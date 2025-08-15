Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Н якога обединени в обща цел, Илон Мъск и Сам Алтман сега са може би най-големите съперници в технологичния сектор. Тяхното общо пътуване започна през 2015 г. като съоснователи на OpenAI, лаборатория с нестопанска цел, създадена за изграждане на изкуствен интелект в полза на човечеството. Но днес връзката им се определя от съдебни дела, публични критики и конкуриращи се компании за изкуствен интелект, отбелязва Ars technica.

Притеснен от екзистенциалните рискове за изкуствения интелект, Мъск започна да се безпокои от темпото и посоката на OpenAI. През 2017 г. вътрешни съобщения разкриха, че Алтман се стреми да превърне OpenAI в организация с цел печалба под свой по-голям контрол – предложение, което Алтман и други в крайна сметка отхвърлиха.

Мъск се оттегли от борда през 2018 г., позовавайки се на конфликти с времето му за Tesla и проектите на автомобилната компания в сферата на AI, но отбелязвайки началото на нарастващо напрежение. В основата на последвалите му критики е преходът на OpenAI към модел с цел печалба през 2019 г., който според него е предал първоначалната мисия на отворения код с нестопанска цел.

Оттогава враждебността нараства, като Мъск често използва своята социална мрежа X, за да критикува OpenAI и Алтман. Той определи компанията като „компания със затворен код, целяща максимална печалба, ефективно контролирана от Microsoft“ и в съдебен иск, заведен през март 2025 г., обвини OpenAI в нарушаване на учредителното си споразумение. Тази съдебна битка претърпя свои обрати, като OpenAI подаде насрещен иск, обвинявайки Мъск в „многогодишна кампания за тормоз“, а съдия позволи делото да продължи до съдебен процес.

Най-скорошното избухване на враждата беше предизвикано от обвиненията на Мъск срещу Apple. Той твърди, че App Store на Apple несправедливо е фаворизирал ChatGPT на OpenAI, наричайки го „недвусмислено нарушение на антитръстовото законодателство“ и заплашвайки със съдебни действия.

Алтман бързо отговори на X, че твърденията на Мъск са „забележителни“, предвид твърденията, че самият той манипулира алгоритмите на X, за да облагодетелства собствените си компании и да навреди на конкурентите. Този последен обмен дори включваше странен обрат, при който чатботове с изкуствен интелект от двете компании сякаш заеха страна, като Grok на Мъск изглеждаше на страната на Алтман, а ChatGPT на OpenAI защитаваше Мъск при заявки те да коментират ситуацията.

Мъск беше недоволен от реакцията на Grok, наричайки поведението му „сериозен проблем“ и обещавайки да го „поправи“. Онлайн разговорите между двамата преминаха в личен спорт – туитове, в които се наричаха лъжци, предизвикателства към подписването на декларации и спорове за броя на последователите.

В основата си тази вражда отразява по-дълбок идеологически разрив. Предупредителната позиция на Мъск подчертава потенциалните опасности на AI и призовава за строг контрол. Алтман, за разлика от него, е по-амбициозен – фокусиран върху агресивно развитие и мащабиране на AI в полза на обществото като цяло. И двамата твърдят, че имат една и съща цел - безопасен изкуствен интелект, но същевременно имат коренно различни възгледи как да я постигнат. Продължаващият конфликт не е просто лично съперничество, а битка за естеството на изкуствения интелект и посоката, която той ще поеме в бъдеще.

