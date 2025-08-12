Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Разговорите ви с ChatGPT може да не са секретни

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

В забележителен обрат на събитията, OpenAI възстанови своя модел GPT-4o след широко разпространеното недоволство на потребителите от новостартирания GPT-5. Това решение подчертава значителното влияние, което потребителите оказват върху оформянето на траекторията на развитието на изкуствения интелект.

Въвеждането на GPT-5 имаше за цел да оптимизира потребителското изживяване чрез обединяването на различните модели в една, по-мощна система. Много потребители обаче заявиха, че тази промяна нарушава установените им работни процеси и премахва персонализацията, която ценяха в предишните модели.

Оплаквания заляха платформи като Reddit и X, като някои потребители дори заплашиха да анулират абонаментите си. В отговор, главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман призна пропуска и обяви завръщането на GPT-4o за абонатите на ChatGPT Plus. Потребителите вече могат да изберат опцията „legacy models“ в настройките, за да получат достъп до GPT-4o, наред с GPT-5, предлагайки избор между двете.

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Този инцидент подчертава ключов аспект от развитието на изкуствения интелект: силата на колективната обратна връзка от потребителите. Докато компании като OpenAI са движеща сила на технологичния напредък, опитът и предпочитанията на крайните потребители играят ключова роля в насочването на тези развития.

Бързата промяна от страна на OpenAI показва, че настроенията на потребителите могат значително да повлияят на корпоративните решения, гарантирайки, че инструментите на изкуствения интелект се развиват по начини, съответстващи на нуждите и очакванията на потребителите. Това събитие служи като напомняне, че потребителите не са пасивни ползватели, а активни участници в екосистемата на изкуствения интелект.

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Като изразяват опасенията си и предоставят конструктивна обратна връзка, те могат да насочват развитието на технологиите и те да остават ориентирани към потребителя и ефективни. Тъй като изкуственият интелект продължава да се интегрира в различни аспекти на ежедневието, значението на участието на потребителите в неговото развитие не може да бъде пренебрегвано.

Освен това, взаимодействието на потребителя с AI е критичен компонент от обучението и усъвършенстването на технологията. Всяко запитване, всяка корекция и всяка обратна връзка помагат за оформянето на поведението на модела.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Докато разработчиците задават първоначалните параметри, колективният принос на милиони потребители с течение на времето фино настройва модела, като го учи кое е полезно, кое е вредно и кое е желателно. В този смисъл всеки потребител е микро-треньор, допринасящ за непрекъснатия процес на обучение на изкуствения интелект. Огромният мащаб на това взаимодействие означава, че колективната воля на хората е кодирана в основата на изкуствения интелект.

Интересът към изкуствен интелект с отворен код е друг пример за силата на потребителите. Чрез застъпничество и принос към проекти с отворен код, общност от разработчици, изследователи и ентусиасти може да създава и разпространява AI модели, които са прозрачни, персонализируеми и свободни от контрола на която и да е корпорация.

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Това движение демократизира достъпа до технологии за изкуствен интелект, като предоставя инструментите в ръцете на обществеността и ѝ позволява да изгражда системи, които отразяват нейните собствени ценности и нужди. Съществуването на жизнена екосистема с отворен код осигурява мощен противовес на корпоративно ръководеното развитие на изкуствен интелект.

Възстановяването на GPT-4o е повече от просто актуализация на продукта. Tо показва нарастващата роля на потребителите в процеса на разработване на изкуствен интелект. Тъй като той става все по-разпространен, е наложително разработчиците да поддържат отворени канали за обратна връзка от потребителите, насърчавайки среда, в която технологиите се развиват в хармония с нуждите на своите потребители.

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase