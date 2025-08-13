Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

И лон Мъск обвини Apple, че несправедливо фаворизира ChatGPT на OpenAI в класацията си в App Store. Той твърди, че технологичният гигант прави „невъзможното“ за други компании с изкуствен интелект да достигнат върха. Apple отрече обвиненията, позовавайки се на примери за други приложения с изкуствен интелект, които са постигнали първото място.

Мъск публикува серия от съобщения в X, в които твърди, че Apple е изключила приложенията му - X и Grok - от секцията „Препоръчителни“ в App Store, въпреки силното им представяне. Мъск заяви, че X е новинарско приложение номер едно в света, а Grok е номер пет сред всички приложения, но нито едно от тях не се появява в списъка на App Store.

Мъск твърди още, че това е „недвусмислено нарушение на антитръстовото законодателство“. По-конкретно, той твърди, че App Store на Apple несправедливо е фаворизирал приложението ChatGPT на OpenAI, което прави „невъзможно за която и да е компания с изкуствен интелект освен OpenAI да достигне номер 1“.

Тези твърдения идват на фона на обявяването на ново партньорство на Apple с OpenAI, което ще интегрира ChatGPT в операционните системи на ИТ гиганта. Този ход се разглежда като стратегически съюз за Apple, но за Мъск той подхранва подозрения за антиконкурентни практики, предполагайки пристрастия, които вредят на конкурентни разработчици на изкуствен интелект като xAI. Мъск също така обяви, че неговата компания, xAI, ще предприеме „незабавни правни действия“.

В отговор на твърденията на Мъск, Apple предостави изявление на Марк Гърман, което след това беше публикувано в X. Компанията отрече всякакви неправомерни действия, твърдейки, че App Store е „проектиран да бъде честен и безпристрастен“.

В изявлението се обяснява допълнително, че App Store популяризира „хиляди приложения чрез класации, алгоритмични препоръки и курирани списъци, подбрани от експерти, използващи обективни критерии“. Целта на Apple, според тях, е да „предложи безопасно откриване за потребителите и ценни възможности за разработчиците“.

Използването на думата „безопасен“ от компанията беше възприето от някои като фин намек за скорошните проблеми около Grok, включително съобщения за противоречиво съдържание. Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, също се намеси в твърденията на Мъск, като заяви, че самият Мъск манипулира платформата X, за да облагодетелства собствените си компании и да навреди на конкурентите си.

Отговорът на Алтман, който включваше споделяне на статия за това как Мъск създава „специална система“ за популяризиране на собствените си публикации, добави още един слой лична враждебност към професионалния спор. Алтман предположи, че Мъск манипулира алгоритъма на X, за да облагодетелства собствените си марки, като същевременно ощети конкурентите. Алтман публично предизвика Мъск да докаже обратното, заявявайки, че би се извинил, ако Мъск никога не е променял системата за класиране на X.

Изпълнителният директор на Epic Games, която има дългогодишен спор с Apple, Тим Суини, също се включи в спора. Той публикува в Х кратък въпрос към Apple дали би приела отново играта Fortnite в App Store, ако действително изпълнява твърденията си за честност и безпристрастност.

