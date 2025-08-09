Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

П родължаваме нашето пътешествие в света на науката и изкуствения интелект по темата наистина ли оглупяваме, ако използваме AI. Миналата седмица разгледахме началото, а сега продължаваме с анализ как AI влияе на паметта и начина на работа на мозъка. Оказва се, че ефект действително има.

Четиримесечно проучване, проведено от MIT Media Lab, е наблюдавало активността на мозъчните вълни на студенти, пишещи есета, използвайки изкуствен интелект, търсачки или никакви инструменти. Групата „само с мозък“ постоянно е показвала най-силна мозъчна активност и превъзходно извличане на информация от паметта, следвана от потребителите на търсачки.

Потребителите, разчитащи на изкуствен интелект, са показали най-малко мозъчна активност и извличане на информация от паметта. Участниците, които постоянно са използвали изкуствен интелект, са демонстрирали по-слаба невронна свързаност в сравнение с тези, които са разчитали единствено на собствените си когнитивни способности. Тази „невронна свързаност“ се отнася до комуникационните пътища между различните части на мозъка.

Значително откритие е, че 83% от потребителите на изкуствен интелект в проучването на MIT не са могли да си спомнят пасаж, който току-що са написали, нито са могли да предоставят точни цитати от своите документи. Това показва значително по-ниско запаметяване.

Делегирането на умствени усилия на изкуствен интелект води до кумулативен „когнитивен дълг“, при който префронталната кора – мозъчна област, силно ангажирана със структурирането на мисълта, писането и творческото производство – се използва по-малко. Това предполага трайни ефекти отвъд непосредствената задача и може да промени начина, по който информацията се кодира, съхранява и извлича, с потенциални последици за формирането на идентичност и автобиографичната памет.

Докато непосредственото наблюдение е намалено извикване на спомени, по-задълбочените изследвания на мозъчната активност показват, че формирането на паметта включва сложни процеси, като например „мозъчни вълни от тип пулсации“, които сегментират и съхраняват спомени. Ако разтоварването на задачи към AI намалява „интелектуалните усилия, необходими за трансформиране на информацията в знание“, това предполага, че изкуственият интелект не само причинява обикновена забрава, но и потенциално променя фундаменталните невронни механизми, чрез които спомените се структурират и консолидират. Това представлява по-дълбоко въздействие от обикновената забрава, което предполага промяна в самата архитектура на човешката памет.

Хомогенизиране на творчеството

Проучвания, включително едно от Университета в Торонто, показват, че големите езикови модели (LLM) и генеративните системи с изкуствен интелект могат да намалят човешката способност да мисли креативно, което води до "по-хомогенни, еднотипни идеи и по-малко наистина иновативни идеи“.

Особено обезпокоително откритие е, че това стесняване на креативността може да продължи дори след като инструментът с изкуствен интелект вече не се използва. Това предполага, че загубената креативност може да се нуждае от „възстановяване като мускул или навик“ чрез съзнателни усилия.

Въпреки че AI може да подобри индивидуалната креативност, особено при по-малко креативните писатели, като действа като „трамплин“ за идеи и помага за преодоляване на писателската блокада, той едновременно с това води до намаляване на колективното разнообразие на ново съдържание. Резултатите, генерирани от AI, са по-сходни помежду си, създавайки „социална дилема“, при която индивидуалните печалби рискуват колективното новаторство.

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Преките доказателства по този начин представят парадокс: AI може да увеличи индивидуалната творческа продукция, като същевременно намали общата оригиналност и разнообразие от идеи, генерирани в група. Това се случва, защото AI действа като „трамплин“ за индивидите, особено за тези, които са по-малко креативни, като предоставя първоначални идеи и преодолява творческите блокажи.

Това удобство обаче може да доведе до ефект на „закотвяне“, при който идеите на потребителите се сближават около генерирани от AI модели, което води до хомогенизиране на продукцията в групата. Това предполага, че макар AI да демократизира достъпа до творческа продукция, той рискува да задуши истинските иновации и разнообразните перспективи на обществено ниво, представлявайки предизвикателство за еволюцията на нови идеи.

„Законът за най-малкото усилие“ и пасивното потребление

Хората са естествено програмирани да пестят енергия и предпочитат да полагат по-малко работа за същата награда, принцип, известен като „законът за най-малкото усилие“. Инструментите с изкуствен интелект, чрез автоматизиране на задачи и предоставяне на бързи решения, стимулират тази предразположеност, което води до откъсване от когнитивния процес.

Ако делегирането от изкуствен интелект позволява на хората да изпълняват задачи с по-малко ангажираност, е по-вероятно да доведе до по-малко мислене като цяло, отколкото до увеличаване на „мисленето от по-висок порядък“. Това може да се прояви като чувство за „по-малка нужда от лично решаване на проблеми“.

Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

Освен че просто улеснява задачите, способността на AI да създава „филтърни мехурчета“ и „кристализация на предпочитанията“ предполага по-дълбоко въздействие върху човешката когнитивна свобода. Системите с AI могат фино да манипулират траекториите на вземане на решения, като предоставят на потребителите ограничен набор от опции, като по този начин им пречат да изследват нови перспективи.

Това може да се контрира чрез активната дейност на потребителя - да оспорва предложенията на AI системата, да я кара да му предлага още варианти и да упражнява критично мислене върху предложенията. Дейност, която обаче отнема време и усилия. И затова може да бъде пропусната от мнозина, в търсене на по-бързи решения, защото основната полза от използването на AI е именно пестенето на време и усилия, а не водене на дебати с алгоритъма в търсене на още опции. "Ако няма да ми спести време, по-добре да си го направя сам", е най-честата фраза.

А без критично мислене, персонализацията, задвижвана от AI, може да създаде „усилване на потвърждаващото пристрастно мнение“, при което мислите и убежденията се подсилват постоянно без оспорване, отслабвайки критичното мислене и психологическата гъвкавост. Това предполага, че влиянието на AI се простира отвъд изпълнението на задачите до потенциално оформяне на човешките цели, убеждения и дори чувството за себе си, повдигайки философски и етични въпроси относно човешката активност в свят, управляван от AI.

В следващата част ще разгледаме и дали е възможно чрез AI човек да бъде по-умен. И как изкуственият интелект може да се съчетае със собствения за постигане на "добавен интелект".

