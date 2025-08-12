Технологии

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Властта им пролича след като принудиха OpenAI да промени ключово свое решение

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 август 2025, 06:17
Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си
Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене
GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI
Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците
Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите
Навлизаме в ерата на

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"
Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни
Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

Наистина ли оглупяваме, ако използваме AI редовно

В забележителен обрат на събитията, OpenAI възстанови своя модел GPT-4o след широко разпространеното недоволство на потребителите от новостартирания GPT-5. Това решение подчертава значителното влияние, което потребителите оказват върху оформянето на траекторията на развитието на изкуствения интелект. 

Въвеждането на GPT-5 имаше за цел да оптимизира потребителското изживяване чрез обединяването на различните модели в една, по-мощна система. Много потребители обаче заявиха, че тази промяна нарушава установените им работни процеси и премахва персонализацията, която ценяха в предишните модели.

Оплаквания заляха платформи като Reddit и X, като някои потребители дори заплашиха да анулират абонаментите си. В отговор, главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман призна пропуска и обяви завръщането на GPT-4o за абонатите на ChatGPT Plus. Потребителите вече могат да изберат опцията „legacy models“ в настройките, за да получат достъп до GPT-4o, наред с GPT-5, предлагайки избор между двете.

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Този инцидент подчертава ключов аспект от развитието на изкуствения интелект: силата на колективната обратна връзка от потребителите. Докато компании като OpenAI са движеща сила на технологичния напредък, опитът и предпочитанията на крайните потребители играят ключова роля в насочването на тези развития.

Бързата промяна от страна на OpenAI показва, че настроенията на потребителите могат значително да повлияят на корпоративните решения, гарантирайки, че инструментите на изкуствения интелект се развиват по начини, съответстващи на нуждите и очакванията на потребителите. Това събитие служи като напомняне, че потребителите не са пасивни ползватели, а активни участници в екосистемата на изкуствения интелект.

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Като изразяват опасенията си и предоставят конструктивна обратна връзка, те могат да насочват развитието на технологиите и те да остават ориентирани към потребителя и ефективни. Тъй като изкуственият интелект продължава да се интегрира в различни аспекти на ежедневието, значението на участието на потребителите в неговото развитие не може да бъде пренебрегвано.

Освен това, взаимодействието на потребителя с AI е критичен компонент от обучението и усъвършенстването на технологията. Всяко запитване, всяка корекция и всяка обратна връзка помагат за оформянето на поведението на модела.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Докато разработчиците задават първоначалните параметри, колективният принос на милиони потребители с течение на времето фино настройва модела, като го учи кое е полезно, кое е вредно и кое е желателно. В този смисъл всеки потребител е микро-треньор, допринасящ за непрекъснатия процес на обучение на изкуствения интелект. Огромният мащаб на това взаимодействие означава, че колективната воля на хората е кодирана в основата на изкуствения интелект.

Интересът към изкуствен интелект с отворен код е друг пример за силата на потребителите. Чрез застъпничество и принос към проекти с отворен код, общност от разработчици, изследователи и ентусиасти може да създава и разпространява AI модели, които са прозрачни, персонализируеми и свободни от контрола на която и да е корпорация.

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Това движение демократизира достъпа до технологии за изкуствен интелект, като предоставя инструментите в ръцете на обществеността и ѝ позволява да изгражда системи, които отразяват нейните собствени ценности и нужди. Съществуването на жизнена екосистема с отворен код осигурява мощен противовес на корпоративно ръководеното развитие на изкуствен интелект.

Възстановяването на GPT-4o е повече от просто актуализация на продукта. Tо показва нарастващата роля на потребителите в процеса на разработване на изкуствен интелект. Тъй като той става все по-разпространен, е наложително разработчиците да поддържат отворени канали за обратна връзка от потребителите, насърчавайки среда, в която технологиите се развиват в хармония с нуждите на своите потребители. 

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект AI технологии общество наука интернет
Последвайте ни
Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

Топлинен и слънчев удар: Кога да се обадите на линейка

Топлинен и слънчев удар: Кога да се обадите на линейка

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Трима загинаха при стрелба пред супермаркет в Тексас</p>

Трима загинаха при стрелба пред супермаркет в Тексас, заподозреният е задържан

Свят Преди 37 минути

Нападението става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ

Крис Хемсуърт разкрива как се справя със страха от Алцхаймер и търси смисъла на живота

Крис Хемсуърт разкрива как се справя със страха от Алцхаймер и търси смисъла на живота

Любопитно Преди 40 минути

41-годишният актьор се завръща за втори сезон на „Без граници“, в който се изправя срещу някои от най-дълбоките си страхове

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Свят Преди 8 часа

Мелони нарече хуманитарната ситуация в палестинската територия "неоправдана и неприемлива"

<p>Фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят качеството на млякото им</p>

Куриоз във Великобритания: Фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят качеството на млякото им

Любопитно Преди 9 часа

Модата набира популярност в TikTok

<p>ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия</p>

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 9 часа

Тя призова да не се правят повече отстъпки на Москва

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Свят Преди 9 часа

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Свят Преди 10 часа

Москва струпвала сили за ново настъпление

<p>Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха💍</p>

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Любопитно Преди 10 часа

Приятелката на футболиста показа гигантски диамантен пръстен

Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско

Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско

България Преди 10 часа

За конкретните животни не е издаваномедицинско свидетелство за транспорт

<p>България остава в плен на огнените стихии&nbsp;(ОБЗОР)</p>

България остава в плен на огнените стихии

България Преди 11 часа

51 са пожарите на територията на България от началото на деня

<p>Тръмп заговори за срещата си с Путин, обяви, че е &quot;разстроен&quot;</p>

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

Свят Преди 11 часа

Той отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Зеленски

<p><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">Код червено</strong>: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия&nbsp;</p>

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Свят Преди 12 часа

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Свят Преди 12 часа

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Свят Преди 12 часа

Певецът обяснява, че звукът от двигателите на дроновете за него не е просто равномерен шум, както за повечето хора, а се състои от отделни тонове

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

България Преди 13 часа

На мястото на катастрофата има линейки

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Свят Преди 13 часа

Информацията е на Генералното консулство в Битоля

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 август, вторник

Edna.bg

Пиле с ориз, бекон и сушени домати

Edna.bg

Байер Леверкузен привлече вратар от РБ Лайпциг

Gong.bg

Лудогорец излиза срещу Ференцварош с мисълта за плейофите в ШЛ

Gong.bg

Глобалното затопляне: Истина или лъжа

Nova.bg

Продължава борбата с разгорелия се отново пожар край Сунгурларе

Nova.bg