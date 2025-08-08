Технологии

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Мартин Дешев

8 август 2025, 06:06
OpenAI представи GPT-5, най-модерния си езиков модел до момента, обявен за „значителна стъпка към AGI“ от главния изпълнителен директор Сам Алтман. Проектиран да превъзхожда предшествениците си по отношение на интелигентност, креативност, скорост и надеждност, GPT-5 вече е достъпен за всички потребители на ChatGPT – с подобрени версии, достъпни за платени абонати. 

GPT-5 е проектиран да се справя с широк спектър от задачи с лекота. Вместо да кара потребителите да избират между „бърз“ или „интелигентен“ режим, моделът автоматично се настройва към сложността на разглеждания проблем. За ежедневни въпроси той реагира бързо и ефективно. За сложни проблеми – независимо дали става въпрос за дебъгване на код, анализ на научни данни или разсъждение чрез правни аргументи – той се основава на по-задълбочени възможности за разсъждение.

Неговата гъвкавост се простира в различни области. В разработката на софтуер, GPT-5 поставя нови стандарти. Той постига водещи в индустрията резултати при оценяване на кода, доказвайки своята компетентност във всичко - от генериране на потребителски интерфейси до диагностициране на грешки в обширни кодови бази. В по-сложни, многоетапни задачи - такива, които изискват използване на инструменти, събиране на данни и синтезиране на отговори, той демонстрира способността да свързва десетки действия заедно със забележителна надеждност.

Друга от забележителните характеристики на GPT-5 е способността му да работи с огромни количества информация. С контекстен прозорец от 400 000 токена, достатъчен за обработка на еквивалента на стотици страници, той може да преглежда цели книги, големи бази данни или продължителни разговори, без да губи представа за детайлите. Това го прави особено ценен за изследвания, правен анализ и всеки сценарий, при който е от решаващо значение да се има предвид по-голямата картина. 

OpenAI също така инвестира сериозно в това да направи GPT-5 по-надежден. В тестовете за проверка на фактите, той намалява фактическите грешки с около 80% в сравнение с предшественика си, o3. За потребителите това означава по-голяма увереност в точността на информацията, която предоставя, независимо дали става въпрос за бърз отговор или за подробен доклад. 

Моделът се предлага в три версии – стандартна, мини и нано. Tака организациите да могат да балансират цена, скорост и възможности. Цените варират от бюджетни опции за по-малка употреба до премиум за пълната мощност на флагманския модел. GPT-5 се внедрява и в продукти на Microsoft, включително Copilot, Microsoft 365, GitHub Copilot и Azure AI Foundry, предоставяйки възможностите му на милиони потребители чрез познати инструменти. 

В самия ChatGPT, GPT-5 предлага по-персонализирани и управляеми взаимодействия. Потребителите могат да променят неговата индивидуалност, да се възползват от подобрени гласови и визуални функции и да го интегрират с ежедневни инструменти като Gmail и Google Calendar. 

Напредъкът се простира до критични области като здравеопазването, където GPT-5 постигна значително по-висок резултат в оценката на HealthBench. Въпреки че изрично е посочено, че моделът не е заместител на медицински специалист, способността му да действа като проактивен партньор в здравните въпроси е голям скок напред. 

Подобрено е и използването на агентни функции, което му позволява по-ефективно да използва външни инструменти и API за изпълнение на задачи. GPT-5 вече може да разсъждава по-точно върху изображения и други нетекстови входни данни, което позволява по-цялостно и интегрирано разбиране на информацията. Тези основни подобрения правят GPT-5 не просто по-добър чатбот, но и по-способна и интелигентна система с изкуствен интелект, готова да се справи с по-широк спектър от проблеми в реалния свят.

Доколко всички тези амбиции и обещания на OpenAI ще се оправдаят, ще разберем след първите по-широки тестове. Компанията очаква моделът да се превърне в един от най-популярните и използваните и да помогне за доближаването до AGI - Общ изкуствен интелект, който ще може да се справя с всякакви теми и задачи без допълнително обучение.

Редактор: Мартин Дешев
