размер, например „Видео - H.265 + MP3 (MP4)“. Кодекът H.265 е по-ефективен и може да постигне подобно качество при половината от размера на файла в сравнение с по-стария кодек H.264.

Настройка (по избор): За по-голям контрол кликнете върху иконата на гаечен ключ до падащото меню „Профил“. Тук можете да регулирате резолюцията, честотата на кадрите и битрейта на видеото. Намаляването на резолюцията от 4K на 1080p или от 1080p на 720p значително ще намали размера на файла. Можете също така да намалите честотата на кадрите от 60 кадъра в секунда на 30 кадъра в секунда.

Стартиране на процеса: Кликнете върху „Преглед“, за да изберете местоназначение за новия си файл, дайте му име и щракнете върху „Старт“, за да започнете компресията.

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

Компресиране чрез HandBrake

HandBrake е специализиран видео транскодер, който предлага по-висока степен на контрол и е предпочитан сред професионалисти и ентусиасти. Неговите предварително зададени настройки правят компресията лесна за начинаещи, докато разширените настройки са подходящи за опитни потребители.

Изтеглете и отворете HandBrake: Изтеглете и инсталирайте HandBrake от официалния му уебсайт. Отворете приложението и или плъзнете и пуснете видео файла си в прозореца, или кликнете върху „Отворен код“.

Изберете предварително зададена настройка: Основната сила на HandBrake са неговите предварително зададени шаблони. За бърза, висококачествена компресия изберете предварително зададена настройка като „Fast 720p30“. Тя автоматично задава всички необходими конфигурации за добър баланс между качество и размер на файла.

Тестовете "не съм робот" са напълно безполезни пред AI

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Изберете настройки за изход: В раздела „Обобщение“ се уверете, че форматът е зададен на „MP4“. След това отидете до раздела „Видео“. Там можете ръчно да регулирате „Качеството“, като използвате плъзгача „RF“ (Rate Factor). Стойност между 18 и 22 обикновено се препоръчва за отлично качество без огромен размер на файла. По-ниското число означава по-високо качество, но по-голям файл.

Задаване на местоназначение и компресиране: В долната част на прозореца щракнете върху „Преглед“, за да изберете къде ще се запази компресираното видео и да му дадете име. Накрая щракнете върху бутона „Стартиране на кодиране“, за да започнете процеса на компресиране.

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase